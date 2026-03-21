Los cortes del servicio variarán según el distrito y el día, por lo que se recomienda a los ciudadanos revisar el cronograma específico.

Corte de luz en Lima y Callao para marzo | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

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Vecinos de Lima y Callao deberán tomar precauciones. La empresa Pluz Energía anunció cortes de energía programados del 23 al 29 de marzo en diferentes distritos de la capital. Estas suspensiones temporales del servicio eléctrico forman parte de trabajos de mantenimiento destinados a mejorar la calidad del suministro.

La empresa precisó que las suspensiones no se realizarán al mismo tiempo en todas las zonas, ya que los horarios variarán dependiendo del distrito y del día programado. Por ese motivo, se recomienda a los ciudadanos revisar previamente la programación y tomar previsiones para reducir los inconvenientes que pueda generar la falta de electricidad.

Cortes de luz en estas zonas de Lima y Callao

De acuerdo con la información proporcionada por la empresa distribuidora, la interrupción del servicio se debe a labores de mantenimiento previamente planificadas, las cuales buscan optimizar el sistema eléctrico y garantizar un suministro más eficiente en la capital.

A continuación, te presentamos la lista de distritos, zonas y horarios en los que se aplicarán los cortes de energía según el cronograma establecido.

Lunes 23 de marzo

Carabayllo : Pro. viv. Los Suyos mzs. E, F, G; Asoc. Pro. viv. Los Suyos prog. El Reposo de Carabayllo mzs. E, G; calle Camino Carrozable cdra. 3. Horario: 08.30 – 16.30.

: Pro. viv. Los Suyos mzs. E, F, G; Asoc. Pro. viv. Los Suyos prog. El Reposo de Carabayllo mzs. E, G; calle Camino Carrozable cdra. 3. 08.30 – 16.30. Callao : Av. Buenos Aires cdra. 10; av. Almirante Grau cdras. 10, 11; jr. California cdras. 1, 2; jr. Comandante Villar cdras. 3, 4; plaza Ayacucho cdra. 1. Horario: 08.30 – 16.30.

: Av. Buenos Aires cdra. 10; av. Almirante Grau cdras. 10, 11; jr. California cdras. 1, 2; jr. Comandante Villar cdras. 3, 4; plaza Ayacucho cdra. 1. 08.30 – 16.30. Carabayllo : Proviv. San Javier de Carabayllo mz A, B, C, D, E, F, G; proviv. Las Delicias de Carabayllo mz A, B, C, D, E, F, G; prog. resd. Las Américas III etapa mz A, B, C, D, E, F, G; urb. El Olivar de Carabayllo V etapa mz A, B, C, D, E, F, G. Horario: 09.00 – 18.00.

: Proviv. San Javier de Carabayllo mz A, B, C, D, E, F, G; proviv. Las Delicias de Carabayllo mz A, B, C, D, E, F, G; prog. resd. Las Américas III etapa mz A, B, C, D, E, F, G; urb. El Olivar de Carabayllo V etapa mz A, B, C, D, E, F, G. Horario: 09.00 – 18.00. Pueblo Libre : Parque Borgoño 141. Horario: 09.00 – 12.00.

: Parque Borgoño 141. 09.00 – 12.00. San Miguel : Av. Costanera cdra. 25; calle San Martín cdra. 1. Horario: 13.00 – 16.00.

: Av. Costanera cdra. 25; calle San Martín cdra. 1. 13.00 – 16.00. Ventanilla : A.H. Los Edificadores mz A, B; parque Porcino zona 09 jr. Loreto mz 35; av. Arequipa mz 36, 50; jr. Moquegua mz 57; parque Porcino zona 10 av. Central mz 5, 46; calle Moquegua mz 32; jr. Oroya mz 62; jr. Arequipa mz 63; parque Porcino zona 12 mz 15, 16, 21, 35, 36, 48, 45, 57, 58; jr. Puno mz A; parque Porcino zona 13 mz 46, 64; av. El Bierzo mz B; parque Porcino zona 14 mz 119; jr. Rivera del Chillón mz A, C, F, W; A.H. Municipal N° 2 av. 14 de Noviembre mz F, I, M; parque Los Claveles mz H; pasaje El Rosal mz I. Horario: 09.00 – 18.00.

: A.H. Los Edificadores mz A, B; parque Porcino zona 09 jr. Loreto mz 35; av. Arequipa mz 36, 50; jr. Moquegua mz 57; parque Porcino zona 10 av. Central mz 5, 46; calle Moquegua mz 32; jr. Oroya mz 62; jr. Arequipa mz 63; parque Porcino zona 12 mz 15, 16, 21, 35, 36, 48, 45, 57, 58; jr. Puno mz A; parque Porcino zona 13 mz 46, 64; av. El Bierzo mz B; parque Porcino zona 14 mz 119; jr. Rivera del Chillón mz A, C, F, W; A.H. Municipal N° 2 av. 14 de Noviembre mz F, I, M; parque Los Claveles mz H; pasaje El Rosal mz I. 09.00 – 18.00. San Miguel: Urb. Pando calle 31 mz H-2, H-1; av. Universitaria cdra. 7; calle Virginia Candamo cdras. 2, 3; jr. Carolina Freyre cdra. 1; calle Rosa Pérez Liendo cdra. 1; calle 32 mz L-2; av. Ayacucho cdra. 10; calle Juana Río Frío cdra. 1; calle Pedro Benvenutti cdra. 3. Horario: 10.30 – 15.00.

Martes 24 de marzo

Los Olivos : Urb. San Roque mz B, D, K, K1, O; primav. Av. Central mz D, H, I, J; av. Huandoy mz H, P; av. San Roque mz K; av. Manco Cápac mz R; calle Okino mz I; calle Urano mz G; pasaje Nova mz G, G1; calle Santa Rosa mz Q; A.H. Enrique Milla Ochoa mz A, B; av. Central mz J14. Horario : 08.30 – 18.30.

: Urb. San Roque mz B, D, K, K1, O; primav. Av. Central mz D, H, I, J; av. Huandoy mz H, P; av. San Roque mz K; av. Manco Cápac mz R; calle Okino mz I; calle Urano mz G; pasaje Nova mz G, G1; calle Santa Rosa mz Q; A.H. Enrique Milla Ochoa mz A, B; av. Central mz J14. : 08.30 – 18.30. San Juan de Lurigancho : Urb. San Carlos av. 13 de Enero cdras. 26, 27, 2U, X, Y; av. El Sol cdras. 5, 6; av. Lima cdra. 26; mz X, Y; calle 11 mz R; jr. Calle 12 mz S; calle 13 mz T; calle 14 mz V, W; calle L mz V, W; jr. Jarmerson cdras. 1, 2; jr. Pedregal cdra. 4; jr. Las Acacias cdra. 27; jr. Los Diamantes cdra. 26; jr. Los Terrazos cdra. 26; jr. Pedregal cdra. 26; jr. Los Orales cdra. 27. Horario : 08.30 – 14.30.

: Urb. San Carlos av. 13 de Enero cdras. 26, 27, 2U, X, Y; av. El Sol cdras. 5, 6; av. Lima cdra. 26; mz X, Y; calle 11 mz R; jr. Calle 12 mz S; calle 13 mz T; calle 14 mz V, W; calle L mz V, W; jr. Jarmerson cdras. 1, 2; jr. Pedregal cdra. 4; jr. Las Acacias cdra. 27; jr. Los Diamantes cdra. 26; jr. Los Terrazos cdra. 26; jr. Pedregal cdra. 26; jr. Los Orales cdra. 27. : 08.30 – 14.30. Los Olivos : A.H. Armando Villanueva del Campo calle 50 mz 57, 58; urb. Villa Sol III etapa mz M; calle F. Cornejo mz P; A.H. Centro Unión Lacabamba mz M, P, 56, 57, 58. Horario : 09.00 – 15.00.

: A.H. Armando Villanueva del Campo calle 50 mz 57, 58; urb. Villa Sol III etapa mz M; calle F. Cornejo mz P; A.H. Centro Unión Lacabamba mz M, P, 56, 57, 58. : 09.00 – 15.00. Comas : Calle A mz A lote 20. Horario : 09.00 – 13.00.

: Calle A mz A lote 20. : 09.00 – 13.00. Puente Piedra : Asoc. Peq. Avicultores El Dorado mz E, I, H. Horario : 09.00 – 18.00.

: Asoc. Peq. Avicultores El Dorado mz E, I, H. : 09.00 – 18.00. Independencia : Urb. Tahuantinsuyo calle Antisuyo cdra. 1; av. Ollantaytambo cdra. 6; calle Hanan Cusco cdras. 2, 3, 4; calle Quipuclla cdra. 1; calle Taputucro cdra. 2; jr. Canchis cdra. 1; calle Huaroc cdras. 2, 3, 4; mz D5, H. Horario : 09.30 – 17.30.

: Urb. Tahuantinsuyo calle Antisuyo cdra. 1; av. Ollantaytambo cdra. 6; calle Hanan Cusco cdras. 2, 3, 4; calle Quipuclla cdra. 1; calle Taputucro cdra. 2; jr. Canchis cdra. 1; calle Huaroc cdras. 2, 3, 4; mz D5, H. : 09.30 – 17.30. Callao : Jr. Arrieta cdras. 4, 5; jr. Fanning cdras. 0, 1, 2, 3, 5; jr. Larco cdras. 2, 4, 5; jr. Medina cdras. 1, 3, 4, 5, 7; jr. Roque Sáenz Peña cdras. 1, 2, 3, 4, 5; av. Almirante Miguel Grau cdras. 1, 4; av. Cdra. Bolognesi cdras. 0, 1, 2, 3, 4; malecón José Pardo cdras. S/N, 3; malecón Santiago Figueroa cdras. 1, 2, 3; psje. 2 de Mayo cdra. 1; psje. Privado cdra. 4; psje. Cnel. Bolognesi cdra. 1. Horario : 09.30 – 17.30.

: Jr. Arrieta cdras. 4, 5; jr. Fanning cdras. 0, 1, 2, 3, 5; jr. Larco cdras. 2, 4, 5; jr. Medina cdras. 1, 3, 4, 5, 7; jr. Roque Sáenz Peña cdras. 1, 2, 3, 4, 5; av. Almirante Miguel Grau cdras. 1, 4; av. Cdra. Bolognesi cdras. 0, 1, 2, 3, 4; malecón José Pardo cdras. S/N, 3; malecón Santiago Figueroa cdras. 1, 2, 3; psje. 2 de Mayo cdra. 1; psje. Privado cdra. 4; psje. Cnel. Bolognesi cdra. 1. : 09.30 – 17.30. San Miguel : Av. Arica cdras. 8, 9; av. La Mar cdras. 2, 3, 4; av. Libertad cdras. 1; av. Tacna cdras. 9; av. Federico Gallese cdra. 9; calle Independencia cdras. 2, 3, 4; mz 1; jr. Leoncio Prado cdra. 1. Horario : 10.30 – 15.00.

: Av. Arica cdras. 8, 9; av. La Mar cdras. 2, 3, 4; av. Libertad cdras. 1; av. Tacna cdras. 9; av. Federico Gallese cdra. 9; calle Independencia cdras. 2, 3, 4; mz 1; jr. Leoncio Prado cdra. 1. : 10.30 – 15.00. Puente Piedra : Asoc. Leóncio Prado este av. Las Conchitas mz D; calle León Dormido mz E; asoc. León Dormido mz A, D, E, F, I. Horario : 00.00 – 08.00.

: Asoc. Leóncio Prado este av. Las Conchitas mz D; calle León Dormido mz E; asoc. León Dormido mz A, D, E, F, I. : 00.00 – 08.00. Lima Cercado : Av. Naciones Unidas cdra. 10; av. Óscar R. Benavides con av. Naciones; jr. Zorritos cdra. 15; pasaje Bondy cdra. 20; jr. Yauli cdra. 12. Horario : 09.30 – 12.00.

: Av. Naciones Unidas cdra. 10; av. Óscar R. Benavides con av. Naciones; jr. Zorritos cdra. 15; pasaje Bondy cdra. 20; jr. Yauli cdra. 12. : 09.30 – 12.00. Lima Cercado : Urb. Los Cipreses jr. Crepúsculo cdra. 1; jr. El Ocaso cdra. 1; jr. Marte cdra. 3; jr. Marte cdra. 4; pasaje La Aurora cdras. 3, 4. Horario : 13.00 – 16.00.

: Urb. Los Cipreses jr. Crepúsculo cdra. 1; jr. El Ocaso cdra. 1; jr. Marte cdra. 3; jr. Marte cdra. 4; pasaje La Aurora cdras. 3, 4. : 13.00 – 16.00. Pueblo Libre : Av. Bolívar cdra. 9; av. José de Sucre cdra. 1; av. San Martín cdra. 4. Horario : 08.30 – 11.30.

: Av. Bolívar cdra. 9; av. José de Sucre cdra. 1; av. San Martín cdra. 4. : 08.30 – 11.30. San Miguel : Av. Bertolotto cdra. 9; calle Ramón Castilla cdras. 1, 8. Horario : 13.00 – 16.00.

: Av. Bertolotto cdra. 9; calle Ramón Castilla cdras. 1, 8. : 13.00 – 16.00. San Miguel : Urb. Maranga 4ta etapa calle Cayrucocha cdra. 1; calle Chaquilchaca cdra. 2; calle Collasuyo cdra. 2; calle Contisuyo cdras. 1, 2; calle Inca Huasi cdras. 1; calle Otorongo cdra. 1; calle Pumacurco cdra. 1; calle Sayasuca cdra. 3. Horario : 10.00 – 14.00.

: Urb. Maranga 4ta etapa calle Cayrucocha cdra. 1; calle Chaquilchaca cdra. 2; calle Collasuyo cdra. 2; calle Contisuyo cdras. 1, 2; calle Inca Huasi cdras. 1; calle Otorongo cdra. 1; calle Pumacurco cdra. 1; calle Sayasuca cdra. 3. : 10.00 – 14.00. Arica : Urb. Las Brisas de Barranca I etapa; ubicado en el distrito de Barranca. Horario : 08.00 – 13.00.

: Urb. Las Brisas de Barranca I etapa; ubicado en el distrito de Barranca. : 08.00 – 13.00. Andahuasi: Cliente PM0912 (S: 319860); ubicado en el distrito de Sayán. Horario: 08.00 – 12.00.

Miércoles 25-03-2026

San Martín de Porres : Asociación Maryalinda av. El Sauce mz A, B, C, D, E, F; calle 2 mz A; calle 3 mz E; calle 4 mz A; programa viviendas liderosas Las Casuarinas del Norte av. El Sauce mz A; lote 3 múltiples mz A, B; urb. Señor de los Milagros av. San Francisco mz C, D; calle L1 mz A, B, C, F; pasaje 3 mz D; pasaje 4 mz C, D; pasaje 5 mz B, C; urb. Rivera Azul calle Los Eucaliptos mz B, J. Horario : 08.30 – 18.30.

: Asociación Maryalinda av. El Sauce mz A, B, C, D, E, F; calle 2 mz A; calle 3 mz E; calle 4 mz A; programa viviendas liderosas Las Casuarinas del Norte av. El Sauce mz A; lote 3 múltiples mz A, B; urb. Señor de los Milagros av. San Francisco mz C, D; calle L1 mz A, B, C, F; pasaje 3 mz D; pasaje 4 mz C, D; pasaje 5 mz B, C; urb. Rivera Azul calle Los Eucaliptos mz B, J. : 08.30 – 18.30. Los Olivos : A.H. 19 de Mayo mz A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P; av. Huaylas mz E; av. Naranjal mz D; calle A mz M; calle C mz N; calle Piscobamba mz C. Horario : 09.00 – 15.00.

: A.H. 19 de Mayo mz A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P; av. Huaylas mz E; av. Naranjal mz D; calle A mz M; calle C mz N; calle Piscobamba mz C. : 09.00 – 15.00. Puente Piedra : A.H. Las Orquídeas mz A, B; A.H. Los Lirios mz A, B; asoc. Las Magnolias mz D, F; A.H. Las Begonias mz A, B, C; valle Hermoso mz A. Horario : 09.00 – 18.00.

: A.H. Las Orquídeas mz A, B; A.H. Los Lirios mz A, B; asoc. Las Magnolias mz D, F; A.H. Las Begonias mz A, B, C; valle Hermoso mz A. : 09.00 – 18.00. Independencia : Urb. Tahuantinsuyo calle Antisuyo cdras. 4, 5; av. Sacsayhuamán cdra. 3; calle Coquepata cdra. 3; jr. Quinquiliana cdra. 3; av. Ollantaytambo cdra. 3; A.H. 6 de Mayo mz A. Horario : 09.30 – 15.30.

: Urb. Tahuantinsuyo calle Antisuyo cdras. 4, 5; av. Sacsayhuamán cdra. 3; calle Coquepata cdra. 3; jr. Quinquiliana cdra. 3; av. Ollantaytambo cdra. 3; A.H. 6 de Mayo mz A. : 09.30 – 15.30. Lima Cercado : Av. Industrial cdras. 3, 4; pasaje Materiales cdra. 6. Horario : 09.00 – 12.00.

: Av. Industrial cdras. 3, 4; pasaje Materiales cdra. 6. : 09.00 – 12.00. Callao : Urb. Parque Internacional av. Óscar R. Benavides cdras. 52, 53, 54; calle Omega cdra. 11; mz L; calle Delta cdra. 1; calle Épsilon cdra. 2. Horario : 13.00 – 16.00.

: Urb. Parque Internacional av. Óscar R. Benavides cdras. 52, 53, 54; calle Omega cdra. 11; mz L; calle Delta cdra. 1; calle Épsilon cdra. 2. : 13.00 – 16.00. San Juan de Lurigancho : Urb. Canto Rey av. El Parque cdra. 5 mz D; asoc. La Planicie de Canto Grande mz E, F, H, I; asoc. Pro Viv. Garagay mz D. Horario : 13.00 – 16.00.

: Urb. Canto Rey av. El Parque cdra. 5 mz D; asoc. La Planicie de Canto Grande mz E, F, H, I; asoc. Pro Viv. Garagay mz D. : 13.00 – 16.00. San Antonio de Chaclla : Anexo 8 sector Central av. 13 de Junio mz Q1, U1, X1; av. La Paz mz C731; jr. Huanta mz 3; jr. Huancayo cdra. 1 mz A3, D3, K3; jr. Cangallo mz E3, F3; jr. Ica cdra. 1 mz D3; jr. Junín cdra. 1 mz R3; jr. Cajamarca mz B3; jr. Jirón Lima mz C2; jr. Jirón Ica mz C2; jr. Jirón Huánuco mz D3; jr. Junín cdra. 1 mz A3, D3; jr. Cangallo mz E3; jr. Ica cdra. 1 mz D3; jr. Junín cdra. 1 mz R3; jr. Cangallo mz F3. Horario : 08.30 – 19.00.

: Anexo 8 sector Central av. 13 de Junio mz Q1, U1, X1; av. La Paz mz C731; jr. Huanta mz 3; jr. Huancayo cdra. 1 mz A3, D3, K3; jr. Cangallo mz E3, F3; jr. Ica cdra. 1 mz D3; jr. Junín cdra. 1 mz R3; jr. Cajamarca mz B3; jr. Jirón Lima mz C2; jr. Jirón Ica mz C2; jr. Jirón Huánuco mz D3; jr. Junín cdra. 1 mz A3, D3; jr. Cangallo mz E3; jr. Ica cdra. 1 mz D3; jr. Junín cdra. 1 mz R3; jr. Cangallo mz F3. : 08.30 – 19.00. Pueblo Libre : Av. Parque 28 de Julio cdra. 1; calle Granada cdra. 4. Horario : 13.00 – 15.30.

: Av. Parque 28 de Julio cdra. 1; calle Granada cdra. 4. : 13.00 – 15.30. Medio Mundo: Cliente PM0317 (S: 1808484); ubicado en el distrito de Huacho. Horario: 08.00 – 13.00.

Jueves 26 de marzo

Callao : Jr. Ancash c/ jr. Guisse; jr. Guisse cdra. 6; av. Costanera cdra. 10; barrio Fiscal N° 5 mz M. Horario : 08.30 – 17.30.

: Jr. Ancash c/ jr. Guisse; jr. Guisse cdra. 6; av. Costanera cdra. 10; barrio Fiscal N° 5 mz M. : 08.30 – 17.30. La Punta : Psje. 2 de Mayo cdras. 1, 2; calle Agustín Tovar cdras. 1, 2, 3, 4; jr. Arrieta cdra. 4; calle Tarapacá cdras. 1, 2, 5, 6, 7; av. Almirante Grau cdras. 1, 2; calle Medina cdras. 0, 1, 2; av. Sáenz Peña cdras. 1, 2; av. Cnel. Francisco Bolognesi cdras. 4, 5; jr. García y García cdra. 3; jr. Moore cdras. 1, 2; malecón Pardo cdra. 1; jr. Larco cdra. 1; calle Tte. Pérez Cruz. Horario : 09.00 – 18.00.

: Psje. 2 de Mayo cdras. 1, 2; calle Agustín Tovar cdras. 1, 2, 3, 4; jr. Arrieta cdra. 4; calle Tarapacá cdras. 1, 2, 5, 6, 7; av. Almirante Grau cdras. 1, 2; calle Medina cdras. 0, 1, 2; av. Sáenz Peña cdras. 1, 2; av. Cnel. Francisco Bolognesi cdras. 4, 5; jr. García y García cdra. 3; jr. Moore cdras. 1, 2; malecón Pardo cdra. 1; jr. Larco cdra. 1; calle Tte. Pérez Cruz. : 09.00 – 18.00. Carabayllo : Urb. Torreblanca mzs. 82, 83, 87, 88, 92, 93, 94, 95; pro. viv. La Floresta de Carabayllo mz 94; asoc. Prop. Virgen de Fátima mzs. B, H. Horario : 09.30 – 17.30.

: Urb. Torreblanca mzs. 82, 83, 87, 88, 92, 93, 94, 95; pro. viv. La Floresta de Carabayllo mz 94; asoc. Prop. Virgen de Fátima mzs. B, H. : 09.30 – 17.30. San Juan de Lurigancho : Asoc. Viv. San Hilario mzs. P, Q, Q1, R, S, T, U, V, W; av. Próceres de la Independencia cdras. 21, 22; jr. Las Aonas cdra. 2; jr. Las Ortigas cdra. 21; jr. Los Helechos cdra. 1; jr. Los Huertos cdras. 21, 22; jr. Los Linos cdras. 1, 2; jr. Los Pelitres cdra. 21; jr. Las Oxalidas cdras. 21, 22. Horario : 09.30 – 15.30.

: Asoc. Viv. San Hilario mzs. P, Q, Q1, R, S, T, U, V, W; av. Próceres de la Independencia cdras. 21, 22; jr. Las Aonas cdra. 2; jr. Las Ortigas cdra. 21; jr. Los Helechos cdra. 1; jr. Los Huertos cdras. 21, 22; jr. Los Linos cdras. 1, 2; jr. Los Pelitres cdra. 21; jr. Las Oxalidas cdras. 21, 22. : 09.30 – 15.30. Ancón : Pan. Norte peaje Ser. Horario : 09.30 – 12.30.

: Pan. Norte peaje Ser. : 09.30 – 12.30. Comas : Jr. 21 de Septiembre cdras. 8, 9; jr. Puno cdras. 2, 3; jr. Los Pinos cdras. 8, 9; av. Sta. Cruz cdras. 3, 4; jr. Sta. Rosa cdras. 8, 9; av. 21 de Septiembre cdra. 8. Horario: 08.30 – 12.00.

: Jr. 21 de Septiembre cdras. 8, 9; jr. Puno cdras. 2, 3; jr. Los Pinos cdras. 8, 9; av. Sta. Cruz cdras. 3, 4; jr. Sta. Rosa cdras. 8, 9; av. 21 de Septiembre cdra. 8. Horario: 08.30 – 12.00. San Juan de Lurigancho : Urb. Canto Grande mzs. A, C, E, F, G, M; av. Sta. Rosa de Lima cdras. 6; av. Sta. Rosa de Lima sur cdra. 6; asoc. Viv. Vista Alegre sta. etapa mzs. C, C8; cond. Hab. Concepción mz. C; cmte. Prop. Jr. Granados Eulamia mzs. B, C, D, E, G, H, I; agrup. Viv. Hermanos Flores mz E. Horario : 09.30 – 17.30.

: Urb. Canto Grande mzs. A, C, E, F, G, M; av. Sta. Rosa de Lima cdras. 6; av. Sta. Rosa de Lima sur cdra. 6; asoc. Viv. Vista Alegre sta. etapa mzs. C, C8; cond. Hab. Concepción mz. C; cmte. Prop. Jr. Granados Eulamia mzs. B, C, D, E, G, H, I; agrup. Viv. Hermanos Flores mz E. : 09.30 – 17.30. Huacho: Urb. Industria Pacocha mz G, H, I, J y K; ubicados en el distrito de Huacho. Horario: 08.00 – 17.00.

Viernes 27 de marzo

Comas : Asoc. Proc. César Vallejo mzs. A, B; fundo La Esperanza mz A; urb. Fundo Chacra Cerro lotes s/n; 3C, 12, 17A, 18C, 19D, 19H; 2L; lotización Chillón lotes 3A, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24. Horario : 08.00 – 18.00.

: Asoc. Proc. César Vallejo mzs. A, B; fundo La Esperanza mz A; urb. Fundo Chacra Cerro lotes s/n; 3C, 12, 17A, 18C, 19D, 19H; 2L; lotización Chillón lotes 3A, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24. : 08.00 – 18.00. Los Olivos : Av. El Naranjal cdra. 14; av. Huandoy cdra. 49; av. Los Próceres cdras. 16, 49; jr. Llumpa cdra. 14; jr. Raquia cdra. 48; centro comercial Huandoy. Horario : 09.00 – 15.00.

: Av. El Naranjal cdra. 14; av. Huandoy cdra. 49; av. Los Próceres cdras. 16, 49; jr. Llumpa cdra. 14; jr. Raquia cdra. 48; centro comercial Huandoy. : 09.00 – 15.00. Callao : Urb. El Olivar mzs. D, F. Horario : 13.30 – 16.30.

: Urb. El Olivar mzs. D, F. : 13.30 – 16.30. San Miguel : Av. Costanera cdra. 28. Horario : 09.30 – 12.00.

: Av. Costanera cdra. 28. : 09.30 – 12.00. San Juan de Lurigancho : A.H. Nueva Vida mzs. 4, 5, 6, 7, 8, 9, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N; agrup. Fam. La Fortaleza de Nueva Vida sct. B4 mz M; agrup. Fam. Las Lomas de Nueva Vida mzs. A, B, D; A.H. Las Casuarinas de Nueva Vida mzs. 12, 20, 21; A.H. Nuevo Milenio sct. Nueva Vida mzs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; agrup. Fam. Las Colinas de Juan Pablo II mzs. B, B1, B2, C, D, E; agrup. Fam. Suban de Juan Pablo II mzs. C, D, E, F; A.H. Juan Pablo II mzs. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N; agrup. Fam. San Miguel mzs. A, B, C, D, E, F, G; agrup. Fam. Las Praderas de San Valentín mzs. A1, B1, C1, D1; agrup. Mi Perú mzs. A, B, C, D, E, F; A.H. El Estefamer mzs. A, B, C, D, E, F, G; agrup. Fam. San Francisco de Asís mzs. A, B, C, D, E; agrup. Fam. El. Horario : 09.00 – 18.00.

: A.H. Nueva Vida mzs. 4, 5, 6, 7, 8, 9, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N; agrup. Fam. La Fortaleza de Nueva Vida sct. B4 mz M; agrup. Fam. Las Lomas de Nueva Vida mzs. A, B, D; A.H. Las Casuarinas de Nueva Vida mzs. 12, 20, 21; A.H. Nuevo Milenio sct. Nueva Vida mzs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; agrup. Fam. Las Colinas de Juan Pablo II mzs. B, B1, B2, C, D, E; agrup. Fam. Suban de Juan Pablo II mzs. C, D, E, F; A.H. Juan Pablo II mzs. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N; agrup. Fam. San Miguel mzs. A, B, C, D, E, F, G; agrup. Fam. Las Praderas de San Valentín mzs. A1, B1, C1, D1; agrup. Mi Perú mzs. A, B, C, D, E, F; A.H. El Estefamer mzs. A, B, C, D, E, F, G; agrup. Fam. San Francisco de Asís mzs. A, B, C, D, E; agrup. Fam. El. : 09.00 – 18.00. Huacho : Panamericana Norte cuadra 9, 10 y 11; prolongación Leoncio Prado cuadra 6, prolongación Salaverry cuadra 7, pasaje Valdivia, pasaje Los Olivos; ubicado en el distrito de Santa María. Horario: 08.30 – 13.30

: Panamericana Norte cuadra 9, 10 y 11; prolongación Leoncio Prado cuadra 6, prolongación Salaverry cuadra 7, pasaje Valdivia, pasaje Los Olivos; ubicado en el distrito de Santa María. Horario: 08.30 – 13.30 Nava: Comunidades de Nava y Tinta; ubicados en el distrito de Oyón.

Sábado 28 de marzo

Lima Cercado : Jr. Capitán de Fragata Ramón Cárcamo cdras. 5, 7; psje. San Judas Tadeo cdra. 1; av. Benavides cdra. 6 c/ jr. Cárcamo 6; av. Óscar R. Benavides (ex Colonial) cdras. 6, 7; coop. viv. El Niño Jesús mzs. B, D; psje. Virgen de la Merced cdra. 1; psje. San Martín cdra. 1; psje. San Benito de Palermo cdra. 1. Horario : 09.00 – 15.00.

: Jr. Capitán de Fragata Ramón Cárcamo cdras. 5, 7; psje. San Judas Tadeo cdra. 1; av. Benavides cdra. 6 c/ jr. Cárcamo 6; av. Óscar R. Benavides (ex Colonial) cdras. 6, 7; coop. viv. El Niño Jesús mzs. B, D; psje. Virgen de la Merced cdra. 1; psje. San Martín cdra. 1; psje. San Benito de Palermo cdra. 1. : 09.00 – 15.00. San Juan de Lurigancho : Av. Próceres de la Independencia cdra. 30; av. Wiese cdra. 3. Horario : 09.00 – 12.00.

: Av. Próceres de la Independencia cdra. 30; av. Wiese cdra. 3. : 09.00 – 12.00. Magdalena del Mar: Av. Juan de Aliaga cdra. 4. Horario: 09.00 – 12.00.

Domingo 29 de marzo

Callao : Ex fundo Oquendo mz. A, A1; av. Néstor Gambetta cdra. 53; urb. Gambetta mz. 58; calle s/n / av. Colectora; av. Prolongación Centenario. Horario : 08.30 – 18.30.

: Ex fundo Oquendo mz. A, A1; av. Néstor Gambetta cdra. 53; urb. Gambetta mz. 58; calle s/n / av. Colectora; av. Prolongación Centenario. : 08.30 – 18.30. Andahuasi: Fundo Santa Isabel; AAHH La Merced; La Villa; fundo San Luis; sector San José; fundo Chilco; CCPP 9 de Octubre; CCPP San Pedro; sector Luviom; sector Las Colinas; asoc. vivienda Luis Pardo; CCPP Santa Constanza; CCPP 15 de Enero del sector de irrigación Santa Rosa del distrito de Sayán; centro poblado menor de Humaya del distrito de Huaura y localidad de Sayán ubicado en el distrito de Sayán. Horario: 07.00 – 13.00.