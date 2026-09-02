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¿MINTIÓ? Samahara SE SINCERA tras ser acusada de MENTIR en documentos para viajar y TRABAJAR en EE.UU.: "Los que llegamos de otros países"

Samahara Lobatón fue consultada por las acusaciones de una supuesta irregularidad en sus documentos y dejó clara su posición tras regresar de Estados Unidos.

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    Samahara Lobatón responde sobre su paso por reality en EE.UU. | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    ¿MINTIÓ? Samahara SE SINCERA tras ser acusada de MENTIR en documentos para viajar y TRABAJAR en EE.UU.: "Los que llegamos de otros países"

    Samahara Lobatón regresó al Perú luego de la inesperada culminación de ‘La Prisión de Destino 2 y fue interceptada por las cámaras de ‘Amor y fuego’. La influencer fue consultada no solo por los enfrentamientos que protagonizó con Youna durante su participación en el reality, sino también por los cuestionamientos relacionados con su ingreso y permanencia en Estados Unidos.

    El reality, creado por el influencer dominicano Danny Pérez, llegó a su fin de manera anticipada mientras se desarrollaba en Miami. Tras la suspensión de la producción, comenzaron a circular versiones sobre presuntas irregularidades migratorias que involucrarían a algunos participantes. Ante este escenario, Samahara fue consultada directamente sobre su situación.

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    Samahara Lobatón se sincera sobre problemas con sus documentos para ingresar a EE. UU.

    Frente a las preguntas de ‘Amor y fuego’, Samahara Lobatón prefirió no profundizar sobre los señalamientos que surgieron alrededor del reality. Sin embargo, sí fue enfática al asegurar que cumplió con las condiciones necesarias para viajar y permanecer en territorio estadounidense.

    La hija de Melissa Klug sostuvo que no tendría inconvenientes relacionados con su situación migratoria y afirmó que realizó su viaje cumpliendo con la documentación correspondiente.

    “Yo no puedo hablar nada de eso (¿tú estabas de manera legal?). Yo fui con todo en regla, con todo en orden, yo no tengo ningún problema... los que llegamos de otros países, llegamos con todo en regla”, afirmó Lobatón.

    De esta manera, Samahara rechazó cualquier insinuación de que hubiera ingresado a Estados Unidos de manera irregular. La influencer evitó pronunciarse sobre las situaciones particulares de otros integrantes del elenco y centró su respuesta en asegurar que, en su caso, todo se encontraba en orden.

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    Integrante de ‘La Prisión de Destino 2’ hace acusación contra Samahara

    Las declaraciones de Samahara se producen luego de que Cuba Cuba, quien también formó parte del reality, realizara un señalamiento en su contra. El creador de contenido cubano insinuó que la influencer habría presentado información que no correspondería con su situación para poder participar en la producción.

    Durante una transmisión, Cuba Cuba incluso relacionó a Samahara con el inesperado desenlace de ‘La Prisión de Destino 2’ y le pidió que no lo obligara a revelar más información. No obstante, hasta el momento se trata únicamente de una acusación realizada por el influencer y no de una irregularidad confirmada.

    “Si una de las razones de que Destino terminó de pagar el reality es por ti, Samahara. Porque eres una de las personas que realmente podría no decir que engañaste a Destino con tu documento. No lo hagas hablar, Samahara”, advirtió el personaje cubano.

    Cabe recordar que ‘La Prisión de Destino 2’ reunió a Samahara Lobatón y Youna junto a otros participantes en una producción que se grababa en Miami. El programa terminó de manera anticipada y, posteriormente, surgieron diversas versiones sobre las razones detrás de su cierre.

    En medio de esta controversia, los cuestionamientos sobre la situación migratoria de algunos integrantes del elenco aumentaron. Samahara, por su parte, mantiene su versión de que viajó a Estados Unidos cumpliendo con todos los requisitos y documentos correspondientes.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿MINTIÓ? Samahara SE SINCERA tras ser acusada de MENTIR en documentos para viajar y TRABAJAR en EE.UU.: "Los que llegamos de otros países"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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