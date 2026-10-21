Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - El INSÓLITO MÉTODO de este colegio de Lima Norte que logró ingresar a 50 escolares a la UNMSM: Lograron los primeros lugares

Senamhi activa ALERTA ROJA por FUERTES LLUVIAS en SEIS REGIONES desde mañana

Hasta el sábado 24 de octubre, fuertes precipitaciones afectarán a Arequipa y Moquegua, según el Senamhi. Se pronostican vientos intensos, niebla y neblina en la costa centro y sur.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Senamhi activa ALERTA ROJA por FUERTES LLUVIAS en SEIS REGIONES desde mañana
    Alerta roja por lluvias intensas en Arequipa y Moquegua desde el jueves 22 hasta el sábado 24 de octubre | Foto: Diario El Pueblo
    Senamhi activa ALERTA ROJA por FUERTES LLUVIAS en SEIS REGIONES desde mañana

    Arequipa y Moquegua enfrentarán las lluvias más intensas previstas en la costa centro y sur del país, comenzando el jueves 22 hasta el sábado 24 de octubre. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido una alerta roja por lluvias de moderada a extrema intensidad, acompañadas de un aumento en la velocidad del viento.

    El aviso cubre áreas costeras de Arequipa, Moquegua, Ica, Lima y Tacna, además de la Provincia Constitucional del Callao. La advertencia entrará en vigencia a las 5:00 p.m. del jueves 22 y se extenderá hasta el mediodía del sábado 24 de octubre.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¡CONFIRMADO! El 6 de noviembre será DÍA NO LABORABLE: descubre qué trabajadores serán beneficiados

    Máximas precipitaciones en Moquegua

    Según el pronóstico del Senamhi, Moquegua podría ver acumulaciones de lluvia cercanas a los tres milímetros diarios el viernes 23 de octubre. En la costa de Arequipa, se prevén hasta 2,5 milímetros el jueves 22.

    En Arequipa, se anticipan acumulaciones de alrededor de 2,5 milímetros el jueves, dos milímetros el viernes y 1,5 milímetros el sábado.

    En Moquegua, las lluvias alcanzarían dos milímetros el jueves, tres el viernes y dos el sábado. Se consideran niveles de peligro extremo para el viernes 23 y el sábado 24, mientras que el jueves 22 tiene un nivel fuerte.

    Las precipitaciones pueden crear condiciones meteorológicas adversas, especialmente en áreas con aumentos en la velocidad del viento.

    Niebla, neblina y bajas temperaturas

    El pronóstico también prevé densa cobertura nubosa y niebla en áreas cercanas al litoral, especialmente por la noche, la madrugada y en las primeras horas de la mañana, intensificando la sensación de frío.

    La advertencia incluye siete provincias en Arequipa: Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos e Islay. En Moquegua, cubre Ilo y Mariscal Nieto.

    En Ica, se aplicará a Chincha, Ica, Nasca, Palpa y Pisco. En Lima, incluye Cañete, Huaral, Huaura y Lima, mientras que en Tacna abarca Jorge Basadre y Tacna. El aviso también se extiende al Callao.

    Indeci aconseja reforzar viviendas

    El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) insta a las autoridades locales y regionales a tomar medidas preventivas para mitigar los riesgos y responder a posibles emergencias ante las lluvias previstas.

    Entre las recomendaciones se incluye mantener despejadas y señalizadas las rutas de evacuación para que la población pueda trasladarse a zonas seguras en caso de deslizamientos o huaicos. También se aconseja verificar la operatividad de los centros de salud, estaciones de bomberos y comisarías.

    A las familias, Indeci recomienda asegurar y reforzar los techos de sus hogares, además de coordinar con autoridades locales para establecer sistemas de alerta temprana utilizando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes.

    La población también debe mantenerse informada durante el periodo de la advertencia y actuar con precaución en áreas con riesgo de movimientos en masa y en regiones expuestas a condiciones meteorológicas severas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Senamhi activa ALERTA ROJA por FUERTES LLUVIAS en SEIS REGIONES desde mañana
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    ¡CONFIRMADO! El 6 de noviembre será DÍA NO LABORABLE: descubre qué trabajadores serán beneficiados

    La vez que Chantal Toledo, hija mayor de Alejandro Toledo y Eliane Karp expuso la VALIOSA HERENCIA que recibió de sus padres: “He aprendido a…”

    ¡ATENCIÓN AFILIADOS! SIS otorga importante BENEFICIO económico por este motivo: consulta con tu DNI si te corresponde

    La vida de casada de Zaraí que pocos conocen tras luchar por su apellido con el expresidente Alejandro Toledo

    Chantal Toledo, hija MAYOR de Alejandro Toledo REGRESA al Perú después de 15 años y visita por PRIMERA vez a su padre en prisión

    Lo más vistos en Ocio

    Delincuente resulta HERIDO tras recibir DISPARO ACCIDENTAL de su cómplice durante intento de secuestro

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Cuando Zaraí Toledo fue TENDENCIA en Twitter por una FRASE que no dijo y la compararon con Carla García

    El INSÓLITO MÉTODO de este colegio de Lima Norte que logró ingresar a 50 escolares a la UNMSM: Lograron los primeros lugares

    ¡La conquistó con el CEREBRO! Las carreras ocultas de Fabio Resmini: ¿Qué estudió el esposo de Zaraí Toledo?

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    La Bistecca

    Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza