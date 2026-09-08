Trend de los años 80 se vuelve viral en TikTok e Instagram: así puedes crear tu foto con ChatGPT

Con tecnologías avanzadas , los usuarios crean imágenes al más puro estilo de los años 80, con volumen en el cabello y colores vibrantes.

La nueva tendencia en TikTok, Instagram y Threads transforma retratos actuales en fotos retro estilo años 80 utilizando tecnología de ChatGPT. Esta moda viral se basa en la nostalgia y la facilidad de uso.

La nueva tendencia en TikTok, Instagram y Threads transforma retratos actuales en fotos retro estilo años 80 utilizando tecnología de ChatGPT. Esta moda viral se basa en la nostalgia y la facilidad de uso.

En plataformas como TikTok, Instagram y Threads, una nueva moda viral impulsada por ChatGPT está causando furor. Este fenómeno permite convertir fotos actuales en retratos retro, capturando la esencia de los años 80 con peinados altos, hombreras, maquillaje intenso y colores neón.

Lo que hace tan popular a esta tendencia es su accesibilidad técnica y el toque nostálgico, ya que la gente compara estas imágenes digitales con fotos familiares reales de los 80. Este desafío sigue la estela de modas previas como el AI Yearbook, que generó aproximadamente 60 versiones por usuario utilizando EPIK, según una guía especializada.

Cómo crear tu retrato ochentero con ChatGPT

Hacer una foto al estilo ochentero con IA es fácil. La herramienta de OpenAI permite cargar una imagen y especificar mediante texto los ajustes deseados en peinado, vestuario, iluminación o fondo. La guía oficial de OpenAI advierte que las modificaciones podrían extenderse más allá de lo delimitado.

Elige una foto clara: usa un retrato frontal con buena luz, sin filtros fuertes, y el rostro completamente visible.

usa un retrato frontal con buena luz, sin filtros fuertes, y el rostro completamente visible. Sube la imagen a ChatGPT: haz clic en el ícono “+” y selecciona “Agregar fotos y archivos”. También puedes arrastrar o pegar la imagen en la conversación.

haz clic en el ícono “+” y selecciona “Agregar fotos y archivos”. También puedes arrastrar o pegar la imagen en la conversación. Redacta una instrucción detallada: puedes utilizar este prompt: “Convierte esta foto en un retrato de estudio de los años 80. Mantén mi cara y expresión reconocibles. Añade un peinado voluminoso, ropa ochentera con hombreras, maquillaje característico, y un fondo analógico con luces suaves y degradados.”

puedes utilizar este prompt: “Convierte esta foto en un retrato de estudio de los años 80. Mantén mi cara y expresión reconocibles. Añade un peinado voluminoso, ropa ochentera con hombreras, maquillaje característico, y un fondo analógico con luces suaves y degradados.” Solicita ajustes: si la imagen no es precisa, pide que restablezcan los rasgos originales y solo modifiquen el vestuario, cabello o fondo.

si la imagen no es precisa, pide que restablezcan los rasgos originales y solo modifiquen el vestuario, cabello o fondo. Guarda y comparte el resultado: descarga la imagen y compártela junto a la original para mostrar el antes y el después, mencionando la intervención de la IA.

Otras aplicaciones retro de IA y su éxito en redes

ChatGPT lidera esta tendencia gracias a su capacidad para procesar instrucciones detalladas sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. EPIK, por ejemplo, ofrece la opción AI Yearbook para recrear retratos escolares nostálgicos, dirigida principalmente a los años 90 pero adaptable a décadas anteriores.

Remini también destaca por ofrecer imágenes hiperrealistas mediante AI Photos, solicitando entre ocho y 12 imágenes para aprender del perfil antes de crear retratos con diferentes poses. Aunque estas plataformas ofrecen desafíos estéticos similares, los resultados dependen de las opciones y muchas funciones avanzadas requieren un pago.

El atractivo masivo de este reto se encuentra en la curiosidad por épocas pasadas, la accesibilidad de la tecnología y el impacto visual del formato antes y después. Redes como TikTok, Instagram Reels y CapCut potencian esta viralidad al combinar imágenes con música de esa era.

Cómo funciona el prompt retro viral de ChatGPT

Este nuevo fenómeno en ChatGPT permite convertir una imagen personal en un retrato perfecto de los 80 con un simple comando. La clave reside en cargar una imagen e introducir la siguiente instrucción precisa:



"Transforma esta foto en un retrato hiperrealista de estudio de 1986. Mantén mi rostro tal cual, sin modificar rasgos ni expresión. Cambia solo el peinado a un estilo ochentero, viste ropa de la época y añade un fondo con rayos láser, degradados azul y rosa, luz suave, colores vibrantes, y la apariencia de película Kodak.".

Esta instrucción clara asegura excelentes resultados al definir qué aspectos editar y cuáles preservar, permitiendo a la IA modificar solo el vestuario y el contexto sin perder la esencia original.

Personaliza el trend de ChatGPT para una imagen ochentera

El resultado del prompt permite más ajustes después de crear la primera imagen, evitando comenzar desde cero. Los usuarios pueden elegir prendas específicas, como una chaqueta de mezclilla o cuero, y definir escenarios de fondo, como un estudio fotográfico con diferentes tonos o una escena escolar. Incluso se pueden adaptar a estéticas de los años específicos como 1983, 1987 o 1989.