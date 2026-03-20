URGENTE | Senamhi enciende las alarmas en la costa peruana: FENÓMENO PELIGROSO impactará este 22 de marzo

URGENTE | Senamhi enciende las alarmas en la costa peruana: FENÓMENO PELIGROSO impactará este 22 de marzoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el Aviso N.° 099 – Nivel de Peligro ROJO, en el que advierte sobre un aumento considerable en la velocidad del viento a lo largo de la costa peruana.
Este fenómeno está previsto desde el domingo 22 hasta el martes 24 de marzo de 2026 y podría ocasionar levantamiento de polvo y arena, además de una disminución de la visibilidad horizontal, impactando principalmente en diversas zonas costeras del país.
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La entidad, adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), señaló que este evento, catalogado como un “fenómeno peligroso”, podría estar acompañado de nubosidad, niebla y neblina, sobre todo durante la madrugada, las primeras horas del día y el atardecer, lo que incrementaría el riesgo de accidentes y complicaría la visibilidad en carreteras y espacios abiertos.
Pronóstico por día y regiones afectadas
Para el domingo 22 de marzo, se estiman vientos de hasta 32 km/h en la costa norte, cerca de 34 km/h en la costa central, alrededor de 20 km/h en la costa sur y valores próximos a 40 km/h en la zona de Ica.
El lunes 23 de marzo se proyecta un incremento en la intensidad del viento, alcanzando el nivel de alerta roja. Las velocidades previstas serían de 37 km/h en la costa norte, 34 km/h en la costa central, 20 km/h en la costa sur y hasta 46 km/h en la costa de Ica.
Para el martes 24 de marzo, se espera que las condiciones se mantengan con vientos de 32 km/h en la costa norte, 34 km/h en la costa central, 20 km/h en la costa sur y alrededor de 40 km/h en Ica.
Las regiones bajo esta alerta incluyen Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna. En el caso de Lima, las zonas más impactadas serían Lima Metropolitana, Barranca, Cañete, Huaral y Huaura.
Recomendaciones y medidas de precaución
El nivel de alerta roja indica la presencia de fenómenos meteorológicos de alta intensidad y riesgo. Ante ello, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre la evolución del evento, acatar las disposiciones oficiales y evitar desplazarse por áreas expuestas al viento y al polvo, así como por carreteras abiertas en la costa. También se aconseja extremar precauciones por la baja visibilidad durante la madrugada y al atardecer.
El Senamhi continuará con el monitoreo constante de la situación y emitirá nuevos avisos en caso de registrarse variaciones importantes en la intensidad de los vientos o en las condiciones climáticas.