Fallece recordado ACTOR de 'Pasión de Gavilanes' y compañeros le dan el último adiós: "Qué noticia tan triste"

El actor recordado por sus papeles en ‘ Pasión de Gavilanes ’ y ‘ Escobar , el patrón del mal’ , falleció a los 70 años. Sus familiares confirmaron la noticia y figuras de la televisión colombiana le dedicaron emotivos mensajes.

La televisión colombiana atraviesa un momento de tristeza tras confirmarse la muerte de un reconocido actor que participó en exitosas producciones como ‘Pasión de Gavilanes’. El artista construyó una extensa carrera en la pantalla chica y el cine, con personajes que conquistaron al público latinoamericano. La noticia de su partida fue comunicada por sus familiares y rápidamente generó reacciones entre sus colegas del medio artístico. A través de las redes sociales, varias figuras de la actuación compartieron mensajes de condolencias para despedir al intérprete.

Muere recordado actor de 'Pasión de Gavilanes' y 'Escobar, el patrón del mal'

El mundo artístico de Colombia recibió una lamentable noticia este jueves 15 de octubre, luego de que se confirmara el fallecimiento de Germán Quintero Laverde. El intérprete fue parte de distintas producciones televisivas que alcanzaron reconocimiento dentro y fuera de su país, consolidando una trayectoria de más de cuatro décadas en la actuación.

La noticia fue compartida por su sobrina, Alejandra Quintero, mediante una publicación en Instagram. En su mensaje, recordó al artista, quien es especialmente conocido por interpretar a don Martín Acevedo, el abuelo de las hermanas Elizondo, durante la segunda temporada de la telenovela 'Pasión de Gavilanes'.

Falleció el actor de 'Pasión de Gavilanes'

La familiar dedicó unas palabras para destacar la singularidad del actor y recordar el legado que dejó en la industria audiovisual. Su publicación también confirmó que Quintero nació en 1956 y falleció en 2026, a los 70 años.

"Germán Quintero Laverde, inmortal, único, intransferible e irrepetible . 1956-2026", se lee en el post de la sobrina del artista, quien perdió la vida a los 70 años de edad. En sus historias de Instagram, Quintero publicó otra fotografía del fallecido con uno de sus familiares y el escrito: "El dúo maravilla de nuevo de parche".

Colegas artistas despiden a Germán Quintero con emotivos mensajes

Familiares del intérprete confirmaron al medio colombiano 'El Tiempo' que Germán Quintero falleció durante la mañana del jueves 15 de octubre debido a complicaciones de salud. Por ahora, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Tras conocerse la noticia, distintas figuras del espectáculo colombiano expresaron su pesar y enviaron mensajes de apoyo a los seres queridos del actor. Entre ellas estuvo Marcela Carvajal, quien manifestó su tristeza a través de unas breves palabras dirigidas a la sobrina del fallecido: "Mi aleeee. Lo sientooo mucho". Por su parte, Manuela González también se hizo presente con un mensaje de solidaridad para acompañar a la familia en este difícil momento: "Te abrazo fuerte".

A las muestras de afecto se sumó Marcela Mar, quien comentó la publicación compartida por Alejandra Quintero para expresar sus condolencias y enviarle un abrazo: "Uy lo siento mucho, te abrazo muy fuerte".

La partida de Germán Quintero deja el recuerdo de una carrera extensa y de personajes que formaron parte de producciones reconocidas de la televisión colombiana.

¿Quién fue Germán Quintero y cuál fue su trayectoria artística?

Germán Quintero inició su carrera en la televisión en 1984, cuando formó parte de la serie El Bogotazo, donde interpretó al escritor Jorge Zalamea. A partir de entonces, desarrolló una trayectoria que se extendió durante décadas y le permitió participar en diversos proyectos de la pantalla colombiana.

Entre sus trabajos más destacados figura su interpretación del periodista Guillermo Cano Isaza en la serie Escobar, el patrón del mal, estrenada en 2012. También integró el elenco de la segunda temporada de ‘Pasión de Gavilanes’, producción en la que dio vida a don Martín Acevedo.

Su recorrido profesional incluyó, además, participaciones en títulos como ‘Sueños y espejos’, ‘Cara o sello: dos rostros de mujer’, ‘Montecristo’, ‘El cartel de los sapos’, ‘El Bronx’ y ‘Rojo Carmesí’.