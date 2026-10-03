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Corazón Serrano SEPARA definitivamente a integrante de su AGRUPACIÓN tras nuevas DENUNCIAS de abuso sexual

Corazón Serrano inicialmente suspendió a Jeremy Iturri tras una acusación de abuso sexual. Con nuevos testimonios, el grupo decidió finalizar la relación laboral.

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    Corazón Serrano SEPARA definitivamente a integrante de su AGRUPACIÓN tras nuevas DENUNCIAS de abuso sexual
    Corazón Serrano anunció la ruptura de vínculos laborales con el coreógrafo Jeremy Iturri tras la denuncia de abuso de la joven bailarina Yaleska Tacuri, conocida como Amber. Fotos: Instagram
    Corazón Serrano SEPARA definitivamente a integrante de su AGRUPACIÓN tras nuevas DENUNCIAS de abuso sexual

    Luego de que la bailarina Yaleska Tacuri, conocida artísticamente como Amber, revelara públicamente un presunto abuso sexual por parte del coreógrafo Jeremy Iturri, la agrupación musical Corazón Serrano decidió primero suspender al director de danza. No obstante, con la llegada de nuevos relatos, la reconocida banda de Piura optó por cortar toda relación laboral con él.

    "En Corazón Serrano hemos sido informados de nuevos testimonios que han sido difundidos públicamente e involucran a la persona que prestaba servicios artísticos y coreográficos para nuestra agrupación. Tomamos estas declaraciones con la seriedad, sensibilidad y respeto que merecen quienes han decidido expresar su experiencia. Por la naturaleza de lo expuesto, hemos tomado la decisión de finalizar de manera definitiva toda vinculación profesional con esta persona", mencionó el comunicado compartido el pasado viernes 2 de octubre.

    Corazón Serrano corta lazos con Jeremy Iturri

    Es importante señalar que Jeremy Iturri, quien prestaba servicios artísticos y coreográficos para Corazón Serrano, ha anunciado que emprenderá acciones legales contra Yaleska Tacuri, quien asegura haber sufrido abuso sexual durante 2023, a la edad de 19 años. Independientemente de sus medidas legales, la agrupación ha decidido no continuar colaborando con el coreógrafo.

    Corazón Serrano tomó esta decisión en base a nuevos testimonios que emergieron, reafirmando su compromiso con el respeto y la protección de las mujeres. Foto: Facebook
    Corazón Serrano tomó esta decisión en base a nuevos testimonios que emergieron, reafirmando su compromiso con el respeto y la protección de las mujeres. Foto: Facebook

    Además, Corazón Serrano aclaró que la participación de Jeremy Iturri en sus presentaciones era como contratista independiente, mediante servicios puntuales y ocasionales. "Como agrupación, reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, la integridad y la protección de las mujeres, que son los principios fundamentales que guían nuestro actuar", finalizó el comunicado.

    "¡Eso! Por eso siempre lo diré: Son la mejor orquesta del Perú, no solo brindan talento y buena música, también actúan con grandes valores", "Corazón Serrano no necesita bailarines o coreógrafos, las mismas cantantes lo hacen mejor y con mucho talento, las felicito", "Eso sí es dar un comunicado bien escrito y dicho. Fue un coreógrafo, no integrante de Corazón Serrano" y "El mejor grupo de cumbia, por eso me gusta, porque hay respeto y tienen un corazón sincero y son una familia unida por la música, les deseo mucha suerte y bendiciones"; fueron algunas de las reacciones de sus fans.

    SOBRE EL AUTOR:
    Corazón Serrano SEPARA definitivamente a integrante de su AGRUPACIÓN tras nuevas DENUNCIAS de abuso sexual
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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