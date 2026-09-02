¡SE LE ACABÓ EL MOMENTO! Choca Mandros habla de Sheyla Rojas y revela por qué ya no tendría lugar en ‘Estás en Todas’

'Choca' Mandros descartó el regreso de Sheyla Rojas a 'Estás en todas' y explicó por qué su perfil ya no encaja con el formato actual.

El periodista y conductor reveló que Sheyla ya no tiene el perfil para integrar 'Estás en todas'.

El periodista y conductor reveló que Sheyla ya no tiene el perfil para integrar 'Estás en todas'.

Jaime 'Choca' Mandros descartó que Sheyla Rojas vuelva a 'Estás en todas' y explicó que el programa de América TV atraviesa una etapa muy distinta a la que tuvo durante los años en que la modelo formó parte de la conducción.

En una entrevista con Infobae Perú, el productor señaló que el espacio amplió sus contenidos hacia la coyuntura, las noticias y los reportajes, por lo que considera que el perfil actual de Sheyla ya no encaja con la propuesta.

'Choca' Mandros descarta regreso de Sheyla Rojas

Durante su conversación con Infobae Perú, Mandros fue claro al referirse a los rumores sobre una posible reincorporación de su excompañera.

"'Estás en todas' cambió. Ya no somos el programa en el que estaba Sheyla hace varios años. Dejamos un poco el espectáculo para convertirnos en una revista que tiene de todo: noticias, coyuntura y entretenimiento. Como productor, considero que ella es un muy buen elemento para la televisión. Creo que tuvo su momento en el proyecto, pero ahora no considero que deba regresar a 'Estás en todas'", afirmó el conductor.

Aunque descartó su retorno, aclaró que mantiene una buena relación personal con ella.

"Con Sheyla habrá acercamiento porque es mi amiga. Cuando estuvo aquí y me operaron el hombro, ella me visitó. Fue un gusto verla después de tiempo. Yo también la visité cuando vivía en México", relató Mandros a Infobae Perú.

Choca y Sheyla empezaron como dupla en 'Estás en todas'.

'Estás en todas' cambió su propuesta

El productor explicó que la transformación del programa comenzó hace aproximadamente cuatro años y respondió a nuevos intereses de la audiencia.

"El cambio del programa se dio hace unos cuatro años. El público te va pidiendo cosas y el equipo de producción propone temas según lo que funciona. Empezamos a ir más hacia la coyuntura, los reportajes y asuntos como la inseguridad. Nos hemos convertido en una revista resumen de lo que pasa durante la semana en Perú y en el mundo, con cosas bonitas y no tan bonitas. Eso ha funcionado y nos ha llevado a duplicar y triplicar a la competencia en los últimos años", sentenció.

Por ello, Mandros considera que Sheyla probablemente tendría mayor afinidad con un formato centrado en el entretenimiento y la farándula.

"¿Si encajaría? Creo que ahora no, ni para ella misma. Presentamos reportajes un poco más duros y considero que, si le gustaría regresar, sería para estar en el mundo que ella manejaba antes", indicó.

El consejo de 'Choca' para Sheyla Rojas

En la misma entrevista con Infobae Perú, Mandros también habló sobre el momento personal de la modelo y aseguró que actualmente la percibe más reservada y concentrada en su hijo y sus próximos proyectos. "Ahora tiene un perfil más bajo", dijo.

Además, tras su reciente separación, le dejó una recomendación entre risas: "Le aconsejo estar soltera, por lo menos. No necesariamente sola".

Finalmente, destacó que las decisiones sentimentales dependen únicamente de cada persona.