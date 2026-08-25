Cuestionan a Mario Hart tras AFIRMAR que dejó la casa a Korina y sus hijos: “Pero si la puso en venta”

Mario Hart afirmó haber dejado la casa a Korina y a sus hijos, pero surgieron revelaciones que desmienten su versión. ¿Qué pasará con la propiedad?

¿Inconsistencias en sus palabras? Mario Hart manifestó públicamente haber decidido mudarse, dejando la casa a Korina Rivadeneira y sus hijos, pero una versión desafiante sugiere lo contrario. La presentadora Mariella Zanetti cuestionó la nobleza del ex piloto, señalando que el inmueble está, de hecho, a la venta, lo que implicaría que la actriz no tiene asegurada la casa.

Mariella Zanetti revela que Mario Hart no habría cedido la casa a Korina Rivadeneira

Tras las declaraciones de Mario Hart sobre permitirle a su expareja quedarse en la vivienda compartida, la actriz cómica resaltó un hecho pasado por alto hasta ese momento.

"Algo no encaja. Me sorprendió cuando él mencionó ‘yo dejé la casa para que se queden con mis hijos’. ¿Pero la casa no estaba en venta? ¿Cómo puede entonces afirmar ‘yo la dejé’, si estaba públicamente disponible para vender? Él dijo que la dejó con los hijos y se marchó. Sin embargo, la propiedad estuvo en el mercado. Habrá que averiguar si finalmente se vendió o no", comentó Mariella Zanetti.