El Gobierno anunció medidas económicas ante el fenómeno El Niño que contemplan bonos para familias vulnerables. Conoce quiénes podrían acceder a la ayuda y qué falta confirmar sobre los pagos.

El Gobierno peruano anunció nuevas medidas económicas para hacer frente a las consecuencias que podría ocasionar el fenómeno El Niño en distintas regiones del país. Entre las propuestas figura la entrega de bonos a los hogares más vulnerables y a determinados sectores de la población. El objetivo sería brindar apoyo económico ante las posibles pérdidas agrícolas, los daños provocados por las lluvias y el incremento del costo de vida. Sin embargo, todavía es necesario precisar las condiciones de acceso, los montos y la periodicidad de estos subsidios.

¿Quiénes serían los beneficiarios de los bonos por el fenómeno El Niño?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) contempla brindar asistencia económica directa a las familias que resulten perjudicadas por los efectos del fenómeno climático. Según lo expuesto por el titular del sector, Elmer Cuba, la ayuda estaría dirigida principalmente a los hogares vulnerables de las zonas norte y sur del Perú, además de otros grupos que podrían enfrentar dificultades económicas.

Entre los posibles beneficiarios mencionados se encuentran:

Familias del sur del país: hogares que podrían sufrir pérdidas de ganado o de sus cultivos debido a las condiciones climáticas.

hogares que podrían sufrir pérdidas de ganado o de sus cultivos debido a las condiciones climáticas. Familias del norte: personas que viven en áreas expuestas a lluvias intensas y sus posibles consecuencias.

personas que viven en áreas expuestas a lluvias intensas y sus posibles consecuencias. Hogares de zonas cercanas a Lima: familias que podrían verse perjudicadas por inundaciones, huaicos o desbordes de ríos.

familias que podrían verse perjudicadas por inundaciones, huaicos o desbordes de ríos. Jubilados de la ONP y otros grupos vulnerables: sectores que también requerirían medidas de protección frente al aumento del costo de vida.

Al explicar a quiénes estaría dirigida la eventual asistencia, el ministro de Economía señaló:

"¿Quiénes son estas familias vulnerables? Familias que están en el sur, que pueden perder parte de su ganado, parte de sus cosechas. El otro grupo de familias son las familias en el norte, afectadas por el exceso de lluvias. Un tercer grupo de familias son (...) cerca de Lima, afectadas por inundación, huaicos, desbordes de ríos. Y bonos para defender la economía, más allá de El Niño: a los jubilados de la ONP", explicó.

De esta manera, la propuesta busca concentrar los recursos en las personas que podrían afrontar mayores pérdidas económicas por los eventos climáticos y en quienes necesitan respaldo para hacer frente a la inflación.

¿Los jubilados de la ONP también recibirán los bonos mensuales?

Los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) también fueron mencionados entre los grupos que podrían recibir apoyo económico. De acuerdo con lo planteado por el MEF, esta medida no estaría limitada únicamente a las familias perjudicadas directamente por el fenómeno El Niño, sino que también buscaría aliviar las dificultades económicas de otros sectores vulnerables.

En el caso de los adultos mayores, la asistencia contribuiría a afrontar el encarecimiento de productos y servicios esenciales. No obstante, es importante distinguir entre la propuesta de entregar bonos y la existencia de un beneficio aprobado con pagos mensuales: la información disponible no permite confirmar que se haya establecido una transferencia periódica para todos los jubilados de la ONP.

Por ello, los pensionistas deberán esperar información oficial sobre los criterios de selección, los requisitos y las condiciones que se aplicarían en caso de aprobarse esta ayuda.

¿Cuánto dinero destinará el Gobierno y cuándo se entregarían los bonos?

El anuncio de medidas económicas para responder a los riesgos asociados al fenómeno El Niño forma parte de un paquete de intervenciones que también considera acciones para atender necesidades presupuestarias y sostener la actividad económica. Sin embargo, no se debe confundir el presupuesto general destinado a distintas medidas con el monto específico que se utilizaría para financiar los bonos.

Hasta el momento, la información consultada no confirma que exista un fondo exclusivo de S/2.500 millones para entregar subsidios mensuales ni que se haya establecido un calendario de pagos para los grupos mencionados. Tampoco se han precisado fechas de entrega o un procedimiento definitivo para consultar la elegibilidad.