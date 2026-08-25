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Cuestionan a Mario Hart tras AFIRMAR que dejó la casa a Korina y sus hijos: “Pero si la puso en venta”

Mario Hart afirmó haber dejado la casa a Korina y a sus hijos, pero surgieron revelaciones que desmienten su versión. ¿Qué pasará con la propiedad?

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    Cuestionan a Mario Hart tras AFIRMAR que dejó la casa a Korina y sus hijos: “Pero si la puso en venta”
    Mario Har y Korina Rivadeneira casa en venta
    Cuestionan a Mario Hart tras AFIRMAR que dejó la casa a Korina y sus hijos: “Pero si la puso en venta”

    ¿Inconsistencias en sus palabras? Mario Hart manifestó públicamente haber decidido mudarse, dejando la casa a Korina Rivadeneira y sus hijos, pero una versión desafiante sugiere lo contrario. La presentadora Mariella Zanetti cuestionó la nobleza del ex piloto, señalando que el inmueble está, de hecho, a la venta, lo que implicaría que la actriz no tiene asegurada la casa.

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    Tras las declaraciones de Mario Hart sobre permitirle a su expareja quedarse en la vivienda compartida, la actriz cómica resaltó un hecho pasado por alto hasta ese momento.

    "Algo no encaja. Me sorprendió cuando él mencionó ‘yo dejé la casa para que se queden con mis hijos’. ¿Pero la casa no estaba en venta? ¿Cómo puede entonces afirmar ‘yo la dejé’, si estaba públicamente disponible para vender? Él dijo que la dejó con los hijos y se marchó. Sin embargo, la propiedad estuvo en el mercado. Habrá que averiguar si finalmente se vendió o no", comentó Mariella Zanetti.

    La actriz también señaló al padre de los hijos de Korina Rivadeneira: "Otro aspecto que comentó y me sorprendió fue ‘yo trato de pasar el mayor tiempo posible con mis hijos’. ¿Trato? ¿Él intenta hacerlo? No, esto no es algo opcional; debe estar presente. Se le cuestiona sobre cómo ha gestionado la relación con Korina y la manera en que ella ha estado viviendo. A veces, al querer mostrar una realidad que no es, nuestras palabras nos traicionan…", expresó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Cuestionan a Mario Hart tras AFIRMAR que dejó la casa a Korina y sus hijos: “Pero si la puso en venta”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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