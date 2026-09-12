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Pamela López difunde CHATS privados y DESENMASCARA al HERMANO de Alejandra Baigorria tras pedirle tener un encuentro

Pamela López causa sorpresa al relatar experiencias incómodas con Derek Baigorria, hermano de Alejandra, quien habría mostrado actitudes controversiales al intentar acercarse a ella.

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    Pamela López 'echa' a hermano de Alejandra Baigorria | Composición Wapa - Instagram
    Pamela López difunde CHATS privados y DESENMASCARA al HERMANO de Alejandra Baigorria tras pedirle tener un encuentro

    Derek Baigorria, hermano por el lado paterno de Alejandra Baigorria, está en el centro de la controversia mientras su hermana viaja a Japón con Said Palao. Pamela López ha revelado información que lo pone en una mala posición. Durante el programa 'Vale Todo', la aún esposa de Christian Cueva detalló comportamientos del joven que podrían considerarse acoso cuando él intentó contactarla para empleo publicitario.

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    Pamela López expone al hermano de Alejandra Baigorria

    Pamela López sorprendió a todos con sus declaraciones a Kurt Villavicencio durante el debate por el viaje de Alejandra Baigorria. La animadora del evento expuso a Derek Baigorria, hermanastro de la famosa.

    Aunque el joven había pasado desapercibido, la esposa de Christian Cueva reveló las acciones incómodas que él tuvo cuando inicialmente buscó contactarla para que promocionara una de sus marcas. Esto ocurrió hace aproximadamente un año, en medio del escándalo de su separación.

    "¿Quién de ellos corre moto? (Derek) Me contactó para publicidad, me dijo que tenía una marca, no recuerdo de qué y que sus asistentes contestaban los mensajes, me pidió mi número, íbamos a llegar a un acuerdo. Pero nunca se llegó a dar ese trabajo", relató López.

    No obstante, todo cambió inesperadamente cuando nunca la contactaron oficialmente y las intenciones del joven parecían distanciarse de las laborales.

    Comenzaron actitudes que inquietaron a López, cuando él le hacía insinuaciones imprevistas. "Lo que sí se daba era llamadas continuas diciéndome que qué quería, preguntándome que qué quería, si quería que me regale alguna cartera, un viaje, bolsos, cosas. Sí, me pareció totalmente desubicado, eso fue hace como dos años o un año aprox, por ahí", agregó.

    Estos episodios colocaron a López en una posición incómoda, especialmente tras ser catalogada como 'interesada' por su matrimonio con el padre de sus hijos.

    Hasta el momento, Derek no ha respondido para aclarar las acusaciones de acoso hacia la ahora influencer, quien nunca mostró interés en desarrollar una relación que no fuera laboral.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López difunde CHATS privados y DESENMASCARA al HERMANO de Alejandra Baigorria tras pedirle tener un encuentro
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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