¡A PREPARARSE! Alerta de sismo en Lima NO SONÓ: IGP lanza seria advertencia ante futuros temblores

El sismo de magnitud 4.8 que sacudió Lima este 19 de agosto generó dudas sobre la ausencia de una alerta previa. Hernando Tavera, jefe del IGP , explicó qué ocurre con este sistema.

¿Por qué no sonó una alarma antes del movimiento y qué recomendó el IGP ante futuros temblores? | Composición: Wapa / Captura de pantalla

¿Por qué no sonó una alarma antes del movimiento y qué recomendó el IGP ante futuros temblores? | Composición: Wapa / Captura de pantalla

El sismo de magnitud 4.8 registrado durante la mañana de este miércoles 19 de agosto volvió a poner sobre la mesa la importancia de contar con sistemas de alerta y, sobre todo, de estar preparados ante un movimiento de mayor intensidad. El temblor fue percibido por miles de ciudadanos y generó una duda entre los usuarios de redes sociales: ¿por qué no se escuchó una alarma antes de que comenzara el movimiento?

El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, explicó cuál es la situación actual del país respecto a estos mecanismos y dejó una importante recomendación a la población para afrontar futuros eventos sísmicos.

¿Por qué no sonó la alarma sísmica durante el temblor en Lima?

El movimiento ocurrió a las 5:28 a. m., registró una magnitud de 4.8 y tuvo una profundidad de 42 kilómetros. El epicentro fue localizado a 42 kilómetros al suroeste de Lurín, en la provincia de Lima, mientras que en dicha localidad se reportó una intensidad de III.

Hernando Tavera explicó que, pese a que actualmente se vienen realizando evaluaciones y pruebas relacionadas con sistemas de alerta, Perú todavía no dispone de un mecanismo oficial operativo que permita enviar una advertencia a la ciudadanía segundos antes de la llegada de un sismo.

Durante una entrevista con Exitosa, el representante del IGP precisó que los ensayos existentes no deben confundirse con un sistema oficial implementado para toda la población.

"En el país todavía no existe un sistema oficial que brinde esa información. Hay pruebas que se están realizando y, entiendo, se trata de eso", manifestó el líder de la entidad.

Ante este escenario, el especialista enfatizó que la población no debería esperar que una alarma sea la encargada de avisarle cuándo debe ponerse a salvo. La capacidad de respuesta debe partir de las medidas preventivas adoptadas previamente en cada hogar.

"Más allá de que suene o no la alarma, es importante que sepamos qué hacer en casa", advirtió Tavera, quien recomendó a la ciudadanía verificar el estado de sus viviendas y definir previamente las vías de evacuación.

¿Cómo activar las notificaciones de Google para sismos en tu celular?

Los usuarios que cuentan con dispositivos Android pueden revisar si tienen habilitadas las notificaciones de terremotos de Google. Esta herramienta permite recibir avisos relacionados con determinados movimientos sísmicos y puede servir como complemento a las medidas de prevención.

Para comprobar si la función está activa, se deben seguir estos pasos:

Abre la configuración de tu teléfono.

Ingresa a “Seguridad y emergencia” y posteriormente selecciona “Alertas de terremotos”.

Si no aparece la opción “Seguridad y emergencia”, ingresa a “Ubicación”, luego a “Avanzada” y activa “Alertas de terremotos”.

Para desactivar las notificaciones del Sistema de Alertas de Sismos de Google, se deben repetir los mismos pasos y modificar la configuración correspondiente.

¿Qué hacer ante un próximo sismo?

La recomendación del IGP apunta a que la población no base su seguridad únicamente en la posibilidad de recibir una alerta. La preparación anticipada continúa siendo fundamental para disminuir los riesgos durante un movimiento telúrico.