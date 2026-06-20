Patricio Quiñones GRITA a los CUATRO VIENTOS su AMOR y presenta a su NUEVA PAREJA: "Estoy enamorado"

Patricio Quiñones, el ex de Milett Figueroa , comparte su felicidad al presentar oficialmente a su novia estadounidense, Paige Lilian, una talentosa bailarina con quien mantiene una sólida conexión.

Patricio Quiñones atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal. El reconocido bailarín peruano decidió mostrar públicamente a la mujer que conquistó su corazón y no dudó en expresar los sentimientos que tiene por ella. Se trata de Paige Lilian, una talentosa artista estadounidense con quien comparte no solo una relación sentimental, sino también su pasión por el baile.

Patricio Quiñones presenta oficialmente a su novia estadounidense

Durante un enlace realizado por el programa 'América Hoy' desde territorio estadounidense, el conductor Juan Carlos Orderique coincidió con Patricio Quiñones mientras paseaba acompañado de su pareja. En las imágenes difundidas por el magazine matutino, ambos aparecen caminando tomados de la mano y compartiendo un momento de complicidad.

La pareja fue vista recientemente en Estados Unidos, donde ambos se lucieron muy cariñosos y dejaron en evidencia la sólida conexión que mantienen. Las imágenes no tardaron en captar la atención de los seguidores del exintegrante de 'Esto es guerra', quienes celebraron esta nueva etapa en su vida amorosa.

Lejos de ocultar su felicidad, el bailarín aprovechó la oportunidad para presentar públicamente a la joven y dedicarle emotivas palabras frente a las cámaras.

“Estoy contento de que conozcan a esta bella mujer. Ahora mismo les mandará un saludo a todos los peruanos”, mencionó mientras ella intentaba dirigirse a los espectadores con su mejor español.

La aparición de la pareja generó numerosos comentarios entre los seguidores del artista, quienes destacaron la química que ambos reflejan cada vez que aparecen juntos en redes sociales.

¿Quién es Paige Lilian, la mujer que enamoró a Patricio Quiñones?

Según información difundida, Paige Lilian es una reconocida bailarina radicada en Estados Unidos y actualmente tiene 27 años. Además de desempeñarse en el mundo de la danza, también desarrolla proyectos vinculados al modelaje.

La relación entre ambos habría surgido mientras compartían experiencias profesionales dentro del equipo de bailarines que acompaña al cantante colombiano Manuel Turizo en sus presentaciones.

Durante la entrevista, Patricio Quiñones no ocultó lo enamorado que se encuentra y aprovechó para elogiar públicamente a su pareja.

“Estoy enamorado. Ella es bailarina, es modelo. Ella es lo máximo”, dijo el bailarín para proceder a besar a la joven rubia.