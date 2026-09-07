Buscan a tesorera en Comas tras ser acusada de desaparecer con más de S/ 18 mil de una promoción escolar

Padres de un colegio en Comas denuncian que el dinero recaudado para la promoción no fue entregado y exigen conocer su destino.

Un grupo de 29 padres de familia del colegio San Eulogio, en Comas, denunció que más de S/18.000 recaudados para distintas actividades escolares no habrían sido entregados por la mujer que se desempeñaba como tesorera de la promoción.

Según los testimonios difundidos por 'Arriba Mi Gente', de Latina, el dinero estaba destinado a financiar la fiesta de graduación, casacas, vestuario por el aniversario del colegio y otros gastos previamente acordados.

Padres denuncian que varios pagos no se realizaron

Las familias comenzaron a sospechar cuando detectaron que algunos compromisos económicos seguían pendientes, pese a que los aportes ya habían sido entregados.

Una de las madres indicó que incluso el pago por el vestuario de una actividad escolar no se habría concretado y que la profesora terminó asumiendo ese gasto.

Ante esta situación, los padres acudieron al domicilio de Maribel Gina Jimpe Santos para pedir explicaciones sobre el dinero. Sin embargo, de acuerdo con sus versiones, la mujer no se encontraba en el inmueble desde la semana anterior y tampoco respondía llamadas ni mensajes.

Durante la visita, familiares de la acusada evitaron brindar mayores detalles. Su hermano solo indicó que intentaba comunicarse con ella y que la situación también había afectado a su entorno cercano.

¿Qué pasó con los más de S/18.000 recaudados?

Los padres sostienen que el monto supera los S/18 mil y corresponde al ahorro acumulado durante varios meses para cubrir las actividades de la promoción.

Hasta el momento, no se ha difundido públicamente una versión de Jimpe Santos sobre el destino del dinero.

En el informe televisivo también participó su exsuegra, quien señaló que anteriormente le habría prestado dinero para ayudarla a cubrir deudas relacionadas, según su relato, con préstamos informales.

¿Cómo evitar problemas con fondos de promociones escolares?

Este tipo de situaciones pone nuevamente sobre la mesa la importancia de establecer mecanismos de control cuando se manejan aportes colectivos de padres de familia.

Entre las principales medidas preventivas se encuentra depositar el dinero en una cuenta exclusiva para la promoción y permitir que dos o más personas tengan acceso a la revisión de los movimientos.

También resulta recomendable exigir boletas, facturas o constancias por cada desembolso y realizar rendiciones periódicas con el monto recaudado, los gastos efectuados y el saldo disponible.