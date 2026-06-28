Ethel Pozo dedica emotivo mensaje a su hija tras su esperado regreso al Perú: "Mi bebita"

Ethel Pozo mostró emoción al dedicar una publicación a su hija mayor, Doménica, quien volvió de España para un día especial.

Ethel Pozo se emociona por el santo de su hija. | Composición El Popular | Difusión

Ethel Pozo se emociona por el santo de su hija. | Composición El Popular | Difusión

Ethel Pozo, reconocida presentadora de televisión, compartió su dicha con sus seguidores en una ocasión significativa: el cumpleaños de su hija mayor, Doménica. A través de sus redes, contó que se trasladó al norte del Perú con su esposo, Julián Alexander; su madre, Gisela Valcárcel; y sus dos hijas para conmemorar este momento especial en unión familiar.

Ethel Pozo dedica emocionante mensaje a su hija mayor en su cumpleaños 19

En su cuenta oficial de Instagram, Ethel Pozo destacó el cumpleaños 19 años de su primogénita, quien vive en España por sus estudios universitarios, expresándole un tierno mensaje. 'Mi primer amor, mi pequeña, con quien he aprendido y sigo aprendiendo a ser mamá… hoy celebra 19', escribió al comenzar su publicación.

'19 maravillosos años desde que llegó para darle propósito a mi vida. Dome querida, ¡Feliz Cumpleaños! Hoy celebramos en familia, estamos todos reunidos y no podría estar más feliz por ello. Hace un año partiste para estudiar y estoy muy orgullosa de ti, hija', añadió.

Ethel Pozo dedica especial mensaje a su hija.

Finalmente, Ethel Pozo ofreció consejos a su hija mayor ante los nuevos desafíos que enfrenta en la universidad. 'La vida es una maratón, llena de obstáculos, pero cada día me demuestras que te estás convirtiendo en lo que siempre soñé, una mujer fuerte y valiente', completó.

Ethel Pozo presenta con entusiasmo al nuevo miembro de su familia

Previamente, Ethel Pozo sorprendió al anunciar la llegada de su nueva mascota, un cachorro que ahora es parte de su hogar. Mediante una serie de imágenes y un emotivo mensaje, la conductora presentó a este nuevo miembro de cuatro patas, quien despertó ternura en sus seguidores.