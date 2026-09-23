¡NO HAY ROCHES! Paul Michael cuenta qué pasó cuando se cruzó con Franco Portales, pareja de Pamela López: “Me he cruzado con él”

Paul Michael descartó problemas con Franco Portales y habló de su amistad con Pamela López , mientras el productor restó importancia a su reciente encuentro.

Paul Michael habló sobre el encuentro con la nueva pareja de Pamela López. | Composición Wapa

Paul Michael habló sobre el encuentro con la nueva pareja de Pamela López. | Composición Wapa

Paul Michael decidió aclarar cuál es su relación con Franco Portales, actual pareja de Pamela López, luego de que ambos fueran vinculados a una supuesta tensión. El cantante aseguró que no existe ningún inconveniente entre ellos y recordó que ya coincidieron anteriormente por motivos de trabajo.

Además, se refirió a la relación que mantiene con Pamela y dejó abierta la posibilidad de volver a compartir algún proyecto con ella.

Paul Michael descarta problemas con Franco Portales

El cantante recordó que conoció al productor musical durante la grabación de un videoclip y aseguró que el encuentro se desarrolló sin inconvenientes.

“Me he cruzado con Franco cuando se grabó el videoclip y todo tranquilo, no tengo ningún problema con él”, afirmó.

Sobre Pamela López, señaló que conserva una buena relación y destacó el momento que atraviesa.

“A Pamela la considero mi amiga y espero que más adelante podamos trabajar juntos”, sostuvo.

Luego agregó: “Además, he visto que le ha ido bien en su evento, la gente la quiere y tiene que seguir creyendo en ella”.

Franco Portales resta importancia al acercamiento entre Pamela y Paul Michael

Franco Portales también fue consultado por el reciente encuentro entre Pamela López y Paul Michael durante la presentación del videoclip 'Señora'.

El productor acompañó a López a una actividad organizada por su club de fans y respondió cuando le preguntaron si estaría dispuesto a conocer al cantante.

“(¿Te gustaría conocerlo quizás?) La verdad que me da igual, me da lo mismo”, respondió.

Los reporteros también le consultaron por el abrazo y las bromas que Pamela compartió con Paul Michael durante el evento. Portales volvió a restarle importancia a la situación y evitó mostrar incomodidad frente a las imágenes.