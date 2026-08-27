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Sismo en Perú HOY, 27 de agosto de 2026: Horario y lugar del último movimiento según el IGP

El IGP ha informado sobre varios sismos en distintas zonas del país, por lo que sugirió a la ciudadanía que tome medidas para que esté preparada ante posibles temblores.

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    Sismo en Perú HOY, 27 de agosto de 2026: Horario y lugar del último movimiento según el IGP
    Sismo en Perú HOY, 27 de agosto de 2026: Horario y lugar del último movimiento según el IGP | Créditos: Composición | Fuente: Difusión
    Sismo en Perú HOY, 27 de agosto de 2026: Horario y lugar del último movimiento según el IGP

    En los últimos días, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha documentado una serie de sismos en varias partes del país, con notable atención en las regiones sur y norte. Debido a esta situación, se hace un llamado a la ciudadanía y a las autoridades locales y regionales para que implementen medidas de prevención y evacuación frente a potenciales sismos de gran magnitud en Perú.

    REPORTE SÍSMICO

    IGP/CENSIS/RS 2026-0595
    Fecha: 27/08/2026 08:21:34
    Mag: 3,5
    Prof: 20km
    Lat: -16.83
    Long: -71.31
    Int: II-III La Capilla
    Ref: 16 km al SO de La Capilla, General Sánchez Cerro - Moquegua

    ¿Cuáles son los números de emergencia a nivel nacional?

    • Central de la Policía: 105
    • Bomberos: 116
    • Defensa Civil – Emergencias: 115
    • Policía de carreteras: 110
    • Infosalud (consultas médicas): 113
    • Información COVID-19 – EsSalud: 107
    • Líneas para denuncias de violencia familiar: 100
    • Atención médica EsSalud para mujeres afectadas por violencia y su entorno: 4118000 (opción 6)
    • Cruz Roja Peruana: 2660481
    SOBRE EL AUTOR:
    Sismo en Perú HOY, 27 de agosto de 2026: Horario y lugar del último movimiento según el IGP
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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