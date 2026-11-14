Hermana de 'Mondonguito' lanza DESGARRADORA DESPEDIDA tras DOLOROSA partida del cómico: "Estoy muy rota por dentro"

La hermana del cómico ambulante llegó desde Argentina para despedirse de él y compartió un conmovedor mensaje en redes sociales, agradeciendo por haber cumplido uno de sus últimos deseos.

La partida de José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido en el mundo artístico como ‘Mondonguito’, dejó una profunda tristeza entre sus familiares, amigos y seguidores. Una de las despedidas más conmovedoras fue la de su hermana Elena, quien llegó desde Argentina para acompañarlo durante sus últimos días de vida. Tras confirmarse el fallecimiento del querido cómico ambulante, ella recurrió a sus redes sociales para compartir unas sentidas palabras en memoria de su hermano. Su mensaje estuvo cargado de dolor, pero también de gratitud por haber podido reencontrarse con él antes de su partida.

¿Cuál fue el desgarrador mensaje que dedicó la hermana de ‘Mondonguito’ tras su muerte?

El humorista peruano falleció el viernes 13 de noviembre, alrededor de las 11.00 a. m., luego de experimentar complicaciones de salud que empeoraron durante las últimas semanas. En ese difícil proceso estuvo acompañado por sus seres queridos, entre ellos Elena, quien viajó desde Buenos Aires para estar a su lado.

Elena Zubiate, hermana de Mondonguito se pronuncia tras fallecimiento del cómico

El esperado encuentro entre ambos se produjo en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, centro médico donde el artista permanecía internado desde hacía más de un mes. De esta manera, la hermana del comediante pudo compartir con él algunos momentos antes de que se confirmara su fallecimiento.

Días antes, Elena había comunicado a través de sus plataformas digitales que abandonaría Argentina para trasladarse al Perú. La publicación estuvo acompañada de una imagen captada en el aeropuerto de Buenos Aires, donde aprovechó para expresar su agradecimiento por todo lo vivido en el país en el que actualmente reside.

Su llegada ocurrió cuando la situación médica de Mondonguito generaba gran preocupación entre sus allegados. El cómico padecía fibrosis pulmonar avanzada y una infección que comprometió seriamente su capacidad respiratoria.

Después de conocerse la noticia de su muerte, Elena publicó una emotiva dedicatoria en la que expresó el profundo sufrimiento que le ocasionó perder a su hermano. Asimismo, manifestó su felicidad por haber podido verlo y cumplir uno de sus últimos deseos.

“Mi querido y amado hermano, estoy muy pero muy rota por dentro. Mi corazón llora por tu partida, pero me siento feliz por haberte visto y haber cumplido tu deseo”, sostuvo.

En su despedida, la hermana del artista también hizo referencia al tiempo que estuvieron separados debido a las circunstancias de la vida y expresó su esperanza de volver a encontrarse con él algún día. Además, recordó con cariño a otros integrantes de su familia que ya fallecieron.

“Ahora disfruta a mamá, papá, abuela, tíos y en especial tu sobrino. Te amo y te voy a extrañar. Adiós, hermano Mondonguito”, se lee en el mensaje publicado en su red social.