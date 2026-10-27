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Ocio - ¡ATENCIÓN! ¿Se mueve el FERIADO del 1 de noviembre? Esto dice la norma sobre el DESCANSO para los trabajadores en esta fecha

Feriado del 1 de noviembre: ¿habrá descanso el lunes 2? Esto dice el Gobierno

Averigua si el feriado del Día de Todos los Santos se traslada al lunes 2 de noviembre y cuál es la compensación si trabajas ese día.

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    Feriado del 1 de noviembre: ¿habrá descanso el lunes 2? Esto dice el Gobierno
    Feriado 1 de noviembre
    Feriado del 1 de noviembre: ¿habrá descanso el lunes 2? Esto dice el Gobierno

    ¡Atención, trabajadores! El Día de Todos los Santos se celebra este domingo 1 de noviembre, reconocido como feriado nacional tanto para el sector público como privado. Sin embargo, al caer en domingo, el descanso se limita a ese día, sin extenderse a una jornada adicional ni generando un pago extra.

    Según el calendario oficial del Gobierno peruano, está confirmado que el 1 de noviembre de 2026 es feriado nacional. No obstante, el lunes 2 de noviembre no se ha designado como feriado ni día no laborable a nivel general, así que no habrá un puente que alargue el descanso. Dependiendo si el domingo es un día laborable para el trabajador, afectará cómo se considere este descanso.

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    ¿Es laborable el lunes 2 tras el feriado del 1 de noviembre?

    No. La normativa peruana estipula que los feriados nacionales se cumplen en la fecha señalada y no se trasladan automáticamente si caen en sábado o domingo.

    Aquellas personas que descansan tradicionalmente los domingos conservarán su día de descanso sin un extra el lunes 2 de noviembre solo porque el feriado coincidió con su día de descanso habitual. Una excepción a esta regla es el Día del Trabajo, el 1 de mayo, que suele manejarse de manera especial.

    Pago triple para quienes trabajen el 1 de noviembre

    Según Sunafil, cualquier persona que trabaje en un feriado nacional sin un descanso adicional en el mes, tiene derecho a la remuneración ordinaria más un incremento del 100%. Esto se suma al pago del feriado que ya está incluido en el salario normal; a esta norma se le conoce como pago triple.

    Por ejemplo, si el pago diario de un trabajador es de S/ 100, al trabajar un día feriado sin un descanso sustituto, se le otorgarían S/ 200 adicionales al usual pago del feriado incorporado en su sueldo mensual.

    Feriados nacionales restantes en Perú para el 2026

    A partir de noviembre de 2026, el calendario nacional establece los siguientes feriados a nivel nacional, válidos para trabajadores y estudiantes:

    • 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
    • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
    • 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.
    • 25 de diciembre: Navidad.
    SOBRE EL AUTOR:
    Feriado del 1 de noviembre: ¿habrá descanso el lunes 2? Esto dice el Gobierno
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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