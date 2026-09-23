Mariela Arévalo, ex de Miguel Trauco, sorprende al reaparecer como CANDIDATA al Miss Perú 2027: así se lució en sesión de fotos

La exprometida de Miguel Trauco confirmó su ingreso al certamen de belleza y ya participó en una sesión de fotos como candidata al Miss Perú 2027.

Mariela Arévalo volvió a captar la atención pública tras confirmar que forma parte de las candidatas al Miss Perú 2027. La expareja de Miguel Trauco viene atravesando una nueva etapa enfocada en sus proyectos personales y profesionales. Ahora, la modelo suma un nuevo reto luego de ser presentada oficialmente como participante del certamen de belleza. Además, ya protagonizó una sesión de fotos en traje de baño como parte de las actividades de esta competencia.

Mariela Arévalo confirma su participación en el Miss Perú 2027

La organización del Miss Perú sorprendió a sus seguidores a finales de agosto al incluir a Mariela Arévalo entre las aspirantes que ingresaron al casting para la edición 2027 del concurso. Con esta presentación, la exprometida de Miguel Trauco dejó entrever que busca incursionar en una nueva faceta frente a las cámaras.

"Una mujer peruana multifacética, resiliente y profundamente comprometida con su crecimiento personal", se lee en el post.

En la misma publicación, la organización destacó parte del proceso personal que habría atravesado la modelo antes de decidir regresar al país y apostar nuevamente por sus objetivos. "Después de atravesar experiencias que la llevaron a reencontrarse consigo misma, decidió regresar al Perú para apostar plenamente por sus sueños y construir una vida más alineada con su propósito. Hoy, su participación en el Miss Perú 2027 representa mucho más que una competencia: representa la oportunidad de inspirar a otras mujeres a creer en sí mismas, abrazar su autenticidad y entender que la verdadera fortaleza nace cuando una mujer aprende a elegirse con amor, valentía y convicción", añadieron.

Posteriormente, Mariela Arévalo terminó de confirmar su ingreso al certamen mediante sus propias redes sociales. La modelo publicó un video en el que aparece utilizando la banda que lleva su nombre y compartió su emoción por formar parte de esta etapa.

"Y así cerramos una noche muy especial. Una fecha importante, muchos detalles detrás de este look y una alegría bonita de poder vivir este momento… oficialmente, con mi banda puesta", se lee en su post.

Como parte de las actividades del concurso, la modelo también participó en una sesión fotográfica realizada en una piscina, donde apareció luciendo un traje de baño. La organización mostró imágenes de esta jornada y resaltó la presentación de las candidatas ante el panel encargado de su evaluación.

"Hoy nuestras candidatas conocieron oficialmente a nuestro Panel de Selección y vivieron uno de los momentos más importantes de esta etapa: su presentación en traje de baño. Ella es 'araguiel', (Su usuario de Instagram), Seguridad, actitud, presencia y personalidad. Hoy cada una tuvo la oportunidad de mostrarnos quién es y por qué quiere convertirse en Miss Perú 2027. La fuerza detrás de la belleza", dicta el post.

La aparición de Mariela Arévalo en el certamen también generó numerosas reacciones entre los usuarios de redes sociales. Varios seguidores expresaron su respaldo a la modelo y resaltaron su apariencia durante las primeras actividades oficiales del concurso.

"La más bella", "Súper bella", "Hermosaaaa", "Mi reina preciosa", "Hermosa churra", "Bella amiga", "La Maju Mantilla", comentó un usuario haciendo mención a su parecido con la exreina de belleza.

¿Qué estudiaría Mariela Arévalo y a qué se dedica?

Además de su participación en el Miss Perú 2027, la organización también dio a conocer algunos detalles sobre la formación académica y trayectoria de Mariela Arévalo.

Según la información compartida en Instagram, la modelo se encuentra cerca de culminar sus estudios universitarios en Administración y Marketing. Paralelamente, viene desarrollándose en otras áreas vinculadas al entretenimiento y la creación de contenido.