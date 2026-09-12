Clara Seminara ROMPE SU SILENCIO y SE SINCERA al ser acusada de 'CELEBRAR' la muerte de 'Yuca': ¿Qué dijo?

La actriz Clara Seminara respondió a quienes interpretaron una de sus publicaciones como una celebración por la muerte de 'Yuca' y explicó qué ocurrió.

Clara Seminara decidió pronunciarse luego de que una publicación que compartió en sus redes sociales fuera interpretada por algunos usuarios como una supuesta celebración tras el fallecimiento de Enrique Eduardo Espejo Peña, conocido en el mundo artístico como ‘Yuca’. ¿Qué dijo?

¿Qué dijo Clara Seminara ante críticas por su mensaje tras muerte de 'Yuca'?

Ante las críticas que recibió, la actriz cómica explicó que no tenía conocimiento de la muerte del humorista cuando publicó el contenido y aseguró que en ese momento se encontraba cumpliendo con sus labores.

La controversia comenzó después de que Seminara difundiera una historia de Instagram en la que se le veía acompañada de una copa y una bebida, mientras sonaba música. En la imagen aparecían las frases “La obra de arte” y “La artista”, junto con la canción Me emborracho por tu amor, interpretada por Armonía 10.

La publicación generó diversas reacciones en redes sociales, debido a que algunos internautas relacionaron el contenido con el fallecimiento de ‘Yuca’, quien murió a los 75 años el viernes 11 de septiembre.

Ante las interpretaciones que surgieron a partir de su historia, la actriz optó por compartir un nuevo mensaje en sus redes sociales para explicar el contexto de la publicación. Seminara negó que el contenido haya sido realizado con motivo del fallecimiento del comediante y aseguró que desconocía lo ocurrido cuando lo publicó.

Clara Seminara se pronuncia

“No malinterpreten las cosas. Yo no sabía nada. No estaba celebrando, estaba trabajando. QPD”, se lee en el post de la actriz.

Con este mensaje, Clara Seminara buscó dejar claro que su publicación no guardaba relación con la muerte de Enrique Espejo. Aunque no realizó una extensa despedida pública, incluyó las siglas “QPD”, utilizadas como expresión de condolencias y que hacen referencia a “que en paz descanse”.

Clara Seminara toma radical decisión

La polémica también se produjo en medio de una decisión que llamó la atención en el perfil de Instagram de Clara Seminara: la actriz restringió los comentarios en sus publicaciones. Esta medida ocurrió mientras algunos usuarios dejaban mensajes relacionados tanto con la muerte de ‘Yuca’ como con el conflicto judicial que ambos protagonizaron años atrás.

Al limitar esta función, la artista redujo la posibilidad de que otros usuarios interactuaran públicamente en sus posteos. Parte de las reacciones hacía referencia al proceso que Seminara inició tiempo atrás contra Enrique Espejo, quien formó parte de reconocidos espacios cómicos junto a Jorge Benavides.