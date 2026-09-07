Sedapal anuncia cortes de agua hasta el 9 de septiembre: revisa las zonas y horarios

Sedapal anuncia cortes de agua hasta el 9 de septiembre: revisa las zonas y horariosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Sedapal informó que varios sectores de Lima Metropolitana tendrán cortes programados de agua potable debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura del servicio.
Las interrupciones se realizarán en zonas y horarios determinados, por lo que la empresa pidió a los usuarios revisar con anticipación si sus viviendas estarán dentro de las áreas afectadas y tomar las precauciones necesarias.
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¿Por qué habrá cortes de agua en Lima?
De acuerdo con Sedapal, las suspensiones forman parte de una serie de trabajos técnicos destinados a garantizar el correcto funcionamiento de las redes de abastecimiento.
Entre las labores previstas se encuentran acciones de mantenimiento, limpieza y mejoramiento de la infraestructura que permite distribuir agua potable en distintos puntos de la capital.
Estas intervenciones requieren suspender temporalmente el servicio para que el personal pueda ejecutar los trabajos de manera segura.
Sedapal recomienda almacenar agua con anticipación
La empresa pidió a las familias ubicadas en las zonas afectadas guardar una cantidad suficiente de agua antes del inicio de cada corte.
También recomendó utilizar el recurso de manera responsable durante las horas de suspensión y tener en cuenta el horario estimado para el restablecimiento del servicio.
Los cortes no necesariamente comprenderán distritos completos, sino sectores específicos dentro de cada jurisdicción. Por ello, los usuarios deberán verificar las zonas y horarios correspondientes a cada intervención.
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Corte de Agua (Sedapal)
Lunes 7 de setiembre
Distrito de Santiago de Surco
Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio
Áreas afectadas: Urb. Las Lagunas / Urb. El Mirador / Urb. San Jorge
Sectores: Sector 299
Horario: 5.00 a. m. - 9.00 p. m.
Distrito de Ate
Motivo: Limpieza de reservorio
Áreas afectadas: A.H. Huaycán zona T
Sectores: Sector 151
Horario: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.
Motivo: Limpieza de reservorio
Áreas afectadas: Coop. Demsa, A.H. Nueva Luz, A.H. Santa Clara, Asoc. Santa Rosa de Huamanga, Asoc. Las Flores de Santa Clara, Coop. Santa Elena, Asoc. Los Llanos, Asoc. Francia, Asoc. Los Jardines de Santa Clara, Asoc. Las Terrazas de Santa Clara, Asoc. Los Geranios, Urb. Centro Poblado Santa Clara, A.H. Cerro Cruz de Santa Elena I y II Etapa, Asoc. Villa Francia, Coop. Santa Elena.
Sectores: Sector 159
Horario: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.
Distrito de San Juan de Lurigancho
Motivo: Limpieza de reservorio
Áreas afectadas: Urb. Mariscal Cáceres
Sectores: Sector 415
Horario: 8.00 a. m. - 11.55 p. m.
Motivo: Limpieza de reservorio
Áreas afectadas: A.H. Nueva Esperanza, A.H. Cangallo, A.H. Unión y Prog. Sector Los Claveles, A.H. Unión y Progreso Sector Laura Bozzo, A.H. Cangallo Ampl. 2, A.H. Unión y Progreso Sector 4 de Febrero, A.H. Unión y Progreso Sector 14 de Febrero, Asoc. Mano de Dios, Asoc. Los Huertos de Canto Grande, Asoc. Mira del Éxito, AF Cerrito Rico, Asoc. Miguel Grau - 8 de Octubre, A.H. Unión y Amistad Sector 28 de Diciembre, Agrup. Las Terrazas II, A.H. Integ. Virgen de Fátima Sector Cerrito Rico, A.H. Integ. Virgen de Fátima Sector Nva Jerusalén, Asoc. Virgen del Carmen, Agru. Reincorporación Nueva Jerusalén, Agru. Incorporados a Nueva Jerusalén II, Agru. Raíces de Jicamarca, Agru. 24 de Enero, A.H. Integ. Virgen Fátima Sector Ampl. 1 de Mayo, Agru. Las Viñas, A.H. Nuevo Santa Cruz, Agru. Nueva Imagen, A.H. Pueblos Unidos Sector Señor de Muruhuay, Agru. Nueva Juventud, AF Cristo de Pachacamilla, A.H. San José Obrero, A.H. San José Obrero Ampl.
Sectores: Sectores 415 y 419
Horario: 8.00 a. m. - 11.55 p. m.
Motivo: Limpieza de reservorio
Áreas afectadas: Agru. Rinconada del Sol de Mariscal Cáceres, Agru. Pueblos Hermanos de Mayobamba, Agru. Alejandro Toledo, Agru. Unidos al Desarrollo, A.H. P.I. Nva Alianza Sector Cerrito Alegre, A.H. Mrcal. Cáceres Sector VII 1ra etapa, Ampl. Nva. Alianza Sector Alberto Fujimori II, A.H. Los Libertadores Sector Los Angeles, A.H. PI Nva. Alianza Sector Juan Landázuri Ricketts, Asoc. Monte de Sion, PI Nueva Alianza, A.H. Túpac Amaru II, Agru. San Valentín, Agru. Daniel A. Carrión, A.H. Andrés A. Cáceres, A.H. Santa Rosa de Lima, A.H. Santa Rosa de Lima Ampliac, Agru. Julio C. Tello, Agru. Incorporados B Javier Perez de Cuéllar, A.H. Javier Pérez de Cuéllar Ampl., Agru. Fam. Virgen del Carmen, Agru. Andrés A. Cáceres Ampl., Agru. Las Lomas de 27 de Marzo, A.H. Santa María Ampl. Sector Parcela 3, A.H. Siglo XXI Sector Señor de los Milagros, A.H. Siglo XXI, Agru. Corazón de Jesús, Ampliac. Siglo XXI Sector Primavera.
Sectores: Sectores 415 y 419
Horario: 8.00 a. m. - 11.55 p. m.
Motivo: Limpieza de reservorio
Áreas afectadas: Agru. Buena Vista - 27 Marzo II etapa, Agru. 27 Marzo II y III etapa, Ampliac. Villa Solidaridad Ampl. Asoc. Viv. Paraíso de Santa María, Agru. Estrella de Santa María, Asoc. La Praderas de Santa María, Agru. Los Portales de Santa María, Agru. Nueva Alianza de Santa María, A.H. Santa María Parcela 3 Sector Nueva Alianza, Agru. Las Vegas de Santa María, Agru. El Ayllu de Santa Rosa, AF Santa Rosa, A.H. 1ro de Agosto, A.H. 1ro de Agosto Ampliac, Agru. Nuevo Milenio, A.H. Prolong. Santa María Parcela II sector Ampl., A.H. La Gruta, Agru. 28 de Febrero, A.H. Villa 2 de Enero, Agru. 4 de Agosto, A.H. Señor de Los Milagros Sector Simón Bolívar II, A.H. Señor de Los Milagros sector Combate de Angamos, Agru. Jorge del Castillo Sector Cerrito Feliz, A.H. 4 Suyos Nvo Milenio Sector Cerrito Feliz, A.H. 4 Suyos Nvo Milenio Sector 5 de Julio, A.H. PI Nueva Alianza Sector Los Angeles II.
Sectores: Sectores 415 y 419
Horario: 8.00 a. m. - 11.55 p. m.
Distrito de Independencia
Motivo: Limpieza de reservorio
Áreas afectadas: A.H. 31 de Diciembre / A.H. 5 de marzo / A.H. Horacio Zevallos Gámez / Urb. Popular Túpac Amaru
Sectores: Sector 337
Horario: 12.00 m. - 8.00 p. m.
Motivo: Limpieza de reservorio
Áreas afectadas: A.H. 21 de Abril, A.H. Cahuide, A.H. Corazón de Jesús, A.H. 1ro de Mayo, A.H. Mariano Melgar, A.H. El Misti, A.H. Nuevo Amanecer, A.H. Precursores, A.H. Santa Rosa, A.H. Horacio Zevallos Gámez, PJ Cúndorcanqui, PJ José Olaya, U. Pop. Túpac Amaru.
Sectores: Sector 337
Horario: 12.00 m. - 8.00 p. m.
Martes 8 de setiembre
Distrito de Chorrillos
Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio
Áreas afectadas: A.H. Víctor Raúl Haya de la Torre, A.H. 1 de mayo, A.H. Los Sauces, A.H. 26 de setiembre, A.H. César Vallejo, A.H. Colinas de Villa, A.H. Alicia de Valdivia, A.H. Héroes del Pacífico, A.H. Integración, A.H. Las Lomas de Caledonia, A.H. Luis Felipe de Las Casas, A.H. Nueva Caledonia, A.H. Nueva Caledonia II, A.H. Nueva Granada, A.H. San Genaro, A.H. San Genaro II etapa, A.H. Señor de los Milagros, A.H. Villa del Mar, A.H. Virgen del Morro Solar, Asoc. San Pedro, Coop.Viña de Ate, Urb. Los Sauces.
Sectores: Sector 97
Horario: 5.00 a. m. - 9.00 p. m.
Distrito de Ate
Motivo: Limpieza de reservorio
Áreas afectadas: Asoc. Las Viñas de San Juan Mzs. A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, Ñ1, O1 Mzs. Z, Y, X
Sectores: Sector 178
Horario: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.
Motivo: Limpieza de reservorio
Áreas afectadas: Asoc. Niño Jesús de Santa Clara I, II y III etapa, APV San Remo de Santa Clara, Asoc. 30 de Agosto, Asoc. Las Brisas de Santa Clara, Asoc. 5 Estrellas, Asoc. 6 de Diciembre, Asoc. La Estancia de Santa Clara, Asoc. Santa Clara, Urb. Centro Poblado Santa Clara, Urb. Los Cedros de Santa Clara, PV Santa María, Urb. Ex Fundo La Estrella, Urb. San Alfonso de Santa Clara.
Sectores: Sector 159
Horario: 2.00 p. m. - 11.50 p. m.
Distrito de San Juan de Lurigancho
Motivo: Limpieza de reservorio
Áreas afectadas: Agru. Las Lomas de 27 de Marzo, A.H. Siglo XXI, Agru. Buena Vista - 27 Marzo II etapa, Agru. 27 Marzo II etapa Ampliación, A.H Villa Solidaridad, Agru, 27 de Marzo III etapa Ampliación, Asoc. Viv. Paraíso de Santa María, A.H. La Gruta, Agru. 28 de Febrero, A.H. Villa 2 de Enero, A.H. 27 de Marzo - La Roca, AF Mercedes Cabanillas, A.H. La Gruta Ampliación.
Sectores: Sector 420
Horario: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.
Distrito de Independencia
Motivo: Limpieza de reservorio
Áreas afectadas: A.H. Villa Chilca, A.H. Primavera y Manco Inca XI y XII, A.H. Sol Naciente, A.H. Villa Los Jardines I etapa, A.H. Villa Los Jardines II etapa, Asoc. José A. Quiñones, Coop. Santa Ligia, U. Pop. Túpac Amaru, Urb. Víctor R. Haya de la Torre.
Sectores: Sector 334
Horario: 12.00 m. - 8.00 p. m.
Motivo: Limpieza de reservorio
Áreas afectadas: A.H. Sol Naciente, A.H. Villa Chilca, A.H. Villa Primavera, A.H. Fortaleza del Sol, A.H. Villa Hermosa, A.H. 28 de Julio, A.H. Ampliación La Merced Zona B, A.H. Ampliación La Merced Zona B1, A.H. Ampliación Zona C, A.H. Nueva Primavera, A.H. Túpac Amaru.
Sectores: Sector 334
Horario: 12.00 m. - 8.00 p. m.
Distrito de Santiago de Surco
Motivo: Ejecución de empalme
Áreas afectadas: Urb. La Capullana, Urb. La Castellana, Urb. Los Ingenieros, Urb. Los Jazmines, Urb. General Montaña, Urb. La Talana, Urb. Fundo Talana, Urb. Santa Rosa, Coop. Ricardo Palma, C.H. Los Jardines de Surco I etapa.
Cuadrante: Av. Mariscal Castilla, Av. Ayacucho, Av. Paseo de la República, Av. La Merced.
Sectores: Sector 59
Horario: 12.00 m. - 11.00 p. m.
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Miércoles 9 de setiembre
Distrito de Santiago de Surco
Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio
Áreas afectadas: Urb. Las Casuarianas 4ta etapa
Sectores: Sector 299
Horario: 5.00 a. m. - 9.00 p. m.
Distrito de La Molina
Motivo: Limpieza de reservorio
Áreas afectadas: Urb. Sausalito
Sectores: Sector 196
Horario: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.
Distrito de Villa María del Triunfo
Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio
Áreas afectadas: R-06: A.H. Nueva Esperanza Comité 19-A, A.H. Nueva Esperanza Comité 22A-1, A.H. Nueva Esperanza Comité 42A, A.H. Nueva Esperanza Comité 22A-3, A.H. Nueva Esperanza Comité 22D, A.H. Comité 52C Zona 4 - PJ. Nueva Esperanza, A.H. Mario Vargas Llosa, A.H. Nueva Esperanza Comité 42B, A.H. Nueva Esperanza Comité 15A, A.H. Nueva Esperanza Comité 26 B1, A.H. Nueva Esperanza Comité 1A, A.H. Nueva Esperanza Comité 26C, A.H. Nueva Esperanza Comité 51B. / R-16: P.J Nueva Esperanza, A.H. Virgen de Lourdes
Sectores: Sector 312
Horario: 8.00 a. m. - 5.00 p. m.
Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio
Áreas afectadas: R-17: A.H. Virgen de Lourdes, A.H. Virgen de Lourdes Comité 10 Norte, A.H. Virgen de Lourdes Comité 13, A.H. Virgen de Lourdes - Comité 16 Norte - A, A.H. Virgen de Lourdes Ampliación - Comité 2 Sur, P.I Central Unificada Perú con Futuro, A.H. Virgen de Lourdes Comité 14 Sur.
Cuadrante: Av. Ramiro Merino, Av. 26 de noviembre, Jirón Libertad, Av. 7 de junio, Zona Intangible, Av. 12 de octubre, Jirón Canta, Jirón Paruro, Zona Intangible, Pasaje El Corregidor, Calle Las Palmeras, Calle 3 de octubre.
Sectores: Sector 312
Horario: 8.00 a. m. - 5.00 p. m.
Distrito de Independencia
Motivo: Limpieza de reservorio
Áreas afectadas: A.H. Cahuide Ampliación, A.H. Cielo Azul, A.H. Sarita Colonia, A.H. Comité Vecinal N° 17 Alto Perú, A.H. Cúndorcanqui, A.H. 4 de Diciembre Ampliación, A.H. 4 de Diciembre, A.H. 4 de Diciembre II etapa, A.H. 5 de Diciembre, A.H. 15 de Mayo, A.H. Nueva Generación, A.H. José Olaya, A.H. Pueblo Nuevo, A.H. San Lorenzo, A.H. Sarita Colonia, A.H. Manuel Scorza, A.H. Juan Velasco Alvarado, Asoc. Pobladores San Pablo y San Pedro, P.J. José Olaya.
Sectores: Sector 337
Horario: 12.00 m. - 8.00 p. m.
Motivo: Limpieza de reservorio
Áreas afectadas: A.H. Bellavista, A.H. Bellavista Ampl., A.H. Bellavista Ampl. II etapa, A.H. Bellavista II etapa, A.H. 4 de Diciembre, A.H. 4 de Diciembre II etapa, A.H. Santísima Cruz, A.H. Santísima Cruz Ampl., A.H. Señor de los Milagros Payet, A.H. Juan Velasco Alvarado, A.H. Juan Velasco Alvarado Ampl.
Sectores: Sector 337
Horario: 12.00 m. - 8.00 p. m.
Distrito de San Juan de Lurigancho
Motivo: Limpieza de reservorio
Áreas afectadas: A.H. Mano de Dios II etapa Sector 12 de Diciembre, A.H. El Rosal Ampliación, AF El Mirador del Futuro, AF Roca Fuerte, Av. Señor Mirador, AF 10 de Abril, Proyecto Integral Confraternidad Sector D.
Sectores: Sector 413
Horario: 1.00 p. m. - 10.00 p. m.