¿Feriado del DOMINGO 1 de noviembre se TRASLADA al LUNES 2? Qué dice el CALENDARIO oficial del Gobierno sobre el descanso laboral

¡Atención, trabajadores! Este domingo uno de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos, establecido como feriado nacional tanto para el sector público como privado. Sin embargo, debido a que la fecha cae domingo, el descanso únicamente corresponderá a esa jornada, por lo que no se generará un día libre adicional ni un pago extra.

Según el calendario oficial del Gobierno peruano, el uno de noviembre de 2026 está reconocido como feriado nacional. Por su parte, el lunes dos de noviembre no ha sido declarado feriado ni día no laborable para todos los trabajadores, por lo que no habrá un feriado largo que prolongue el descanso. Además, todo dependerá de si el domingo está contemplado dentro de la jornada laboral del trabajador o corresponde a su día de descanso semanal.