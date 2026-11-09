Carlos Thornton revela que sufrió un infarto y fue operado nuevamente porque su corazón funcionaba al 30% . El actor confiesa cómo enfrentó ambas emergencias.

Carlos Thornton reapareció con una impactante confesión sobre su estado de salud. El reconocido actor peruano, que alcanzó gran popularidad durante los años noventa gracias a producciones como 'Torbellino' y 'Obsesión', reveló que enfrentó dos delicadas emergencias cardíacas que pusieron en riesgo su vida.

En una entrevista con Trome, el artista contó que sufrió su primer infarto cuando estaba a punto de cumplir 41 años. Sin embargo, aquella no fue su única experiencia médica complicada, pues el pasado 5 de octubre tuvo que someterse a una nueva intervención debido a problemas en el funcionamiento de su corazón.

Carlos Thornton confiesa que su corazón funcionaba apenas al 30 %

El intérprete recordó que su primera emergencia ocurrió justo antes de celebrar su cumpleaños número 41. Lo que debía ser una fecha especial terminó convirtiéndose en una experiencia que marcó su vida. "Un día antes de cumplir 41 me dio un infarto y me tuvieron que operar", relató.

Más de una década después, Thornton volvió a enfrentar una situación delicada. Según explicó, los médicos tuvieron que intervenirlo nuevamente al detectar que su corazón presentaba una capacidad de funcionamiento considerablemente reducida.

"Este último 5 de octubre me intervinieron otra vez. Es que mi corazón estaba funcionando al treinta por ciento", confesó.

Tras superar ambos episodios, el actor expresó que siente haber recibido dos nuevas oportunidades para continuar con su vida.

"He vuelto a nacer dos veces", manifestó al recordar las complicaciones de salud que atravesó.

¿Carlos Thornton tiene miedo de morir tras sus problemas cardíacos?

Durante la conversación, el artista también reflexionó sobre la muerte y la manera en que sus experiencias médicas influyeron en su perspectiva personal.

Thornton aseguró que no siente temor ante la posibilidad de fallecer. No obstante, reconoció que tiene un deseo especial para cuando llegue ese momento. "Solo espero que me encuentre con mi familia, rodeado por los míos", expresó.

El actor también habló sobre algunos de sus hábitos personales. Al ser consultado por su consumo de bebidas alcohólicas, respondió con humor: "Una vez al año me la 'pego'".

Asimismo, se refirió a su vida íntima y aseguró que, pese a los problemas de salud que enfrentó, no necesita recurrir a medicamentos para mejorar su desempeño sexual. "Todo funciona y sirve todavía", comentó.

Carlos Thornton recuerda los papeles que perdió frente a Christian Meier y Julián Legaspi

Además de hablar sobre su salud, el actor recordó algunos momentos de su trayectoria artística y las oportunidades que estuvo cerca de conseguir en reconocidas telenovelas peruanas.

Uno de esos casos fue el personaje de Calígula en 'El ángel vengador', papel que finalmente interpretó Julián Legaspi.

Thornton explicó que, en aquella época, se encontraba estudiando actuación con Roberto Ángeles, quien le aconsejó terminar su formación. "Yo estudiaba con el maestro Roberto Ángeles, quien me dijo que termine, que en la vida no es bueno dejar nada inconcluso", recordó.

Posteriormente, también participó en el proceso de selección para protagonizar 'Gorrión', aunque el personaje principal terminó en manos de Christian Meier.

"Se lo dieron a Christian Meier y está bien. Él ya tocaba en Arena Hash y tenía toda una imagen muy bien ganada. Además, lo conocía desde el colegio", comentó.

El artista recordó con cariño aquella etapa de popularidad televisiva, marcada por las numerosas admiradoras que se acercaban a los actores durante las grabaciones.