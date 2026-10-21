¿El Niño provocará CORTES DE AGUA en Lima y Callao? Sedapal hace IMPORTANTE ACLARACIÓN

Conoce aquí todos los detalles de lo que se viene por el Fenómeno El Niño para Lima y Callao, según Sedapal .

El posible impacto del fenómeno El Niño en Lima y Callao ha generado preocupación por el abastecimiento de agua potable, especialmente ante el riesgo de huaicos y el aumento del caudal de los ríos. Frente a este escenario, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) aseguró que dispone de reservas suficientes y viene ejecutando trabajos preventivos para evitar interrupciones del servicio durante 2026.

Juan Moreno, representante de la Gerencia de Producción y Distribución Primaria de Sedapal, afirmó en declaraciones a 24 Horas que la empresa está preparada para atender la demanda de la población.

“Sedapal garantiza el abastecimiento de agua a la población durante el presente año. Tenemos reservas suficientes para hacerlo”, sostuvo.

No obstante, especialistas han advertido que las precipitaciones extremas podrían complicar el funcionamiento de la infraestructura hídrica, por lo que no descartan problemas puntuales de abastecimiento.

¿Qué medidas adoptará Sedapal para evitar cortes de agua por El Niño?

Como parte de su plan de contingencia 2026-2027, Sedapal realiza trabajos de reforzamiento en las plantas de tratamiento de La Atarjea y Huachipa, además de intervenciones en las instalaciones vinculadas al río Chillón.

Polo Agüero Sánchez, coordinador del plan de emergencia de la empresa, explicó a RPP que la estrategia contempla tres fases: preparación, respuesta y rehabilitación.

Una de las principales mejoras está relacionada con el tratamiento del agua que llega con sedimentos. Mientras que en 2017 las instalaciones podían procesar hasta 10.000 unidades de turbidez, actualmente su capacidad alcanza las 30.000 unidades.

Esta mejora permitirá mantener la captación durante determinados episodios de lluvias y huaicos. Sin embargo, ante niveles extremos de turbidez, sería necesario suspender temporalmente la captación hasta que el agua reúna las condiciones adecuadas para su tratamiento.

Sedapal dispone de más de 400 pozos para atender emergencias

La empresa también cuenta con fuentes alternativas para responder ante una eventual emergencia. Entre ellas figuran más de 400 pozos subterráneos, de los cuales alrededor de 200 están contemplados para situaciones de contingencia.

Asimismo, dispone del respaldo de una planta desaladora en el sur de Lima y de 408 puntos de abastecimiento que podrían utilizarse ante una situación crítica.

Estas medidas buscan evitar que se repita lo ocurrido durante El Niño de 2017, cuando los huaicos afectaron instalaciones de tratamiento y provocaron problemas en la distribución de agua potable.

¿Es recomendable almacenar agua ante posibles interrupciones?

Pese a las garantías ofrecidas por Sedapal, Rudecindo Vega, expresidente de la institución, advirtió que algunas zonas de Lima y Callao podrían experimentar dificultades en el suministro dependiendo de la intensidad de las lluvias.

Ante esta posibilidad, recomendó que las familias evalúen contar con reservas de agua en sus viviendas.

“Quienes no tengan la posibilidad de conseguir un tanque de mil litros, pues consigan cilindros de plástico de menor tamaño y acumulen ahí su agua”, manifestó.