Docente de la Universidad Científica del Sur es detenido por presuntos tocamientos a estudiante de Medicina

Un supuesto caso de abuso ha sido denunciado, iniciándose investigaciones al respecto. La universidad aún no se pronuncia.

La detención se produjo en frente de decenas de estudiantes de la Universidad Científica del Sur.

La detención se produjo en frente de decenas de estudiantes de la Universidad Científica del Sur.

Un profesor de la Universidad Científica del Sur, sede Norte, fue arrestado por la Policía Nacional tras ser acusado por una estudiante de Medicina de supuestos tocamientos indebidos.

David Espinoza Colonia, el profesor implicado, fue detenido después de la denuncia hecha por la alumna. El arresto ocurrió dentro de la universidad ante la presencia de varios estudiantes.

Investigación en curso

Según datos preliminares, el docente enfrenta acusaciones de violencia sexual contra una estudiante universitaria. Las autoridades investigarán las circunstancias de los hechos.

La detención policial fue observada por los estudiantes presentes, quienes atestiguaron el arresto del docente.

Universidad aguarda emitir comunicado

La República contactó a la Universidad Científica del Sur, y aunque han sido informados del incidente, aún se espera un pronunciamiento oficial sobre el docente envuelto en el caso.

El caso se esclarecerá a través de las investigaciones pertinentes, recogiendo las pruebas necesarias para establecer responsabilidades.