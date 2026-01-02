Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Temblor en Perú hoy, jueves 1 de enero de 2026: Conoce dónde fue el epicentro

Temblor en Perú hoy, viernes 2 de enero de 2026: conoce dónde fue el epicentro

El sismo de hoy, viernes 02 de enero de 2026, se registró a 61 km al O de Chimbote, en Santa–Áncash, con una profundidad de 43 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Temblor en Perú hoy, viernes 2 de enero de 2026: conoce dónde fue el epicentro
    Temblor en Perú hoy, viernes 2 de enero de 2026: conoce dónde fue el epicentro
    Temblor en Perú hoy, viernes 2 de enero de 2026: conoce dónde fue el epicentro

    Un sismo de magnitud 3.7 se registró a las 08:16 a.m., a 61 km al O de Chimbote, en Santa–Áncash. El temblor de hoy, viernes 2 de enero de 2026, tuvo una profundidad de 43 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda mantener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante cualquier desastre natural.

    wapa.pe
    wapa.pe

    LEER MÁS: ALARMA MUNDIAL: la ciudad más poblada del mundo se HUNDE y pone en PELIGRO a 42 millones de habitantes

    ¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

    • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
    • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
    • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
    • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
    • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
    • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Los 9 distritos de Lima más seguros ante un sismo fuerte, según estudios sobre suelos y nivel de vulnerabilidad

    ¿A qué números debo llamar en caso de emergencia?

    A continuación, te presentamos la lista actualizada de números de emergencia en Perú:

    • Atención médica EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 01 411 8000 (opción 6)
    • Denuncias por violencia familiar: 100
    • Central policial: 105
    • Información COVID-19 – EsSalud: 107
    • Policía de carreteras: 110
    • Infosalud (consultas de salud en general): 113
    • Defensa Civil – Emergencias: 115
    • Bomberos: 116
    • Cruz Roja Peruana: 01 266 0481
    SOBRE EL AUTOR:
    Temblor en Perú hoy, viernes 2 de enero de 2026: conoce dónde fue el epicentro
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Parque de las Leyendas abre sus puertas sin costo en enero 2026: Ellos son los beneficiarios

    ALARMA MUNDIAL: la ciudad más poblada del mundo se HUNDE y pone en PELIGRO a 42 millones de habitantes

    ¡DRAMÁTICO GIRO! Louis Vuitton denunció a peruano por venta de productos falsos: Ahora él los demanda por USD 20 millones

    ¿Habrá un fuerte terremoto este 2026 en Perú? Vidente advierte sobre gran sismo que afectará Lima

    Liliana Castro Mannarelli IMPACTA al reaparecer con actriz de Al Fondo Hay Sitio y presumir su RELACIÓN

    Lo más vistos en Ocio

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Horario de los centros comerciales este feriado 1 de enero de 2026: ¿Abrirán Plaza Norte, Jockey Plaza, Real Plaza y otros malls?

    Esta moneda de 1 sol de las MODERNAS podría valer hasta S/500

    Qué pasó con Matilde Pinchi Pinchi: la vendedora de bisutería que se ‘tumbó’ al Fujimorismo

    Los 9 distritos de Lima más seguros ante un sismo fuerte, según estudios sobre suelos y nivel de vulnerabilidad

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;