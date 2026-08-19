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Último temblor en Perú hoy, 19 de agosto de 2026: detalles del sismo según el IGP

Un fuerte sismo se registró este miércoles en la madrugada a 42 kilómetros al suroeste de Lurín con una profundidad de 42 km, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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    Último temblor en Perú hoy, 19 de agosto de 2026: detalles del sismo según el IGP
    Temblor en Perú HOY, 19 de agosto de 2026
    Último temblor en Perú hoy, 19 de agosto de 2026: detalles del sismo según el IGP

    Un sismo de magnitud 4.8 se reportó durante la mañana de este miércoles 19 de agosto en Lurín, Lima, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento sísmico se produjo a las 5.28 a. m. y, según el reporte oficial, tuvo una profundidad de 42 kilómetros.

    Sacudón despertó a los limeños en horas de la madrugada.
    Sacudón despertó a los limeños en horas de la madrugada.

    ¿Dónde se localizó el epicentro del último sismo en Perú?

    Según el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0493, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 42 kilómetros al suroeste de Lurín, en la región Lima. El evento se registró en las coordenadas -12.46 de latitud y -77.22 de longitud.

    Hasta ahora, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) no ha reportado daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del sismo. Ante este tipo de eventos, las autoridades recuerdan la importancia de conservar la calma y tener preparada una mochila de emergencia frente a posibles movimientos posteriores.

    ¿Qué hacer durante un temblor en Perú?

    • Conservar la calma y desplazarse hacia las zonas de seguridad previamente identificadas.
    • Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
    • Mantenerse lejos de ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y superficies de vidrio.
    • Evitar acercarse a postes y cables eléctricos cuando se encuentre en la vía pública.

    Asimismo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda reconocer con anticipación los espacios seguros tanto dentro como fuera de la vivienda, con el objetivo de reducir riesgos durante una emergencia.

    También es importante contar con una mochila de emergencia que incluya implementos básicos como mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos enlatados, una radio portátil, entre otros artículos necesarios.

    SOBRE EL AUTOR:
    Último temblor en Perú hoy, 19 de agosto de 2026: detalles del sismo según el IGP
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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