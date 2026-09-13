Acribillan a famoso cantante de salsa en su camioneta cuando se desplazaba junto a su hijo de 10 años en el Callao

Engerberth Tapia y su hijo de 10 años fueron heridos por sujetos en motocicleta en el Callao . Trasladados al hospital Daniel Alcides Carrión, se reportan fuera de peligro.

El reconocido salsero Engerberth Tapia y su hijo pequeño fueron víctimas de un atentado armado la tarde del 12 de septiembre en el barrio central del Callao. Los atacantes, a bordo de una motocicleta, abrieron fuego contra la camioneta del cantante.

Alrededor de las 5 p. m., el incidente comenzó en el jirón Guise. De acuerdo con informes iniciales, los motociclistas persiguieron el vehículo disparando numerosas veces mientras Tapia intentaba escapar.

Finalmente, el coche colisionó contra un árbol al llegar al cruce entre el jirón Cochrane y la avenida Buenos Aires. La camioneta sufrió daños significativos en su estructura y ventanas.

Ambos heridos fueron llevados al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde fueron atendidos inmediatamente. Luego de ser reportados como graves, familiares aseguran que su condición ha mejorado.

Imágenes del lugar muestran los numerosos disparos que alcanzaron el vehículo. Según Flash Callao, los atacantes realizaron al menos 15 disparos; sin embargo, la cantidad precisa se confirmará después de las investigaciones oficiales.

Policía realiza investigaciones sobre el incidente

Agentes de la Policía Nacional y expertos en bienes forenses se desplegaron en la escena para recolectar pruebas y reconstruir el ataque. El área fue cerrada al público durante el procedimiento.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la avenida Buenos Aires podrían ser clave para identificar a los perpetradores y determinar su ruta antes y después del tiroteo.

Hasta el momento, no hay detenidos ni se ha establecido un motivo claro para el ataque. Las autoridades investigan si el objetivo era específicamente Tapia.

Ola de violencia en el Callao

El violento suceso contra Engerberth Tapia se produjo al día siguiente de que cuatro personas fueran asesinadas en tiroteos separados en el Callao. En uno de ellos, un transeúnte sufrió heridas en una zona concurrida por actividades escolares.

Información del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) revela que entre el 28 de julio y el 22 de agosto se documentaron 134 homicidios en el Callao, de los cuales 102 fueron por arma de fuego. Durante todo 2025, se contaron 192 homicidios en esta región.

Las pesquisas determinarán si el ataque a Tapia está relacionado con la actividad musical o si fue un evento aislado.

Cancela espectáculo tras el atentado

El también salsero Yamandú Blaka suspendió el evento programado para su aniversario, debido a preocupaciones de seguridad.