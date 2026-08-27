El primer sismo se registró a las 12:09 horas y tuvo una magnitud de 4.7. Su epicentro se localizó a 22 kilómetros al noroeste de Zorritos, en la provincia de Contralmirante Villar, con una profundidad de 40 kilómetros.

La actividad sísmica volvió a sentirse en distintas regiones del Perú durante el mediodía de este jueves 27 de agosto. En un periodo de poco más de 30 minutos, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó tres movimientos telúricos de magnitud superior a 4 grados, registrados en Tumbes y Tacna.

El primer sismo ocurrió a las 12.09 p. m. y alcanzó una magnitud de 4,7. De acuerdo con el reporte del IGP, el epicentro se ubicó a 22 kilómetros al noroeste de Zorritos, en la provincia de Contralmirante Villar, a una profundidad de 40 kilómetros.

Catorce minutos después, a las 12.23 p. m., otro movimiento volvió a registrarse en Tumbes. Esta vez, el sismo tuvo una magnitud de 4,2 y su epicentro fue localizado a 37 kilómetros al noreste de Zarumilla, también a 40 kilómetros de profundidad.

La actividad sísmica continuó minutos después en el sur del país. A las 12.40 p. m., el IGP informó de un tercer movimiento, esta vez de magnitud 4,1, en la región Tacna. El epicentro se ubicó a 45 kilómetros al sureste de Tarata y tuvo una profundidad de 148 kilómetros.

¿Dónde se sintieron los sismos registrados en Tumbes?

Según el IGP, el primer movimiento, de magnitud 4,7, alcanzó una intensidad de III-IV en la escala de Mercalli en Zorritos. El segundo, de magnitud 4,2, tuvo una intensidad de II-III en Zarumilla.

Hasta el cierre de esta nota, no se habían reportado víctimas ni daños materiales asociados a estos movimientos. Sin embargo, la cercanía entre los dos sismos registrados en Tumbes generó preocupación entre los habitantes y volvió a poner en agenda la importancia de mantener las medidas de prevención ante posibles emergencias.

IGP reportó otro sismo en Moquegua durante la mañana

La jornada sísmica en el país había comenzado varias horas antes. A las 8.21 a. m., el IGP registró un movimiento de magnitud 3,5 en la región Moquegua.

El epicentro se ubicó a 16 kilómetros al suroeste de La Capilla, en la provincia de General Sánchez Cerro, con una profundidad de 20 kilómetros. El evento alcanzó una intensidad de II-III y, según los reportes iniciales, tampoco ocasionó daños personales ni materiales.

¿Por qué ocurren tantos sismos en Perú?

La frecuencia de estos movimientos responde a la ubicación geográfica del Perú, considerado uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo. El territorio nacional forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona caracterizada por una intensa actividad tectónica.

En el caso peruano, uno de los principales factores es la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana. La primera se introduce por debajo de la segunda mediante el proceso conocido como subducción, generando acumulación de energía que puede liberarse en forma de sismos.