Senamhi activa ALERTA ROJA por FUERTES LLUVIAS en SEIS REGIONES desde mañana

Hasta el sábado 24 de octubre , fuertes precipitaciones afectarán a Arequipa y Moquegua, según el Senamhi . Se pronostican vientos intensos, niebla y neblina en la costa centro y sur.

Alerta roja por lluvias intensas en Arequipa y Moquegua desde el jueves 22 hasta el sábado 24 de octubre | Foto: Diario El Pueblo

Alerta roja por lluvias intensas en Arequipa y Moquegua desde el jueves 22 hasta el sábado 24 de octubre | Foto: Diario El Pueblo

Arequipa y Moquegua enfrentarán las lluvias más intensas previstas en la costa centro y sur del país, comenzando el jueves 22 hasta el sábado 24 de octubre. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido una alerta roja por lluvias de moderada a extrema intensidad, acompañadas de un aumento en la velocidad del viento.

El aviso cubre áreas costeras de Arequipa, Moquegua, Ica, Lima y Tacna, además de la Provincia Constitucional del Callao. La advertencia entrará en vigencia a las 5:00 p.m. del jueves 22 y se extenderá hasta el mediodía del sábado 24 de octubre.

Máximas precipitaciones en Moquegua

Según el pronóstico del Senamhi, Moquegua podría ver acumulaciones de lluvia cercanas a los tres milímetros diarios el viernes 23 de octubre. En la costa de Arequipa, se prevén hasta 2,5 milímetros el jueves 22.

En Arequipa, se anticipan acumulaciones de alrededor de 2,5 milímetros el jueves, dos milímetros el viernes y 1,5 milímetros el sábado.

En Moquegua, las lluvias alcanzarían dos milímetros el jueves, tres el viernes y dos el sábado. Se consideran niveles de peligro extremo para el viernes 23 y el sábado 24, mientras que el jueves 22 tiene un nivel fuerte.

Las precipitaciones pueden crear condiciones meteorológicas adversas, especialmente en áreas con aumentos en la velocidad del viento.

Niebla, neblina y bajas temperaturas

El pronóstico también prevé densa cobertura nubosa y niebla en áreas cercanas al litoral, especialmente por la noche, la madrugada y en las primeras horas de la mañana, intensificando la sensación de frío.

La advertencia incluye siete provincias en Arequipa: Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos e Islay. En Moquegua, cubre Ilo y Mariscal Nieto.

En Ica, se aplicará a Chincha, Ica, Nasca, Palpa y Pisco. En Lima, incluye Cañete, Huaral, Huaura y Lima, mientras que en Tacna abarca Jorge Basadre y Tacna. El aviso también se extiende al Callao.

Indeci aconseja reforzar viviendas

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) insta a las autoridades locales y regionales a tomar medidas preventivas para mitigar los riesgos y responder a posibles emergencias ante las lluvias previstas.

Entre las recomendaciones se incluye mantener despejadas y señalizadas las rutas de evacuación para que la población pueda trasladarse a zonas seguras en caso de deslizamientos o huaicos. También se aconseja verificar la operatividad de los centros de salud, estaciones de bomberos y comisarías.

A las familias, Indeci recomienda asegurar y reforzar los techos de sus hogares, además de coordinar con autoridades locales para establecer sistemas de alerta temprana utilizando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes.