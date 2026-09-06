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Pamela López recurre a Christian Cueva para cuidar a sus hijos tras su nuevo romance y salidas nocturnas

Pamela López dejó en shock al revelar que ya no puede cuidar a sus hijos y buscó la ayuda de Christian Cueva. ¿Qué respondió el deportista?

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    Pamela López recurre a Christian Cueva para cuidar a sus hijos tras su nuevo romance y salidas nocturnas
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    Pamela López recurre a Christian Cueva para cuidar a sus hijos tras su nuevo romance y salidas nocturnas

    Después de confirmar su relación con Franco Portales y ser vista en fiestas los fines de semana, Pamela López apareció en el programa 'Q' Bochinche' para aclarar las recientes fotos de Christian Cueva con sus hijos, lo que indicaría que están viviendo con él. La animadora de eventos hizo una revelación impactante al anunciar que ya no puede cuidar a sus hijos y decidió entregarlos a Cueva.

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    Pamela López deja el cuidado de sus hijos a Christian Cueva

    Entre las numerosas imágenes que Christian Cueva comparte con sus hijos, Pamela López impactó con su anuncio en 'Q' Bochinche' sobre sus responsabilidades como madre y su solicitud a 'Aladino'.

    Esto tras haber revelado que el futbolista ayudó a su hijo en un accidente y ella lo elogió como padre por su proximidad, aunque luego cambió de parecer.

    A pesar de ser captada en salidas nocturnas con Franco Portales, su nueva pareja, la presentadora explicó que no tiene tiempo suficiente para cuidar a sus hijos los fines de semana ni dispone de una cuidadora todo el tiempo debido a su apretada agenda laboral.

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    Por esta razón, López solicitó a Cueva, el padre, que se encargue de ellos. "Christian, ya no puedo cuidarlos, porque la señora que me ayuda solo está los sábados al mediodía. Necesito trabajar los fines de semana. Quiero que te lleves a los niños esos días, porque no puedo", comentó durante una llamada.

    Inicialmente, el futbolista se negó, pero luego aceptó llevarse a uno de los niños, mientras entrenaba con el Sport Boys.

    "‘No puedo porque trabajo y concentro’. Bien, al menos llévate a Crissiano para que esté contigo. Finalmente, eso fue lo que acordaron. Han pasado dos fines de semana (…) Eso me alegra a mí y a mis hijos", concluyó, contenta de que su expareja asuma su rol como padre.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López recurre a Christian Cueva para cuidar a sus hijos tras su nuevo romance y salidas nocturnas
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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