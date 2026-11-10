¿De dónde salió el dinero? Chibolín y los más de S/9,5 millones que investiga la Fiscalía

Un informe de 'Cuarto Poder' reveló que Andrés Hurtado es investigado por más de S/9,5 millones en movimientos bancarios sin justificar. La Fiscalía también analiza transferencias realizadas a sus familiares en Estados Unidos.

Andrés Hurtado, conocido popularmente como 'Chibolín', enfrenta nuevos cuestionamientos por el origen de millonarias sumas de dinero. Un reportaje de 'Cuarto Poder' expuso información de una investigación del Ministerio Público que busca determinar si el exconductor de televisión recibió fondos presuntamente relacionados con el narcotráfico, la minería ilegal y actos de corrupción.

Según la investigación periodística, las autoridades detectaron depósitos sin justificar por más de S/9,5 millones en seis empresas vinculadas a Hurtado. Estos movimientos financieros forman parte de las pesquisas por presunto lavado de activos que afronta el exanimador, actualmente recluido en el penal de Lurigancho.

Andrés Hurtado habría recibido millonarios montos vinculados al narcotráfico

De acuerdo con la información difundida por el dominical, el levantamiento del secreto bancario permitió identificar operaciones por S/3,4 millones y más de US$1,7 millones en sociedades relacionadas con el investigado.

Entre las empresas examinadas figura AH Entertainment Company S.A.C., cuyas cuentas registraron movimientos que ahora son materia de evaluación fiscal.

Una de las líneas de investigación apunta a los presuntos vínculos de Hurtado con Christian Olivos Gonzales, conocido como 'Chicho', señalado por las autoridades como supuesto integrante de la organización criminal 'La Gran Manzana'.

El Ministerio Público busca establecer si parte de los fondos recibidos por el exconductor estaría relacionada con actividades de tráfico ilícito de drogas.

Además, las pesquisas incluyen posibles conexiones con funcionarios judiciales investigados por corrupción y operaciones vinculadas a la minería ilegal.

Exponen chats sobre presuntas entregas de hasta US$50.000 a 'Chibolín'

El reportaje también presentó información sobre conversaciones y testimonios que describirían cómo se movilizaban importantes cantidades de dinero en efectivo.

Según las declaraciones incorporadas a la investigación, un trabajador de confianza de Hurtado habría participado en el recojo y traslado de sobres con dólares dentro de un centro comercial ubicado en Miraflores.

Las cantidades presuntamente entregadas oscilaban entre US$7.000 y US$50.000, según los registros y testimonios citados.

Los investigadores analizan estas operaciones para determinar la procedencia del efectivo y establecer si existió un mecanismo destinado a movilizar fondos de origen ilícito.

Hijas de Andrés Hurtado aparecen en investigación por transferencias millonarias

Otro de los hallazgos difundidos por 'Cuarto Poder' está relacionado con movimientos financieros hacia Estados Unidos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó 407 transferencias internacionales realizadas entre 2016 y 2024, por un monto aproximado de US$1,26 millones, equivalente a más de S/4,3 millones.

Según el informe, entre las destinatarias de estas operaciones figuran Génesis y Josetty Hurtado, hijas del exconductor, así como su exesposa María Cartaya, conocida artísticamente como Marilú Montiel.

Las autoridades buscan esclarecer el origen de estos recursos y las circunstancias en las que se efectuaron los depósitos.

La aparición de sus nombres en las operaciones investigadas no implica, por sí sola, que se haya determinado responsabilidad penal de las destinatarias.

¿Podrían ampliar la prisión preventiva de Andrés Hurtado?

Los nuevos elementos incorporados a las pesquisas podrían influir en la situación judicial del exconductor.

De acuerdo con el reportaje, las autoridades evalúan si corresponde solicitar una ampliación de la prisión preventiva que cumple Hurtado en el establecimiento penitenciario de Lurigancho.