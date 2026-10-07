Reniec revela los curiosos NOMBRES inspirados en BTS que llevan miles de peruanos: ¿Cuáles son los más populares?

Reniec sorprendió al revelar cuántos peruanos llevan nombres relacionados con BTS . Uno de ellos supera los 3 mil registros.

La llegada de BTS a Lima mantiene en vilo a sus seguidores, quienes esperan con entusiasmo el primer concierto del grupo surcoreano en el país. El Estadio San Marcos será escenario del esperado show de esta noche, como parte de la gira ‘BTS World Tour Arirang’. En medio de la emoción de las ARMY peruanas, Reniec compartió un particular registro relacionado con los integrantes de la agrupación. La entidad dio a conocer cuántos peruanos llevan nombres que guardan relación con BTS y algunos de los resultados sorprendieron en redes sociales.

¿Cuáles son los nombres inspirados en BTS que llevan los peruanos?

A través de sus plataformas oficiales, Reniec difundió una relación de nombres registrados en el país que coinciden con los utilizados por los integrantes de BTS o que están vinculados con la agrupación. Entre los datos que más llamaron la atención figura el nombre Kim, que aparece registrado en 3203 personas, mientras que Jin cuenta con 1229 registros.

La lista completa compartida por la entidad es la siguiente:

Kim: 3203

Jin: 1229

Violet: 976

V: 362

Jimin: 143

Army: 49

Jungkook: 41

Bora: 16

JHope: 14

Suga: 6

J-Hope: 1

Arirang: 1

Purple: 1

Nombres de peruanos inspirados en integrantes de BTS

La publicación rápidamente generó comentarios entre los usuarios de redes sociales, quienes no tardaron en expresar su sorpresa por encontrar nombres tan particulares dentro del registro peruano. “El de Arirang nació recién”, “¿Hay gente que se llama Army?”, “¿En serio? Nos pasamos (risas)”, se lee entre los comentarios.

¿Por dónde ingresar al Estadio San Marcos para el concierto de BTS?

Los asistentes al esperado espectáculo cuentan con diferentes accesos al recinto, establecidos de acuerdo con la ubicación señalada en cada entrada. Quienes acudirán a Campo A deberán utilizar la puerta 1, ubicada en la avenida Venezuela, mientras que el público de Campo C tendrá que dirigirse a la puerta 3, situada en la avenida Universitaria.