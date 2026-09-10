Foto gratis para DNI de menores: Reniec revela cómo acceder a este beneficio y dónde solicitarlo

Reniec permitirá fotografiar gratis a menores desde los ocho meses en 391 oficinas del país, siempre que estas cuenten con el sistema de Captura en Vivo.

¿Cómo acceder a la foto gratis para el DNI de menores? | Composición Wapa - Andina

¿Cómo acceder a la foto gratis para el DNI de menores? | Composición Wapa - Andina

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) incorporó un cambio en el trámite del DNI para niños pequeños que permitirá a los padres ahorrar el costo y la gestión de una fotografía impresa. Desde los ocho meses de edad, los menores podrán acceder a la captura gratuita de su imagen en las oficinas que cuentan con el sistema de Captura en Vivo.

Actualmente, este mecanismo se encuentra habilitado en 391 centros de atención distribuidos a nivel nacional. La fotografía es tomada directamente por el personal de Reniec en la sede donde se realiza el procedimiento y forma parte de los datos necesarios para la identificación del menor.

¿Cómo acceder a la foto gratis para el DNI de menores?

La nueva modalidad amplía el acceso a la toma fotográfica que anteriormente se aplicaba a partir de los 7 años. Con esta modificación, los responsables de niños menores de esa edad que tengan al menos ocho meses ya no necesitan acudir con una fotografía tamaño carnet cuando realicen el trámite en una oficina habilitada.

Además de obtener la imagen del menor, el personal de Reniec podrá registrar sin costo las huellas dactilares correspondientes a los dos dedos índices. Ambos elementos pasan a formar parte de la información biométrica utilizada para la identificación.

El beneficio puede utilizarse en tres gestiones relacionadas con el DNI: la primera emisión del documento, su renovación y la actualización de la fotografía. Sin embargo, que la captura de la imagen sea gratuita no significa que todo el trámite sea gratuito.

Para cualquiera de estos procedimientos, los padres, madres, declarantes o tutores legales deberán cancelar S/16,00 bajo el código 00647. Luego del pago tendrán que acudir a la oficina correspondiente (revisar aquí sedes y horarios) con el comprobante y la documentación necesaria para acreditar su identidad.

¿Dónde se puede realizar el trámite?

La Captura en Vivo para menores está disponible en 391 agencias de Reniec. Debido a que no todas las sedes cuentan con este sistema, la entidad recomienda verificar previamente cuál es el centro de atención habilitado más conveniente antes de acudir.

La fotografía y las huellas de los dedos índices no generan un cobro adicional cuando son capturadas mediante este mecanismo. De esta manera, las familias cuyos hijos tengan desde ocho meses podrán evitar la impresión y presentación de una fotografía física para las gestiones contempladas.

Trámites con costo en Reniec

Distintos trámites en Reniec como el trámite del DNI, ya sea por emisión, renovación o modificación de la fotografía tienen un costo de S/16,00. La gratuidad anunciada por Reniec se aplica específicamente a la captura de la imagen y al registro de las huellas de los dos dedos índices en las oficinas que disponen de Captura en Vivo.

El monto correspondiente a distintos procedimientos para menores de edad pueden ser cancelados mediante diferentes canales. Una de las opciones disponibles es Yape, aunque previamente se debe generar el ticket de pago y seleccionar el código indicado para luego ingresar a la opción “Yapear servicios” y buscar Reniec.

Posteriormente, el ciudadano tendrá que colocar en la aplicación el número de ticket generado para completar la operación.

También existen alternativas presenciales y digitales. El pago puede efectuarse en agentes del Banco de Crédito del Perú (BCP), en las agencias del Banco de la Nación o mediante la plataforma Págalo.pe.

Este procedimiento busca simplificar las gestiones para las familias y reducir tanto los gastos como el tiempo que anteriormente podía implicar conseguir una fotografía impresa para los niños.

Reniec realizará campañas de DNI gratuito en septiembre

Además del beneficio relacionado con la fotografía, Reniec anunció una serie de campañas itinerantes en las que se ofrecerán trámites de DNI gratuito. Estas jornadas se desarrollarán desde el lunes 7 hasta el domingo 13 de septiembre en diferentes zonas del país.

Las actividades se instalarán en espacios como municipalidades, establecimientos de salud, colegios, locales comunales y plazas de armas, entre otros puntos destinados a facilitar el acceso de la población a los servicios registrales.

La campaña contempla intervenciones en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. También se incluyen localidades de la Provincia Constitucional del Callao.