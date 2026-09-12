Familia de comediante 'Yuca' sorprende con INESPERADA decisión sobre sus restos tras su DOLOROSO fallecimiento

Pocas horas después de su lamentable muerte , la familia del cómico Yuca se hizo sentir y sorprendió con el anuncio sobre sus restos.

El popular cómico peruano 'Yuca', falleció el último 11 de septiembre, causando gran impacto en el mundo de la televisión peruana. Fue Jorge Benavides quien primero dio a conocer la noticia antes que los propios familiares. Con el deseo de muchos de poder despedirse de él, la familia tomó una decisión significativa respecto a sus restos, de la cual informaron al público. ¿De qué se trata?

Familia de 'Yuca' decide en privado sobre sus restos tras su partida

Enrique Eduardo Espejo Peña, mejor conocido como 'Yuca', falleció a los 75 años. La noticia, anunciada por Jorge Benavides a través de sus redes sociales, causó pesar entre sus seguidores. Benavides expresó su tristeza al despedir a su gran amigo y colega en la comedia.

Jorge Benavides anunció la partida de 'Yuca'.

"Queridos seguidores. Nuestro querido Yuquita dejó de existir el día de hoy. Para mí es muy triste dar esta lamentable noticia. La única manera de recordarlo no es poniéndonos tristes sino recordando hermosos momentos que vivimos juntos compartiendo risas y carcajadas como en este Sketch de La Farmacia. Yuca era ese personaje que te daba la posibilidad de improvisar y nunca se quedaba callado", compartió el hermano de Alfredo Benavides.

Tras el anuncio, muchos transmitieron sus condolencias y anhelaban darle un último adiós, pero la familia dio a conocer una decisión inesperada respecto a sus restos, según informó El Popular.

En la parroquia San Juan Bautista, donde se realizará el velorio, los familiares informaron que prefieren mantener todo con estricta privacidad, solicitando que no se permita el acceso a la prensa para realizar coberturas del evento.

No obstante, amigos del ámbito pudieron asistir para decirle adiós, como el comediante Martín Farfán, que lamentó que su amigo no se hubiera recuperado, destacando el apoyo constante del equipo de ‘JB’. “Yo tenia la esperanza que se iba a recuperar”, declaró a URPI-LR tras su visita.