¿QUÉ FUE ESE RUIDO? IGP explica el EXTRAÑO FENÓMENO registrado antes del sismo en Lima hoy 19 de agosto

El sismo de magnitud 4.8 que sacudió Lima durante la madrugada estuvo acompañado por un ruido seco que sorprendió a numerosos ciudadanos. El IGP explicó qué lo provocó.

¿Escuchaste un fuerte ruido antes del temblor? El jefe del IGP, Hernando Tavera, explicó qué ocurrió | Composición: Wapa / Captura de pantalla

¿Escuchaste un fuerte ruido antes del temblor? El jefe del IGP, Hernando Tavera, explicó qué ocurrió | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Un movimiento sísmico de magnitud 4.8 sorprendió a miles de habitantes de Lima durante la madrugada del miércoles 19 de agosto. El evento ocurrió a las 5.28 a. m. y tuvo su epicentro a 42 kilómetros al suroeste de Lurín, con una profundidad de 42 kilómetros.

Además del movimiento del suelo, varios ciudadanos aseguraron haber escuchado un ruido seco antes de sentir el temblor, una situación que generó dudas entre quienes experimentaron el sismo. El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, explicó qué fenómeno estaría detrás de este sonido y por qué puede presentarse antes de que las personas perciban el movimiento con mayor intensidad.

¿Por qué se escuchó un fuerte ruido antes del sismo en Lima?

Hernando Tavera explicó que el sonido percibido por algunos ciudadanos estaría relacionado con la manera en que se propagan las ondas generadas por un terremoto o sismo. Según detalló, los movimientos sísmicos producen diferentes tipos de ondas que llegan a la superficie en distintos momentos.

"Cuando ocurre [un movimiento sísmico] siempre hay dos trenes de honda. (...) En general, la onda P es un martillo que va golpeando; el avance de esta honda se traduce en un sonido, ruido, seco. En algún momento, aparece el sacudimiento del grupo de la onda S, que es donde sacude con mucha intensidad y a muchos nos ha despertado", dijo para RPP.

De acuerdo con la explicación del especialista, la onda P puede generar ese ruido que algunas personas identifican antes de experimentar el movimiento más fuerte. Posteriormente llega la onda S, asociada a un sacudimiento de mayor intensidad, que es el que puede provocar que el movimiento sea claramente percibido.

El experto también pidió a la población mantener la tranquilidad durante estos eventos y actuar de acuerdo con las medidas de prevención conocidas. Entre sus recomendaciones se encuentra identificar previamente los lugares seguros y esperar a que finalice el movimiento antes de evacuar, con el objetivo de reducir el riesgo de sufrir accidentes.

Asimismo, destacó la utilidad de los simulacros que se realizan en el país, pues permiten que las familias y los trabajadores sepan cómo actuar y qué responsabilidades asumir ante una emergencia sísmica.

¿Por qué el sismo se sintió con fuerza en Lima?

El jefe del IGP señaló que tanto la profundidad del movimiento como la cercanía del epicentro influyeron en la manera en que fue percibido por los habitantes de la capital.

"Debido a la profundidad y a la distancia a la cual ha ocurrido, que también es bastante cerca, es que hemos percibido este sacudimiento", sostuvo Tavera en declaraciones al medio local.

El movimiento alcanzó una intensidad de III en la escala de Mercalli en Lurín. Pese a que el sismo fue percibido por la población, hasta el momento de la información proporcionada no se reportaron daños materiales ni personas afectadas. La Marina de Guerra del Perú, por su parte, informó que el movimiento no generó tsunami en el litoral peruano.

¿Los recientes sismos en otros países anuncian un movimiento mayor?

Ante las consultas sobre los diferentes movimientos registrados en países de la región durante los últimos días, Hernando Tavera descartó que exista evidencia científica suficiente para relacionarlos y establecer que se esté produciendo un incremento anómalo de la actividad sísmica.

Tavera recordó que los movimientos telúricos forman parte de las características naturales del territorio peruano y reiteró la importancia de que la población mantenga una preparación constante. "Somos un país sísmico, eso lo hemos venido repitiendo muchas veces, y siempre hay que estar preparados", afirmó.

Asimismo, el especialista rechazó que los sismos registrados recientemente en países como Venezuela y Colombia permitan anticipar la ocurrencia de un evento de mayor magnitud en Perú. "Simplemente está ocurriendo los sismos donde han tenido que ocurrir siempre. No hay nada extraño en eso", señaló.

Frente a la posibilidad de establecer una relación entre los movimientos registrados en diferentes puntos de la región, el funcionario explicó que la información científica disponible no permite afirmar que un evento de mayor intensidad esté próximo a ocurrir. Sin embargo, tampoco es posible anticipar con exactitud cuándo se producirá un próximo sismo.