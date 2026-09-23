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¡NO HAY ROCHES! Paul Michael cuenta qué pasó cuando se cruzó con Franco Portales, pareja de Pamela López: “Me he cruzado con él”

Paul Michael descartó problemas con Franco Portales y habló de su amistad con Pamela López, mientras el productor restó importancia a su reciente encuentro.

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    Paul Michael habló sobre el encuentro con la nueva pareja de Pamela López. | Composición Wapa
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    Paul Michael decidió aclarar cuál es su relación con Franco Portales, actual pareja de Pamela López, luego de que ambos fueran vinculados a una supuesta tensión. El cantante aseguró que no existe ningún inconveniente entre ellos y recordó que ya coincidieron anteriormente por motivos de trabajo.

    Además, se refirió a la relación que mantiene con Pamela y dejó abierta la posibilidad de volver a compartir algún proyecto con ella.

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    Paul Michael descarta problemas con Franco Portales

    El cantante recordó que conoció al productor musical durante la grabación de un videoclip y aseguró que el encuentro se desarrolló sin inconvenientes.

    “Me he cruzado con Franco cuando se grabó el videoclip y todo tranquilo, no tengo ningún problema con él”, afirmó.

    Sobre Pamela López, señaló que conserva una buena relación y destacó el momento que atraviesa.

    “A Pamela la considero mi amiga y espero que más adelante podamos trabajar juntos”, sostuvo.

    Luego agregó: “Además, he visto que le ha ido bien en su evento, la gente la quiere y tiene que seguir creyendo en ella”.

    Franco Portales resta importancia al acercamiento entre Pamela y Paul Michael

    Franco Portales también fue consultado por el reciente encuentro entre Pamela López y Paul Michael durante la presentación del videoclip 'Señora'.

    El productor acompañó a López a una actividad organizada por su club de fans y respondió cuando le preguntaron si estaría dispuesto a conocer al cantante.

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    “(¿Te gustaría conocerlo quizás?) La verdad que me da igual, me da lo mismo”, respondió.

    Los reporteros también le consultaron por el abrazo y las bromas que Pamela compartió con Paul Michael durante el evento. Portales volvió a restarle importancia a la situación y evitó mostrar incomodidad frente a las imágenes.

    De esta manera, tanto Paul Michael como Franco Portales han descartado públicamente que exista algún conflicto entre ellos, pese a las especulaciones surgidas por la cercanía que el cantante mantiene con Pamela López.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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