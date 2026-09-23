¡NO HAY ROCHES! Paul Michael cuenta qué pasó cuando se cruzó con Franco Portales, pareja de Pamela López: “Me he cruzado con él”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Paul Michael decidió aclarar cuál es su relación con Franco Portales, actual pareja de Pamela López, luego de que ambos fueran vinculados a una supuesta tensión. El cantante aseguró que no existe ningún inconveniente entre ellos y recordó que ya coincidieron anteriormente por motivos de trabajo.
Además, se refirió a la relación que mantiene con Pamela y dejó abierta la posibilidad de volver a compartir algún proyecto con ella.
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Paul Michael descarta problemas con Franco Portales
El cantante recordó que conoció al productor musical durante la grabación de un videoclip y aseguró que el encuentro se desarrolló sin inconvenientes.
“Me he cruzado con Franco cuando se grabó el videoclip y todo tranquilo, no tengo ningún problema con él”, afirmó.
Sobre Pamela López, señaló que conserva una buena relación y destacó el momento que atraviesa.
“A Pamela la considero mi amiga y espero que más adelante podamos trabajar juntos”, sostuvo.
Luego agregó: “Además, he visto que le ha ido bien en su evento, la gente la quiere y tiene que seguir creyendo en ella”.
Franco Portales resta importancia al acercamiento entre Pamela y Paul Michael
Franco Portales también fue consultado por el reciente encuentro entre Pamela López y Paul Michael durante la presentación del videoclip 'Señora'.
El productor acompañó a López a una actividad organizada por su club de fans y respondió cuando le preguntaron si estaría dispuesto a conocer al cantante.
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“(¿Te gustaría conocerlo quizás?) La verdad que me da igual, me da lo mismo”, respondió.
Los reporteros también le consultaron por el abrazo y las bromas que Pamela compartió con Paul Michael durante el evento. Portales volvió a restarle importancia a la situación y evitó mostrar incomodidad frente a las imágenes.
De esta manera, tanto Paul Michael como Franco Portales han descartado públicamente que exista algún conflicto entre ellos, pese a las especulaciones surgidas por la cercanía que el cantante mantiene con Pamela López.