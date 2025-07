Angie Arizaga reapareció para poner fin al largo silencio que mantuvo frente a una controversia que la persigue desde hace casi una década. En 2016, la actriz Jely Reátegui generó polémica al referirse a ella con un calificativo que muchos consideraron ofensivo: “ puerta ”. Aunque en ese momento prefirió no responder, el comentario afectó no solo su imagen pública, sino también la de Nicola Porcella, quien era su pareja y compañero en televisión. Ahora, Angie decidió hablar y marcar distancia de ese episodio.

“Sí, dije que eran como dos puertas interactuando (Nicola y Angie). Lo dije tan así, mucha gente me dijo; qué soberbia y que no sé qué más...”, expresó Reátegui al recordar el episodio. La actriz reconoció que su comentario surgió en un contexto personal complicado, marcado por incomodidad y tensión en el ambiente laboral.

Según explicó, su molestia no solo venía de lo que ocurría frente a cámaras, sino también de lo que vivió fuera del set. “También venía muy cargada y molesta porque en algunas oportunidades me hicieron sentir como que me estaban haciendo un favor a mí por contratarme y que yo más bien tenía que agradecerles a ellos, porque ellos eran los que me daban de comer a mí, me lo dijeron en una reunión así con esas palabras”, contó con franqueza.