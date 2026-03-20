¡16 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte de servicio este sábado 21 de marzo: conoce AQUÍ los distritos afectados

Sedapal anunció un nuevo corte de agua programado para este sábado 21 de marzo. Revisa qué distritos de Lima serán afectados por la medida.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que este s1bado 21 de marzo habre1 cortes programados de agua en un distrito de Lima Metropolitana, afectando varias zonas. Según la entidad, la suspensión temporal responde a trabajos de mantenimiento para asegurar la calidad y continuidad del servicio de agua potable en la capital.

Entre las tareas programadas se encuentra la limpieza de reservorios. Por ello, Sedapal recomendó a los usuarios tomar precauciones, como almacenar agua en baldes u otros recipientes, para sobrellevar la suspensión del servicio sin inconveniente.

¿Qué distritos se verán afectados por el corte de agua este s1bado 21 de marzo?

El Agustino

Horario del corte: Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.

Zonas: Urb. Serensa. Nueva sede Cuartel Policial, almacén central redes primarias micromedición, fábrica de pintura Qroma, A.H. Señor Virgen de Lourdes, Coop. Villa del Mar. Hospital Hipólito Unanue.

Motivo de la suspensión: Limpieza de reservorio.

Sector: 253.

Ate

Zonas afectadas: Urb. Los Robles de Ate 1ra etapa. Cuadrante: Asoc. Villa Los Robles, Asoc. María Reina de los Apóstoles, Asoc. Las 4 Palmeras, Asoc. Dongo y Dongo, Asoc. 8 de Diciembre.

Horario: De 8.00 a. m. a 8.00 p. m.

Motivo: Limpieza de reservorio.

Sector 162.

También habrá corte de agua en el sector 152 desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.: A.H. Huaycán Zona V, X y K. UCV 165A-165B Ampliación 16 de Enero, UCV 163C Talleres 30 de Abril, UCV 237-238 R-P Talleres 30 de Abril parte alta, UCV 239.

San Juan de Lurigancho

Motivo del corte: Limpieza de reservorio.

Horario de suspensión: Desde las 8.00 a. m. hasta las 11.55 p. m.

Áreas afectadas: Urb. El Club de Huachipa, A.H. Alta Paloma, A.H. Las Riveras de Huachipa, la Vizcachera, Asoc. Pro. Viv. Villa Santa Rosa de Huachipa, A.H. Las Brisas de Huachipa.

Sector 128.

La Molina

Zonas afectadas: Urb. Portada del Sol III etapa, Urb. Las Praderas de La Molina.

Horario del corte: Desde las 11.00 a. m. hasta las 11.00 p. m.

Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio. Sector 199.

¿Cómo saber si hay corte de agua programado en mi sector?



Si quieres conocer sobre algún corte de agua programado por Sedapal en tu zona, solo tendrás que ingresar al siguiente LINK oficial: https://www.gob.pe/35074-consultar-las-zonas-donde-hay-cortes-de-agua-en-lima-y-callao , que es el sitio web oficial.

Luego de ello, se deberá presionar la sección consulta, en el que podrás colocar tu número de suministro (ubicado en tu recibo) o tu dirección para verificar la zona, hora de inicio y restablecimiento.