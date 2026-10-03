Corazón Serrano SEPARA definitivamente a integrante de su AGRUPACIÓN tras nuevas DENUNCIAS de abuso sexual

Corazón Serrano anunció la ruptura de vínculos laborales con el coreógrafo Jeremy Iturri tras la denuncia de abuso de la joven bailarina Yaleska Tacuri, conocida como Amber. Fotos: Instagram

Corazón Serrano anunció la ruptura de vínculos laborales con el coreógrafo Jeremy Iturri tras la denuncia de abuso de la joven bailarina Yaleska Tacuri, conocida como Amber. Fotos: Instagram

Luego de que la bailarina Yaleska Tacuri, conocida artísticamente como Amber, revelara públicamente un presunto abuso sexual por parte del coreógrafo Jeremy Iturri, la agrupación musical Corazón Serrano decidió primero suspender al director de danza. No obstante, con la llegada de nuevos relatos, la reconocida banda de Piura optó por cortar toda relación laboral con él.

"En Corazón Serrano hemos sido informados de nuevos testimonios que han sido difundidos públicamente e involucran a la persona que prestaba servicios artísticos y coreográficos para nuestra agrupación. Tomamos estas declaraciones con la seriedad, sensibilidad y respeto que merecen quienes han decidido expresar su experiencia. Por la naturaleza de lo expuesto, hemos tomado la decisión de finalizar de manera definitiva toda vinculación profesional con esta persona", mencionó el comunicado compartido el pasado viernes 2 de octubre.

Corazón Serrano corta lazos con Jeremy Iturri

Es importante señalar que Jeremy Iturri, quien prestaba servicios artísticos y coreográficos para Corazón Serrano, ha anunciado que emprenderá acciones legales contra Yaleska Tacuri, quien asegura haber sufrido abuso sexual durante 2023, a la edad de 19 años. Independientemente de sus medidas legales, la agrupación ha decidido no continuar colaborando con el coreógrafo.

Corazón Serrano tomó esta decisión en base a nuevos testimonios que emergieron, reafirmando su compromiso con el respeto y la protección de las mujeres. Foto: Facebook

Además, Corazón Serrano aclaró que la participación de Jeremy Iturri en sus presentaciones era como contratista independiente, mediante servicios puntuales y ocasionales. "Como agrupación, reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, la integridad y la protección de las mujeres, que son los principios fundamentales que guían nuestro actuar", finalizó el comunicado.