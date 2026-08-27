Sismo en Perú HOY, 27 de agosto de 2026: Horario y lugar del último movimiento según el IGPÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
En los últimos días, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha documentado una serie de sismos en varias partes del país, con notable atención en las regiones sur y norte. Debido a esta situación, se hace un llamado a la ciudadanía y a las autoridades locales y regionales para que implementen medidas de prevención y evacuación frente a potenciales sismos de gran magnitud en Perú.
REPORTE SÍSMICO
IGP/CENSIS/RS 2026-0595
Fecha: 27/08/2026 08:21:34
Mag: 3,5
Prof: 20km
Lat: -16.83
Long: -71.31
Int: II-III La Capilla
Ref: 16 km al SO de La Capilla, General Sánchez Cerro - Moquegua
¿Cuáles son los números de emergencia a nivel nacional?
- Central de la Policía: 105
- Bomberos: 116
- Defensa Civil – Emergencias: 115
- Policía de carreteras: 110
- Infosalud (consultas médicas): 113
- Información COVID-19 – EsSalud: 107
- Líneas para denuncias de violencia familiar: 100
- Atención médica EsSalud para mujeres afectadas por violencia y su entorno: 4118000 (opción 6)
- Cruz Roja Peruana: 2660481