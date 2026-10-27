Feriado del 1 de noviembre: ¿habrá descanso el lunes 2? Esto dice el Gobierno

Averigua si el feriado del Día de Todos los Santos se traslada al lunes 2 de noviembre y cuál es la compensación si trabajas ese día.

¡Atención, trabajadores! El Día de Todos los Santos se celebra este domingo 1 de noviembre, reconocido como feriado nacional tanto para el sector público como privado. Sin embargo, al caer en domingo, el descanso se limita a ese día, sin extenderse a una jornada adicional ni generando un pago extra.

Según el calendario oficial del Gobierno peruano, está confirmado que el 1 de noviembre de 2026 es feriado nacional. No obstante, el lunes 2 de noviembre no se ha designado como feriado ni día no laborable a nivel general, así que no habrá un puente que alargue el descanso. Dependiendo si el domingo es un día laborable para el trabajador, afectará cómo se considere este descanso.

¿Es laborable el lunes 2 tras el feriado del 1 de noviembre?

No. La normativa peruana estipula que los feriados nacionales se cumplen en la fecha señalada y no se trasladan automáticamente si caen en sábado o domingo.

Aquellas personas que descansan tradicionalmente los domingos conservarán su día de descanso sin un extra el lunes 2 de noviembre solo porque el feriado coincidió con su día de descanso habitual. Una excepción a esta regla es el Día del Trabajo, el 1 de mayo, que suele manejarse de manera especial.

Pago triple para quienes trabajen el 1 de noviembre

Según Sunafil, cualquier persona que trabaje en un feriado nacional sin un descanso adicional en el mes, tiene derecho a la remuneración ordinaria más un incremento del 100%. Esto se suma al pago del feriado que ya está incluido en el salario normal; a esta norma se le conoce como pago triple.

Por ejemplo, si el pago diario de un trabajador es de S/ 100, al trabajar un día feriado sin un descanso sustituto, se le otorgarían S/ 200 adicionales al usual pago del feriado incorporado en su sueldo mensual.

Feriados nacionales restantes en Perú para el 2026

A partir de noviembre de 2026, el calendario nacional establece los siguientes feriados a nivel nacional, válidos para trabajadores y estudiantes: