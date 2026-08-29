¡Nuevo FRIAJE en el Perú! Regiones tendrán INTENSAS LLUVIAS, VIENTOS Y BAJAS temperaturas

El octavo friaje entrará a partir del 1 de septiembre, afectando la selva sur con lluvias intensas , vientos, descargas eléctricas y un descenso térmico notable.

¡Nuevo FRIAJE en el Perú! Regiones tendrán FUERTES LLUVIAS, VIENTOS Y BAJAS temperaturas | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¡Nuevo FRIAJE en el Perú! Regiones tendrán FUERTES LLUVIAS, VIENTOS Y BAJAS temperaturas | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

La llegada del octavo friaje anual entrará a impactar la selva del Perú, trayendo cambios importantes en el clima. A partir de la tarde del martes 1 de setiembre, se anticipan lluvias, descargas eléctricas, fuertes vientos y temperaturas más bajas.

Según el Senamhi, el evento climático afectará sobre todo a la selva sur hasta el jueves 3 de setiembre. La masa de aire frío avanzará progresivamente, comenzando por esta región y extendiéndose hacia Madre de Dios.

¿Qué regiones sentirán el octavo friaje?

Durante el fenómeno, se espera un aumento de nubosidad, lluvias ligeras y posibles descargas eléctricas.

Además, se prevén vientos que podrían alcanzar 35 km/h, mientras que las temperaturas disminuirán tanto en el día como en la noche.

El octavo friaje ya tiene fecha de ingreso: estas zonas sentirán el impacto. Foto: Difusión.

El Senamhi insta a la población a mantenerse informada a través de sus canales oficiales para cualquier actualización del pronóstico.

¡DESCENSO TÉRMICO! ¿Qué temperaturas se esperarán?

Las noches experimentarán un descenso térmico más pronunciado. En la selva sur, las temperaturas podrían alcanzar los 19 °C.

Durante el día, los termómetros se mantendrán entre 24 °C y 27 °C.