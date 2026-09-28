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¡SE LLEVÓ UN GRAN SUSTO! Jely Reátegui revela que sufrió dengue y terminó internada: “Me agarró feo”

Jely Reátegui reveló que contrajo dengue, fue internada y pasó varios días en UCIN antes de recibir el alta médica.

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    La actriz compartió a través de sus redes sociales su estado de salud. | Composición Wapa
    ¡SE LLEVÓ UN GRAN SUSTO! Jely Reátegui revela que sufrió dengue y terminó internada: “Me agarró feo”

    Jely Reátegui explicó finalmente el motivo de su ausencia en las últimas ediciones de 'Yo Soy'. La actriz contó que contrajo dengue y que el cuadro fue lo suficientemente fuerte como para requerir hospitalización y varios días de observación médica.

    A través de Instagram, la jurado compartió imágenes de su paso por la clínica y relató parte de las complicaciones que enfrentó durante la enfermedad.

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    Jely Reátegui cuenta los fuertes síntomas que sufrió

    La actriz detalló que presentó fiebre intensa, dolores musculares y óseos, escalofríos, problemas de equilibrio y una caída importante de plaquetas.

    "Fiebres extremas, dolor de ojos, de cabeza, de huesos, de músculos, escalofríos infinitos, plaquetas en el piso, hígado en colapso, rash cutáneo, picazón, ardor, pérdida de equilibrio", escribió la actriz al describir las complicaciones que atravesó.

    Jely comunicó sobre su hospitalización.
    Jely comunicó sobre su hospitalización.

    El cuadro obligó a los médicos a mantenerla bajo vigilancia, mientras sus seguidores reaccionaban a la publicación con mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.

    Jely Reátegui revela que pasó por UCIN

    Durante su hospitalización, Reátegui también permaneció algunos días en la Unidad de Cuidados Intermedios.

    "Días en mi cuarto, días en UCIN, días en otro cuarto, mosquitero 3000, cables collar, control mental, descontrol, sáquenme de aquí, fragilidad, familia, amigos, awita de coco, plumones, granadilla, dime quién eres y canta", publicó.

    La actriz reconoció que el diagnóstico llegó a preocuparla por la intensidad de los síntomas. "Me dio dengue. Me agarró feo y me asusté", expresó.

    Jely estuvo internada en UCIN.
    Jely estuvo internada en UCIN.
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    Jely Reátegui recibe el alta y deja mensaje a sus seguidores

    Tras varios días de atención médica, la artista confirmó que pudo regresar a casa.

    "Cuídense, por favor y tomen sus precauciones. Hoy me dieron de alta y pienso cosas", escribió al anunciar su salida de la clínica.

    Por ahora, Reátegui no ha precisado cuándo retomará sus actividades en 'Yo Soy' ni sus otros compromisos profesionales. Su mensaje estuvo enfocado en contar lo vivido y agradecer el apoyo recibido durante los días más complicados.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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