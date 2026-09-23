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¿NACE EL AMOR? Israel Dreyfus y Luciana Roy sorprenden al hablar de su conexión: “Estamos en el mismo ritmo”

Israel Dreyfus y Luciana Roy hablaron sobre la cercanía que mantienen y no descartaron que su vínculo pueda avanzar a una relación sentimental.

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    ¿NACE EL AMOR? Israel Dreyfus y Luciana Roy sorprenden al hablar de su conexión: “Estamos en el mismo ritmo”
    Luciana Roy habla de la química existente con Israel Dreyfus. | Composición Wapa
    ¿NACE EL AMOR? Israel Dreyfus y Luciana Roy sorprenden al hablar de su conexión: “Estamos en el mismo ritmo”

    Israel Dreyfus y Luciana Roy llamaron la atención luego de referirse abiertamente al vínculo que han construido en el streaming de María Pía Copello. Aunque ninguno confirmó una relación sentimental, ambos admitieron que existe interés y una confianza especial.

    'Magaly TV La Firme' reunió algunas de sus declaraciones y mostró momentos que evidencian la cercanía que mantienen frente y fuera de cámaras.

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    Israel Dreyfus reconoce una conexión especial con Luciana Roy

    Consultado sobre si estaría con Luciana, Dreyfus respondió sin descartarlo.

    “Por supuesto, ¿quién no? Es una chica a uno, eh, profesional, trabajadora, buena madre”, señaló. Además, reconoció que ambos atraviesan una etapa similar.

    Luciana Roy e Israel Dreyfus.
    Luciana Roy e Israel Dreyfus.

    “Hubo mucha química con toda la mesa, pero particularmente con Luciana, que creo que estamos en el mismo ritmo. Ella está soltera, yo estoy soltero, los demás están casados o divorciados”, declaró.

    Sin embargo, aseguró que no suele tomar la iniciativa.

    “¿Sabes qué pasa? Que yo no soy coqueto ni gilero. Sí, por más que soy bandido retirado, ¿ah? Si tú no te me acercas, yo no me voy a acercar”, sostuvo.

    Luciana Roy no descarta que el vínculo avance

    Luciana también reconoció que Israel le parece atractivo. “Él es un chico guapo, no le debe faltar ganado”, comentó entre risas.

    Luego fue más directa: “O sea, es un chico guapo, así que no descarto nada”.

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    Más allá de lo físico, destacó la personalidad de Dreyfus. “Pero tiene otras cosas. Me gusta cómo piensa, podemos conversar largo y tendido”, afirmó.

    Incluso añadió en tono de broma: “Y bueno, de hecho, ha sido mi paño de lágrimas. No, mentira, mentira”.

    Por ahora, ambos mantienen una relación cercana y llena de complicidad, aunque sin confirmar que hayan iniciado un romance.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿NACE EL AMOR? Israel Dreyfus y Luciana Roy sorprenden al hablar de su conexión: “Estamos en el mismo ritmo”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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