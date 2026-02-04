¿Cinestar será rematada por Sunat tras embargo? Esto respondió la marca de multicines

Wapa.pe
La marca de multicines aclara que el remate anunciado por Sunat no afecta sus operaciones y garantiza que todos sus cines seguirán atendiendo con normalidad.

    Sunat rematará solo la marca comercial. | Composición Wapa
    La noticia sobre un supuesto remate de propiedades de Cinestar Multicines por parte de la Sunat encendió las alarmas entre cinéfilos y trabajadores. Ante los rumores de un posible cierre masivo, la cadena decidió pronunciarse oficialmente para explicar qué ocurre realmente y despejar dudas.

    A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la empresa dejó en claro que el proceso no compromete su funcionamiento actual ni la atención al público en sus salas a nivel nacional.

    wapa.pe

    Cinestar respondió con comunicado: "No corresponde a nuestra administración actual”

    Cinestar explicó que el remate está vinculado a un proceso antiguo y a una razón social que ya no pertenece a la gestión vigente. En su pronunciamiento, precisaron: "Ante la reciente publicación sobre la marca Cinestar Multicines, informamos que dicho proceso corresponde únicamente a un activo en proceso marcario".

    La cadena señaló que se trata de una deuda heredada de terceros y que no tiene relación con las operaciones que hoy se desarrollan en sus complejos.

    Atención garantizada en todos sus locales

    Para tranquilizar a su público, Cinestar aseguró que sus cines seguirán funcionando con normalidad en todo el país. Además, recalcó que no existe riesgo de cierre generalizado.

    La empresa añadió que sus asesores legales ya se encuentran trabajando para resolver el proceso y regularizar la situación administrativa:

    • Las acciones de Sunat se dirigen a una razón social antigua.
    • La administración actual no está involucrada en la deuda.
    • El objetivo es cerrar el proceso y evitar confusiones futuras.

    Con este mensaje, la cadena busca frenar la ola de especulaciones y ratificar su compromiso con clientes y colaboradores.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    ;