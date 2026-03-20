URGENTE | Senamhi enciende las alarmas en la costa peruana: FENÓMENO PELIGROSO impactará este 22 de marzo

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el Aviso N.° 099 – Nivel de Peligro ROJO, en el que advierte sobre un aumento considerable en la velocidad del viento a lo largo de la costa peruana.

Este fenómeno está previsto desde el domingo 22 hasta el martes 24 de marzo de 2026 y podría ocasionar levantamiento de polvo y arena, además de una disminución de la visibilidad horizontal, impactando principalmente en diversas zonas costeras del país.

La entidad, adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), señaló que este evento, catalogado como un “fenómeno peligroso”, podría estar acompañado de nubosidad, niebla y neblina, sobre todo durante la madrugada, las primeras horas del día y el atardecer, lo que incrementaría el riesgo de accidentes y complicaría la visibilidad en carreteras y espacios abiertos.

Fenómeno peligroso en Lima

Pronóstico por día y regiones afectadas

Para el domingo 22 de marzo, se estiman vientos de hasta 32 km/h en la costa norte, cerca de 34 km/h en la costa central, alrededor de 20 km/h en la costa sur y valores próximos a 40 km/h en la zona de Ica.

El lunes 23 de marzo se proyecta un incremento en la intensidad del viento, alcanzando el nivel de alerta roja. Las velocidades previstas serían de 37 km/h en la costa norte, 34 km/h en la costa central, 20 km/h en la costa sur y hasta 46 km/h en la costa de Ica.

Para el martes 24 de marzo, se espera que las condiciones se mantengan con vientos de 32 km/h en la costa norte, 34 km/h en la costa central, 20 km/h en la costa sur y alrededor de 40 km/h en Ica.

Las regiones bajo esta alerta incluyen Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna. En el caso de Lima, las zonas más impactadas serían Lima Metropolitana, Barranca, Cañete, Huaral y Huaura.

Recomendaciones y medidas de precaución

El nivel de alerta roja indica la presencia de fenómenos meteorológicos de alta intensidad y riesgo. Ante ello, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre la evolución del evento, acatar las disposiciones oficiales y evitar desplazarse por áreas expuestas al viento y al polvo, así como por carreteras abiertas en la costa. También se aconseja extremar precauciones por la baja visibilidad durante la madrugada y al atardecer.