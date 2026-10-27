¿Habrá noveno retiro de AFP en 2026? Esto falta para aprobar el desembolso de hasta S/22.000

Congreso evalúa una propuesta para autorizar otro retiro de fondos AFP en 2026 . Conoce quiénes podrían acceder a S/22.000 y qué falta para aprobarlo.

La iniciativa fue impulsada por la congresista Catherin Palomino, de Juntos por el Perú. | Composición Wapa

La iniciativa fue impulsada por la congresista Catherin Palomino, de Juntos por el Perú. | Composición Wapa

La posibilidad de acceder nuevamente a los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) vuelve a estar en discusión. En el Congreso de la República se presentó un proyecto de ley que plantea autorizar un noveno retiro extraordinario de hasta cuatro unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/22.000 en 2026.

La iniciativa fue impulsada por la congresista Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, y propone que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) puedan disponer voluntariamente de una parte de sus ahorros.

Sin embargo, es importante precisar que el nuevo retiro AFP todavía no está aprobado. La propuesta deberá superar distintas etapas del procedimiento legislativo antes de convertirse en una norma vigente.

¿Por qué proponen un noveno retiro AFP de hasta S/22.000?

El proyecto legislativo plantea que los afiliados puedan acceder de manera excepcional y temporal a los recursos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización.

Uno de los principales argumentos de la propuesta está relacionado con las posibles consecuencias económicas del fenómeno El Niño. Según su exposición de motivos, las lluvias intensas y otros eventos climáticos podrían ocasionar gastos inesperados en numerosos hogares peruanos.

Por ello, la iniciativa busca ofrecer una alternativa de liquidez a los trabajadores afiliados al sistema privado de pensiones, especialmente ante eventuales emergencias familiares.

El documento también señala que la medida tendría carácter extraordinario y no implicaría una modificación permanente de las reglas del sistema previsional.

"La presente propuesta legislativa no modifica ni deroga expresamente ninguna disposición del ordenamiento jurídico vigente. Solo establece con carácter excepcional, facultativo y temporal, una autorización para el retiro de hasta cuatro unidades impositivas tributarias (4 UIT) de los fondos acumulados en las cuentas individuales de capitalización de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, constituyendo una excepción a la regla general prevista en el artículo 15.1 de la Ley N.° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano", precisa el texto.

¿En qué etapa se encuentra el proyecto del noveno retiro AFP?

La propuesta se encuentra en una fase inicial de evaluación legislativa y ha sido derivada a la Comisión de Economía del Congreso.

De acuerdo con la información disponible, todavía no ha sido sustentada ni cuenta con opiniones técnicas solicitadas a entidades como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) o el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Esto significa que aún no existe una fecha confirmada para su debate definitivo ni para una eventual autorización del retiro.

Antes de convertirse en ley, el proyecto deberá superar las evaluaciones, debates y votaciones que correspondan en el Parlamento, además de continuar con el procedimiento constitucional de promulgación.

¿Cuándo se podría solicitar el nuevo retiro AFP?

Por el momento, no existe un cronograma de solicitudes ni fechas de desembolso para este noveno retiro, debido a que la iniciativa todavía no ha sido aprobada.

Tampoco se ha habilitado un procedimiento oficial para que los afiliados soliciten los S/22.000 contemplados en la propuesta.

En caso de recibir la aprobación legislativa y convertirse en ley, deberán establecerse las condiciones y los plazos correspondientes para acceder a los fondos.