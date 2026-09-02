Último sismo en Perú HOY 2 de septiembre: IGP informa hora, magnitud y epicentro del temblorÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Perú se encuentra en una zona altamente sísmica debido a su ubicación en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la interacción y fricción constante entre las placas tectónicas genera una frecuente actividad sísmica. Por ello, nuestro país está expuesto a temblores y terremotos.
En esta nota de Wapa, te contamos cuándo, dónde y a qué hora se registró el último sismo en territorio nacional, según el reporte oficial.
Temblor HOY 2 de septiembre en Perú: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo?
Último sismo en Perú se registró este 1 de septiembre
Reporte del IGP último sismo en Lima
¿Qué elementos debe tener tu mochila de emergencia?
Una mochila de emergencia debe reunir artículos esenciales que permitan a una persona o familia cubrir sus necesidades básicas y mantenerse de forma autónoma durante al menos 72 horas.
Agua y alimentos
- Agua embotellada: Considera aproximadamente dos litros de agua por persona para cada día.
- Alimentos no perecibles: Incluye conservas, barras energéticas, frutos secos y otros productos que puedan consumirse sin necesidad de cocinar.
- Abrelatas manual: Indispensable si dentro de la mochila llevas alimentos enlatados.
Salud y primeros auxilios
- Botiquín básico: Lleva gasas, vendas, alcohol, agua oxigenada y algún producto para desinfectar heridas.
- Medicamentos: Añade los medicamentos que necesiten de manera habitual los integrantes de tu familia.
- Artículos de higiene: Incluye papel higiénico, alcohol en gel, toallitas húmedas y mascarillas.
Herramientas y supervivencia
- Linterna: Procura contar con pilas adicionales o una linterna que pueda recargarse manualmente.
- Radio portátil: Te permitirá mantenerse informado mediante los comunicados y alertas oficiales durante una emergencia.
- Silbato: Puede ser de gran utilidad para solicitar auxilio si una persona queda atrapada.
- Navaja multiusos y cinta adhesiva: Son útiles para realizar arreglos o soluciones rápidas ante distintas situaciones.
Documentos y dinero
- Copias de documentos: Guarda identificaciones, pólizas de seguro y otros documentos importantes dentro de una bolsa impermeable.
- Dinero en efectivo: Lleva monedas y billetes de baja denominación para afrontar gastos básicos si los medios electrónicos no están disponibles.
- Ropa y abrigo: Incluye una muda de ropa y una frazada ligera o manta térmica para protegerte del frío.
¿Qué debes hacer antes, durante y después de un sismo?
Antes del sismo
- Identifica las zonas seguras y las rutas de evacuación de tu vivienda o lugar de trabajo.
- Ten lista una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, botiquín y documentos importantes.
- Fija correctamente los muebles y objetos pesados que podrían caer durante un movimiento sísmico.
- Participa en los simulacros nacionales para practicar cómo evacuar de manera segura.
Durante el sismo
- Mantén la calma y evita entrar en pánico.
- Dirígete a las zonas seguras internas que hayas identificado previamente, como columnas o muros estructurales.
- Agáchate, cúbrete y sujétate para proteger principalmente tu cabeza y cuello de posibles objetos que puedan caer.
- No utilices los ascensores ni trates de salir corriendo mientras continúa el movimiento.
- Al momento de evacuar, recuerda los cuatro “no”: no gritar, no correr, no empujar y no regresar.
Después del sismo
- Antes de ingresar nuevamente a una edificación, espera entre 10 y 20 minutos, debido a la posibilidad de que se produzcan réplicas.
- Si se interrumpe el suministro eléctrico, utiliza linternas y evita prender velas o fósforos ante una posible fuga de gas.
- Revisa el estado de tu vivienda y verifica que no presente daños estructurales graves antes de permanecer en ella.
- Utiliza mensajes de texto o realiza llamadas breves únicamente cuando sea necesario, para evitar la saturación de las líneas telefónicas.
- Si te encuentras en una zona costera, aléjate inmediatamente de la playa como medida de precaución ante un posible tsunami.