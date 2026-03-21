El Congreso de la República aprobó por insistencia un aumento en la pensión para maestros jubilados, fijando el nuevo monto en 3,300 soles tras respaldo unánime de 82 votos.

¡Buenas noticias para docentes! Aprueban pensión de hasta S/3.300 para maestros jubilados y cesantes | Composición: Wapa Captura de pantalla - Andina

¡Buenas noticias para docentes! Aprueban pensión de hasta S/3.300 para maestros jubilados y cesantes | Composición: Wapa Captura de pantalla - Andina

El Pleno del Congreso de la República dio su aprobación por insistencia a la autógrafa de ley que dispone el aumento de la pensión para los maestros jubilados y cesantes, estableciendo un monto de S/3.300. La medida fue respaldada este jueves con 82 votos a favor, ningún voto en contra y tres abstenciones, con lo que se cerró la discusión de los proyectos de ley 3864, 4786 y 8911, entre otros.

Congreso aprueba considerable aumento de pensiones para este sector

Es importante señalar que esta iniciativa legislativa había sido previamente observada por el Poder Ejecutivo en octubre de 2025, motivo por el cual regresó al Parlamento para su reconsideración.

La norma establece que los docentes retirados de la Carrera Pública Magisterial percibirán una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial, cuyo valor actual alcanza los S/3.300.

Luego de su aprobación por insistencia, la autógrafa de ley deberá ser promulgada por el propio Congreso y posteriormente difundida en el diario oficial El Peruano. Este procedimiento es necesario para que la norma adquiera validez legal y pueda iniciar su aplicación en el país.

Tras su publicación oficial, corresponderá al Poder Ejecutivo poner en marcha la medida. Para ello, deberá definir los lineamientos técnicos y asegurar los recursos económicos que permitan financiar el incremento de las pensiones. Este proceso también contempla la reorganización de partidas dentro del presupuesto público.

Hasta el 20 de marzo de 2026, aún no se ha anunciado una fecha concreta para el primer desembolso del beneficio. Esto se debe a que el Ejecutivo debe garantizar la disponibilidad de fondos necesarios para atender a cerca de 162.000 docentes jubilados, quienes serían los principales beneficiarios de esta disposición.

¿A quiénes aplicará la medida?

El beneficio se aplicará a profesores jubilados de educación básica regular, alternativa, especial y técnico-productiva. Asimismo, la medida incluye a quienes están comprendidos en los regímenes de los decretos ley 19990 y 20530, así como a los docentes contemplados en la Ley 29944 y a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones.

Durante el debate en el hemiciclo, la vicepresidenta de la Comisión de Economía, Ana Zegarra Saboya (Somos Perú), fue la encargada de sustentar la propuesta. En su intervención resaltó que la iniciativa busca reconocer la labor del magisterio y mejorar sus condiciones tras años de servicio al país.