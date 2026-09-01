Óscar Custodio pierde los papeles y agrede a periodista cuando llegaba a Fiscalía por caso Naldy Saldaña

Óscar Custodio , investigado por encubrimiento, recibió preguntas de la prensa sobre denuncias de tocamientos y mostró incomodidad.

Este 1 de septiembre, Óscar Custodio, relacionado con La Bella Luz, protagonizó un incidente al interactuar con la prensa a su llegada a la Fiscalía. El empresario fue interrogado por reporteros sobre el caso de Naldy Saldaña y mostró evidente desagrado ante sus cuestionamientos.

Cabe mencionar que Custodio fue citado debido al presunto encubrimiento de las acusaciones de Naldy Saldaña, quien señaló al exdirector musical César Sánchez Chavesta por tocamientos indebidos, y aseguró que Custodio no adoptó acciones pertinentes.

En redes sociales, se viralizan imágenes del empresario en actitud agresiva hacia reporteros.

Óscar Custodio y la agresión a un reportero

En las redes, Custodio fue duramente criticado tras agredir a un periodista de América Televisión, quien le cuestionó sobre el caso en cuestión. La situación llevó a otros comunicadores a pedirle que se calmara, preguntando: "¿Por qué actúa de forma agresiva, señor Custodio?" y "¿Por qué agrede a la prensa?".

'Arriba mi gente' transmitió el instante en el que, al bajar de su auto, el padre de 'Senderito' se vio comprometido en un altercado con la prensa. Una reportera de Latina relató cómo tuvo que retroceder al sentir un codazo: "Me golpeó el brazo y decidí alejarme", compartió. "Esta es la verdadera imagen de Óscar Custodio", comentó Ricardo Rondón.