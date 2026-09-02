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Franco Cabrera fue “DESENMASCARADO” tras insólita SALIDA de Diana Sánchez de ‘Yo Soy’

Diana Sánchez habló en 'Sin más que decir' sobre su salida de 'Yo Soy' y reveló detalles de su relación con Franco Cabrera. Descubre qué información impactante salió a la luz.

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    Franco Cabrera fue “DESENMASCARADO” tras insólita SALIDA de Diana Sánchez de ‘Yo Soy’
    Franco Cabrera fue “DESENMASCARADO” tras insólita SALIDA de Diana Sánchez de ‘Yo Soy’: "Se fueron a las manos" | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Latina
    Franco Cabrera fue “DESENMASCARADO” tras insólita SALIDA de Diana Sánchez de ‘Yo Soy’

    Diana Sánchez apareció en 'Sin más que decir' proporcionando detalles inesperados de su partida de 'Yo Soy'. Aunque pensaba que regresaría tras unas vacaciones, descubrió que no fue convocada para la nueva temporada. Mientras Alicia Mercado la reemplazaba, surgieron rumores sobre la implicación de Franco Cabrera, el presentador principal, en su salida. ¿Qué reveló Diana sobre él y qué salió a la luz en el programa?

    Revelan tensión entre Franco Cabrera y Diana Sánchez en 'Yo Soy'

    En su presentación en 'Sin más que decir', Diana Sánchez compartió cómo fue inesperadamente apartada de 'Yo Soy' tras finalizar 'Me caigo de risa'.

    Alicia Mercado ocupó su lugar y Diana, sorprendida, no tenía idea de que no continuaría como conductora.

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    "Creo que fue una decisión necesaria por temas internos del canal. Estábamos en vacaciones y, de repente, me encuentro con que ya empezó la nueva temporada y yo no estaba", comentó Diana.

    Ante las insinuaciones de sus compañeros sobre una posible implicación de Franco Cabrera en su salida, Diana dejó entrever que el conductor podría haberla subestimado.

    "Era co-conductora, pero mi papel estaba más bien en el backstage. Ni siquiera llegué a ser reportera", expresó.

    Luego, admitió que la relación con Cabrera no fue de amistad, aunque mantuvieron la cordialidad por el bien del programa. "No teníamos gran química, pero no nos odiábamos. Hay gente que no congenia en todas partes", añadió.

    La revelación de Ethel Pozo añadió más picante al asunto, al comentar sobre la complicada personalidad de Cabrera, que pudo influir en la salida de Sánchez.

    Pozo mencionó problemas anteriores de Cabrera con otros participantes de 'El Gran Show', diciendo que incluso llegó a tener enfrentamientos físicos. "Tuvo problemas con todos en 'El Gran Show', incluso llegaron a los golpes con el hermano de María Grazia Gamarra", concluyó Ethel.

    SOBRE EL AUTOR:
    Franco Cabrera fue “DESENMASCARADO” tras insólita SALIDA de Diana Sánchez de ‘Yo Soy’
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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