En los últimos días, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha documentado una serie de sismos en varias partes del país, con notable atención en las regiones sur y norte. Debido a esta situación, se hace un llamado a la ciudadanía y a las autoridades locales y regionales para que implementen medidas de prevención y evacuación frente a potenciales sismos de gran magnitud en Perú.