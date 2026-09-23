¡SE ROBÓ EL SHOW! Paige Lilian, la novia de Pato Quiñones, causa furor tras aparecer en conciertos de Manuel Turizo

Pato Quiñones vive una nueva etapa junto a Paige Lilian . Conoce quién es la bailarina estadounidense, cómo se conocieron y detalles de su romance.

Paige Lilian ganó presencia en redes sociales gracias a la coreografías en los conciertos de Manuel Turizo. | Composición Wapa

Paige Lilian ganó presencia en redes sociales gracias a la coreografías en los conciertos de Manuel Turizo. | Composición Wapa

Patricio 'Pato' Quiñones atraviesa una nueva etapa sentimental junto a Paige Lilian, bailarina estadounidense con quien comparte no solo una relación, sino también su pasión por la danza. El artista peruano oficializó el romance hace algunos meses y desde entonces ambos se muestran juntos en redes sociales.

La pareja se conoció dentro del equipo de bailarines que acompaña a Manuel Turizo y, con el tiempo, la cercanía profesional terminó convirtiéndose en una relación amorosa.

Pato Quiñones confirma que está enamorado de Paige Lilian

La primera presentación pública de Paige ante la televisión peruana ocurrió en junio, durante un enlace de 'América Hoy' desde Los Ángeles.

“Estoy contento de que conozcan a esta bella mujer. Ahora mismo les mandará un saludo a todos los peruanos”, expresó Quiñones en ese entonces para 'América Hoy'.

El bailarín también dejó claro lo feliz que se encuentra con esta nueva relación.

“Estoy enamorado. Ella es bailarina, es modelo. Ella es lo máximo”, afirmó Quiñones al ser consultado por su pareja.

Antes de aquella presentación, ambos ya habían despertado sospechas entre sus seguidores por los videos que compartían juntos en TikTok e Instagram.

¿Quién es Paige Lilian, la novia de Pato Quiñones?

Paige Lilian tiene 33 años y desarrolla su carrera como bailarina, actriz y modelo en Estados Unidos.

Nació en Boca Ratón, Florida, estudió en la Universidad de Miami y también formó parte del grupo de porristas de los Miami Dolphins.

Su trayectoria incluye trabajos en espectáculos de música urbana y pop. Además de integrar el equipo de Manuel Turizo, participó en el videoclip de “Sandunga”, canción de Don Omar, Wisin y Yandel.

Su aparición junto a Turizo durante el Festival de Viña del Mar 2024 también generó comentarios en redes sociales.

Pato Quiñones consolida su carrera internacional

Quiñones comenzó a ganar popularidad en Perú gracias a su participación en 'El gran show' y posteriormente en 'Esto es guerra'. Sin embargo, decidió alejarse progresivamente de los realities para enfocarse en su desarrollo como bailarín profesional.

A lo largo de su carrera ha trabajado con artistas como Daddy Yankee, Nicky Jam, Paulina Rubio y Manuel Turizo.

Uno de sus mayores logros llegó en febrero de 2026, cuando formó parte del espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl.

“Por la cultura, por los latinos, por mi familia y por mi Perú. El mejor día de mi carrera”, escribió Quiñones en sus redes sociales luego de la presentación.