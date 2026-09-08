La ONPE aprobó un plan de contingencia ante El Niño 2026-2027 para las elecciones municipales. Conoce qué regiones están incluidas y si podrían reprogramarse los comicios.

¿Se reprogramarán las Elecciones Municipales 2026? ONPE prepara plan ante posibles efectos de El Niño | Composición Wapa

¿Se reprogramarán las Elecciones Municipales 2026? ONPE prepara plan ante posibles efectos de El Niño | Composición Wapa

A un mes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó un plan de contingencia ante los posibles efectos del fenómeno El Niño 2026-2027.

La medida busca reducir riesgos en caso de lluvias intensas, huaicos, desbordes u otros eventos climáticos que puedan afectar el desarrollo de la jornada electoral en distintas regiones del país.

¿Qué regiones están incluidas en el plan de contingencia de la ONPE?

El documento fue aprobado el 4 de septiembre mediante la Resolución Gerencial 000156-2026-Goecor/ONPE y contempla acciones preventivas en 23 regiones y el Callao.

Las zonas consideradas son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

El objetivo es garantizar la continuidad de las actividades electorales y proteger al personal encargado de organizar los comicios en los lugares que podrían verse afectados por condiciones meteorológicas adversas.

¿Podrían reprogramarse las elecciones municipales?

El plan también contempla medidas adicionales en caso de que ocurra una emergencia que impida continuar con normalidad el proceso electoral.

Si no existe una solución inmediata, la ONPE podrá conformar un comité especial encargado de hacer seguimiento a la emergencia climática y evaluar las decisiones necesarias.

Además, si las condiciones imposibilitan la realización de los comicios en determinadas zonas, se contempla una eventual reprogramación mediante elecciones complementarias.

Esto no significa que las Elecciones Regionales y Municipales 2026 hayan sido aplazadas, sino que la ONPE cuenta con un protocolo para responder ante una eventual emergencia.

¿Cómo saber si eres miembro de mesa y dónde te toca votar?

La ONPE también mantiene habilitada su plataforma de consulta electoral para que los ciudadanos puedan verificar su información antes de los comicios.

Para realizar la consulta se debe ingresar al portal oficial de la ONPE, colocar el número de DNI y revisar los datos asignados por el sistema.

La plataforma permite conocer si una persona fue seleccionada como miembro de mesa, cuál es su función —presidente, secretario, tercer miembro, titular o suplente— y el local de votación correspondiente.