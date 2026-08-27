Cinestar anunció el cierre de su histórica sede de Breña después de 20 años de funcionamiento. Conoce cuándo será su última función y qué pasará con la cadena.

Cinestar anuncia el cierre de una emblemática sede y SE DESPIDE con su última función este viernes 28

Cinestar anuncia el cierre de una emblemática sede y SE DESPIDE con su última función este viernes 28

Cinestar se prepara para despedirse de uno de sus locales más tradicionales en Lima. Después de dos décadas de funcionamiento, la cadena anunció el cierre de su emblemática sede de Breña, sumándose así a otros establecimientos que dejaron de operar durante los últimos años.

La compañía informó que el viernes 28 de agosto tendrá su última función programada, mientras que el cierre definitivo del establecimiento se concretará el domingo 30. Pese a esta decisión, la empresa aclaró que continuará operando en Perú.

Cinestar Breña cierra después de 20 años

A través de sus redes sociales, la cadena comunicó la noticia con un mensaje dirigido a los clientes que acompañaron al establecimiento durante sus dos décadas de actividad.

"Aquí hubo momentos en familia, risas, lágrimas y miles de historias compartidas. Después de 20 años, llegó el momento de cerrar este capítulo. Gracias por convertir Cinestar Breña en mucho más que un cine. Hasta el 28 de agosto, te esperamos para compartir una última función inolvidable. Las luces de esta sede se apagan, pero nuestra historia continúa Nos reencontramos en Cinestar Excélsior", señaló la empresa.

Cine Star anunció cierre de local.

En otra publicación, Cinestar agradeció tanto a sus trabajadores como al público y adelantó que se prepara para nuevos proyectos.

"Gracias por estos 20 años. Cerramos un capítulo para iniciar nuevos proyectos. Queremos agradecer a nuestros clientes por ser parte de nuestra historia, y a nuestro equipo por su compromiso incondicional. Gracias a todos por hacer de este cine un lugar tan especial", indicó.

Cinestar acumula cierres de conocidas sedes en Lima

La despedida de Breña se suma a otros cierres registrados por la cadena. La sede ubicada en la avenida Benavides, en Santiago de Surco, dejó de funcionar anteriormente, mientras que el establecimiento de San Borja, situado en la avenida Aviación, tampoco se encuentra operativo.

Cinestar pertenece al Grupo Star y fue una de las cadenas pioneras del formato de multicines en Perú, con presencia en el mercado incluso antes del ingreso de otras compañías que actualmente operan en el país.

Pese al cierre de estos establecimientos, la marca mantiene otros complejos activos y ha invitado a los clientes de Breña a continuar asistiendo a Cinestar Excélsior.

¿Qué ocurrió con Cinestar y Sunat?

La compañía también estuvo bajo atención luego de que la marca comercial Cinestar Multicines fuera incluida en un proceso de embargo y subasta de la Sunat, con un precio base de S/877.891,76.

En aquel momento, la empresa aclaró que la situación no implicaba el cierre de sus operaciones.

"Ante la reciente publicación sobre la marca Cinestar Multicines, informamos que dicho proceso corresponde únicamente a un activo en proceso marcario. Nuestros complejos continúan atendiendo con total normalidad a nivel nacional, manteniendo funciones y servicios. Agradecemos la confianza de nuestros clientes", comunicaron.